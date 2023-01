Donald Trump chce ożywić kampanię 2024 w New Hampshire i Karolinie Południowej

CNN

—



Były prezydenta Donalda Trumpa Wygłosi przemówienie programowe na dorocznej konwencji Partii Republikańskiej w New Hampshire w sobotę. Kampania przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku.

Trump będzie głównym bohaterem drugiego wydarzenia kampanii z setkami republikańskich przywódców i działaczy oddolnych na wiecu w Salem. W Południowej Karolinie – Wczesny etap głosowania – później w ciągu dnia.

Ta para wydarzeń daje Trumpowi okazję do ożywienia swojej kampanii, która rozwijała się powoli od pierwszej Zgłosił swoją kandydaturę Listopad. Tylko były prezydent został ogłoszony głównym kandydatem na rok 2024, ale kilku Republikanów publicznie rozważa lub podsyca spekulacje na temat możliwych ofert.

W New Hampshire Trump oficjalnie ogłosi, że ustępujący stanowy przewodniczący GOP, Stephen Stepanek, zostanie dodany do jego operacji wyborczej jako starszy doradca w stanie Granite, powiedziało CNN źródło zaznajomione z zatrudnieniem.

Stefanek współprzewodniczył pierwszej kampanii prezydenckiej Trumpa, zanim został najwyższym urzędnikiem GOP w New Hampshire przez dwie kadencje. Dołącza do zespołu Trumpa, gdy trzykrotny pretendent na prezydenta chce powtórzyć swoje zwycięstwo z 2016 roku w prawyborach jako pierwszy w kraju, co może być skomplikowane ze względu na spadek poparcia wśród urzędników państwowych, którzy szukają świeżej twarzy, aby przebić swoją partię. .

Decyzja Trumpa o stuknięciu Stepanka Pierwszy zgłoszony poprzez politykę.

Stepanek wcześniej wyrażał podekscytowanie nadchodzącym przemówieniem byłego prezydenta, mówiąc w oświadczeniu: „Prezydent Trump od dawna jest zdecydowanym obrońcą praw podstawowych stanu New Hampshire i cieszymy się, że dołączy do nas, aby przekazać komentarze naszym członkom. ”.

Wizyta Trumpa ma miejsce na kilka dni przed głosowaniem Komitetu Narodowego Demokratów nad nowym proponowanym harmonogramem prawyborów prezydenckich na 2024 rok. prezydenta Joe Bidena Pozbawiłoby to również New Hampshire statusu Pierwszego Narodu – ruch Stanowczo przeciwny Przez Demokratów z New Hampshire. Republikanie zamknęli już główny rząd w Iowa, New Hampshire, Południowej Karolinie i Nevadzie – ten sam rząd, który wcześniej utrzymywali Demokraci.

Gubernator stanu New Hampshire Chris Sununu, uważany za potencjalnego pretendenta do nominacji GOP 2024, był głośnym krytykiem Trumpa. W grudniu przekonywał, że Trump „nie ma wpływu, za jakiego się uważa” i że Partia Republikańska „odchodzi” od niego.

Po wydarzeniu w New Hampshire Trump leci do Karoliny Południowej pomógł mu utorować drogę zostać kandydatem GOP w 2016 roku i oczekuje się, że wypuści zespół przywódczy i kilka potwierdzeń. Wśród republikanów z Karoliny Południowej, którzy mieli wziąć udział w wydarzeniu w Statehouse w Kolumbii w celu poparcia byłego prezydenta, Sen. Inni to Lindsey Graham, gubernator Henry McMaster i przedstawiciel USA Russell Fry. Podstawowy sukces w zeszłym roku Ponad stanowisko GOP który głosował za impeachmentem Atut.

atut Sprawą wciąż zajmuje się wymiar sprawiedliwościoraz specjalny doradca Jack Smith, który nadzoruje dochodzenia karne związane z posiadaniem przez Trumpa dokumentów niejawnych w jego kurorcie Mar-a-Lago i innych obszarach. 6 stycznia 2021 r., Rebelia W stolicy USA. Oba dochodzenia dotyczą postępowania Trumpa.

Pojawia się w następstwie ostatnich doniesień, że tajne dokumenty zostały znalezione w miejscach związanych z sobotnimi wydarzeniami kampanii Trumpa. Oba Bidena i były wiceprezydent Mike’a Pence’a. prokuratora generalnego Merricka Garlanda Powołano prokuratora specjalnego Przeprowadź dochodzenie w sprawie tajnych dokumentów z czasów Obamy znalezionych w domu Bidena i jego dawnym prywatnym biurze.

Wcześniej w tym tygodniu firma macierzysta Facebooka Meta Zapowiedział, że przywróci konta Trumpa Facebook i Instagram w nadchodzących tygodniach, dwa lata po tym, jak został zawieszony po ataku z 6 stycznia.

Ta historia i nagłówek zostały zaktualizowane.