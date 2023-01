3 osoby nie żyją, 1 zaginęła po ulewnym deszczu, który nawiedził największe miasto Nowej Zelandii

WELLINGTON, Nowa Zelandia (AP) – Trzy osoby zginęły, a co najmniej jedna osoba zaginęła po rekordowych opadach deszczu w największym mieście Nowej Zelandii, które spowodowały powszechne zakłócenia, poinformowały władze w sobotę.

Premier Chris Hipkins przyleciał do Auckland samolotem wojskowym po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w regionie.

„Naszym priorytetem jest upewnienie się, że mieszkańcy Auckland są bezpieczni, mają zakwaterowanie i dostęp do niezbędnych usług, których potrzebują” – powiedział Hipkins.

Powiedział, że miasto jest w trakcie gruntownego sprzątania, a ludzie zostali poproszeni o pozostanie w domach, jeśli to możliwe. Powiedział, że przerwa w pogodzie może okazać się tymczasowa ze względu na prognozowane ulewne deszcze.

„To bezprecedensowe wydarzenie w niedawnej pamięci” – powiedział Hipkins.

Według agencji pogodowych piątek był najbardziej mokrym dniem w Auckland w historii. W piątek wieczorem w niektórych miejscach spadło 15 centymetrów (6 cali) deszczu w ciągu zaledwie trzech godzin.

Deszcz zamknął autostrady i zalał domy. Setki ludzi utknęło na lotnisku w Auckland w nocy, ponieważ lotnisko uziemiło wszystkie loty, a część terminala została zalana.

Policja poinformowała, że ​​jedno ciało znaleziono w zalanym kanale, a drugie na zalanym parkingu. Strażacy i ratownicy znaleźli trzecie ciało po tym, jak osunięcie się ziemi zawaliło dom na obrzeżach Remuera. Policja poinformowała, że ​​jedna osoba zaginęła po porwaniu przez powódź.

Chociaż 3500 domów było bez prądu, większość została przywrócona, powiedział Hipkins.

Na filmie opublikowanym w Internecie widać wodę sięgającą piersi w niektórych miejscach.

Członek zgromadzenia Ricardo Menendez opublikował film przedstawiający zalanie domów. „Musieliśmy ewakuować nasz dom, ponieważ woda już podnosiła się szybko i agresywnie” – napisał na Twitterze.

Fire and Emergency New Zealand powiedział, że załogi zareagowały na ponad 700 incydentów w całym regionie, a personel odebrał ponad 2000 telefonów alarmowych.

„Każda profesjonalna i ochotnicza załoga, jaką mieliśmy do dyspozycji, zareagowała na bardzo poważny incydent na drodze” – powiedział Brad Mosby, kierownik okręgu.

Mosby powiedział, że załogi uratowały 126 osób, które zostały uwięzione w domach lub samochodach lub które brały udział w wypadkach samochodowych.

Air New Zealand wznowił loty krajowe do iz Auckland w sobotę po południu, ale nie jest jeszcze pewne, kiedy wznowione zostaną loty międzynarodowe.

„Powódź wywarła duży wpływ na naszą działalność w Auckland” – powiedział David Morgan, dyrektor ds. bezpieczeństwa i integralności operacyjnej linii lotniczej. „Pracujemy nad dowiezieniem klientów do ich miejsc docelowych oraz sprowadzeniem naszych załóg i samolotów z powrotem we właściwe miejsce. Przywrócenie wszystkiego do normy może zająć kilka dni.

W serii aktualizacji na Twitterze lotnisko Auckland poinformowało, że ludzie mogli opuścić lotnisko wcześniej w sobotę i udać się do swoich domów lub zakwaterowania po tym, jak setki osób spędziły noc w terminalu.

„To była długa i pełna wyzwań noc na lotnisku w Auckland, dziękuję wszystkim za nieustającą cierpliwość” – napisało lotnisko.

„Niestety, z powodu wcześniejszego zalania hali bagażowej, nie możemy zwrócić Państwu bagażu rejestrowanego” – napisało lotnisko. „Twoja linia lotnicza uzgodni powrót później”.

Koncert Eltona Johna został odwołany na krótko przed rozpoczęciem piątkowej nocy z powodu burzy. Odwołany został również drugi koncert Johna zaplanowany na sobotni wieczór na stadionie.

Oczekiwano, że na każdym koncercie na stadionie Mount Smart Stadium pojawi się około 40 000 osób. Tysiące osób było już na miejscu, kiedy organizatorzy postanowili odwołać imprezę na krótko przed wejściem Johna na scenę o 19:30 w piątek.

Wielu koncertowiczów, którzy stawili czoła warunkom, było sfrustrowanych faktem, że decyzja nie została podjęta kilka godzin wcześniej.

Burmistrz Auckland, Wayne Brown, bronił krytyki, że jego biuro nie informowało odpowiednio o powadze sytuacji i wstrzymało się z ogłoszeniem stanu wyjątkowego do 21:30 w piątek.

Powiedział, że termin ogłoszenia stanu wyjątkowego był kierowany przez ekspertów.

„Przeanalizujemy wszystko, co się wydarzyło” – powiedział Brown. „Musimy upewnić się, że mamy koordynację i konsultacje z prawem publicznym”.