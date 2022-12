Dowódcy vs. Wynik Giants, na wynos: Saquon Barkley pomaga Nowym Jorkom zbliżyć się do postseason dzięki wygranej na wyjeździe

Giants są o krok bliżej do zdobycia przepustki do postseason. Nowy Jork przeniósł się do 8-5-1 w sezonie po pokonaniu Washington Commanders 20-12 w pojedynku NFC East w czasie największej oglądalności.

Waszyngton prowadzi w tym bezpośrednim pojedynku NFC East, ale rozbierany łup debiutanta Keivona Thibodeaux, który odzyskał przyłożenie, dał New Yorkowi prowadzenie w pierwszych minutach drugiej kwarty i utrzymali się. droga

Przegrywając 17-12 w połowie czwartej kwarty, Waszyngton wyglądał, jakby miał szansę utrzymać prowadzenie, zwłaszcza gdy Taylor Heinicke połączył się z Jahanem Dodsonem, by złapać 61 jardów, co umieściło ich głęboko na terytorium Nowego Jorku. Jednak Heinicke popełnił błąd kilka zagrań później i piłka została odzyskana przez Nowy Jork. Następnie Saquon Barkley poprowadził ofensywę po boisku, przeżuwając ponad cztery minuty i zdobywając bramkę z gry.

Ten obrót nie tylko wyeliminował okazję do zdobycia złotej bramki dla Waszyngtonu, ale także dał Giants możliwość awansu do przyłożenia i dodatkowego punktu, który rozegrał się w ostatniej minucie, gdy Waszyngton zagroził, że ponownie zdobędzie bramkę, gdy tylko dostaną piłkę. Linia 1 jarda Gigantów w końcu okazałaby się krótka.

Daniel Jones zakończył 21 z 32 w powietrzu na 160 jardów. W międzyczasie Barkley rzucił się na 87 jardów i przyłożył 18 prowadzących. Heinicke miał 29 na 17 podań na 249 jardów i przyłożenie. Rzucił się również trzy razy na 33 jardy.

Chociaż żaden klub nie jest poza aktualnym obrazem play-off NFC, wygrana przenosi Nowy Jork na 6. miejsce w konferencji, gdy dowódcy osiągają 7-6-1. Warto zauważyć, że Giants również wygrali bezpośredni remis, ponieważ te dwa kluby ponownie zremisowały w 13. tygodniu. Ostatecznie Dallas Cowboys również zapewnili sobie miejsce w play-off.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwoju tej gry, sprawdź nasze dania na wynos poniżej.

Dlaczego Giants wygrali?

Giganci nie operowali piłką szczególnie dobrze w ofensywie. Chociaż mieli na swoim koncie 97-jardowe przyłożenie, średnio osiągali zaledwie 5 jardów na grę i wykorzystali tylko dwie z 10 okazji do trzeciego rzutu tego wieczoru. Tam, gdzie naprawdę zawiesili kapelusze w tej grze, była obrona, zwłaszcza presja, jaką byli w stanie wywrzeć na Taylor Heinicke.

Nowicjusz, który rzucał podaniami, Keivon Thibodeaux, dał się odczuć wcześnie, ponieważ był ostoją na zapleczu Waszyngtonu. Heinicke, który został sfaulowany na drugim i 18-tym z 10-jardowej linii Waszyngtonu, zdobył pierwszą połowę, odzyskując piłkę i wprowadzając ją do strefy końcowej w celu przyłożenia.

W nocy Thibodeaux miał łącznie 12 wślizgów, trzy wślizgi za przegraną, worek i przyłożenie. Jedyny debiutant z co najmniej 10 wślizgami, jednym workiem i jednym defensywnym przyłożeniem od 2000 roku. Zawodnik pierwszej rundy nie był sam w wywieraniu presji na dowódców w ataku, ponieważ klub zakończył zwycięstwo trzema workami i ośmioma trafieniami rozgrywającego. Zmusili także do dwóch fumble, które pomogły obrócić mecz na ich korzyść. Dexter Lawrence skopał kolejną bramkę pod koniec czwartej kwarty, a Landon Collins również wykonał kilka kluczowych wślizgów na linii wznowienia.

Jasne, atak miał swoje momenty, szczególnie w parterze. Jako zespół rzucili się na 128 jardów na 30 prowadzących, w tym niektóre biegi ze sprzęgłem Saquona Barkleya w czwartej kwarcie po wymuszonym fumble Lawrence’a.

Dlaczego generałowie przegrali?

Washington miał problemy z obroną Taylora Heinicke, zwłaszcza na początku meczu, ale byli w stanie przenosić piłkę z przyzwoitą szybkością (6,7 jarda na grę) przez całą noc. Trzecia konwersja w dół, w której walczyli potężnie. W nocy wykorzystali tylko jedną z 10 sytuacji, w których przegrywali jako trzeci, i to o godzinie 14:17 czwartej kwarty. Doprowadziło to do przyziemienia na jednym z ich trzech przejazdów w czerwonej strefie w nocy.

Oczywiście, para fumble Heinickego była również kluczowym czynnikiem, który sprawił, że Waszyngton znalazł się w przegranej tej grze. Obie straty sprawiły, że Nowy Jork zdobył w sumie 10 punktów, co okazało się różnicą w tym kluczowym konkursie dywizji.

Nawet po porażce ostatnia gra ofensywna wydaje się mieć gwizdek sędziego. W czwartej i szóstej akcji z nowojorskiej linii 6 jardów, Heinicke rzucił podanie do szerokiego Curtisa Samuela, który został pokonany przez Darneya Holmesa. Pomimo owinięcia ramion wokół klatki piersiowej Samuela, sędziowie nie oznaczyli go za przeszkadzanie w podaniu obronnym, a Waszyngton odwrócił piłkę po upadkach.

Chociaż Waszyngton miał wiele okazji do wygrania tej gry przed tym momentem, wygląda na to, że urzędnicy przegapili tutaj jedną.

punkt zwrotny

Wydawało się, że Chiefs odwrócą losy meczu w połowie czwartej kwarty. Taylor Heinicke uderzył debiutanta Jahana Dodsona po podaniu z 61 jardów, które przewróciło boisko, a Brian Robinson podążył za nim, wykonując 19-jardowy bieg w następnej grze, aby umieścić Washingtona na 11-jardowej linii Nowego Jorku. Przegrywając zaledwie pięcioma punktami w tym czasie, Chiefs byli przygotowani na odzyskanie prowadzenia po ostatnim rzucie z gry w odległości trzech cali lub przyziemienia.

Jednak żadna z tych decyzji ostatecznie się nie opłaciła po tym, jak Heinicke został zwolniony na trzecim i czwartym miejscu.

To była mistrzowska gra Gigantów na dwóch różnych frontach. Gdy sędziowie zepchnęli Heinickego w dół, główny trener pierwszego roku Brian Daboll otrzymał zadanie rzucenia czerwonej flagi wyzwania, jeśli chcieli to zobaczyć. Dzięki wyraźnemu wyzdrowieniu Dextera Lawrence’a urzędnicy nie tylko orzekli, że Heinicke popełnił błąd, ale Nowy Jork zyskałby posiadanie.

Następnie Giants umieścili piłkę w rękach Saquona Barkleya, a obrońcy wykonali kilka zagrań po ziemi. W trzech kolejnych grach Barkley przebiegł 12 jardów, 15 jardów, a następnie 14 jardów, aby nie tylko dostać się na terytorium Waszyngtonu, ale także wyprzedzić czas.

Nowy Jork był w zasięgu rzutu z gry, gdy Graham Cano trafił do kosza z gry z 50 jardów po dwuminutowym ostrzeżeniu.

Gra w grę

To nie była najbardziej owocna noc dla żadnej z drużyn, ale Saquon Barkley zabłysnął, gdy miało to największe znaczenie. Gwiezdny obrońca pokazał nam kilka fantazyjnych nóg we wcześniejszej fazie meczu, chociaż jego 48-jardowy bieg po tym kluczowym rzucie z gry po fuszerce Heinickego w czwartej kwarcie był tak chwytliwy, jak to tylko możliwe.

W drugiej i szóstej grze, w połowie drugiej kwarty, Daniel Jones uderzył Barkleya podaniem w mieszkaniu po lewej stronie boiska. Podciągnął haczyk, a następnie zmierzył obrońcę Commanders, Johna Bosticka, i całkowicie złamał kostki imponującym juke staterem. Pomimo uścisku Barkleya, szybkie stopy obrońcy zawiodły Bostica, który biegł po pierwszą rundę.

Nowy Jork zdobyłby gola w tym napędzie, a Barkley uderzył bezpośrednio na linię 3 jardów Waszyngtonu, co dało wynik 14-3.

Co dalej

Stamtąd Giganci udadzą się do Minnesoty na wigilijny pojedynek z Wikingami. Jeśli chodzi o Chiefs, wyruszą ponownie w trasę w najbliższą sobotę, kiedy odwiedzą Bay Area na starcie w 16. tygodniu z San Francisco 49ers.