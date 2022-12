Las Vegas Raiders oszołomili New England Patriots w dziwacznej grze finałowej

CNN

W jednym z najdziwniejszych zakończeń meczu NFL, jakie kiedykolwiek widzieliście, Las Vegas Raiders pokonali New England Patriots 30-24, aby zachować swoje nikłe nadzieje na playoffy.

Na trzy sekundy przed końcem był remis 24:24. Biegający z powrotem Rhamondre Stevenson — który do tej pory lubił grę z potworami — odniósł kolejny duży zysk, gdy wbiegł głęboko na terytorium Najeźdźców.

Zegar wskazywał zero, co oznaczało, że gdyby trzeba było pokonać Stevensona, gra byłaby skończona i rozpoczęłaby się dogrywka.

Mając nadzieję na ukradnięcie wygranej po śmierci i uniknięcie dodatkowych 10 minut gry, Stevenson zdecydował się rzucić piłkę z powrotem do kolegi z drużyny, Jacoby’ego Meyersa.

Meyers złapał się za linię boczną i próbował kontynuować grę, rzucając do kolegi z drużyny.

Ale kiedy próbował rzucić ją do rozgrywającego Macka Jonesa, obrońca Raiders Chandler Jones złapał piłkę.

Jones sztywnie uzbrojony w rozgrywającego Patriotów i przebiegł 48 jardów, by zdobyć przyłożenie.

Meyers przyznał, że powinien był przytrzymać piłkę i pozwolić grze przejść do dogrywki.

„Nie widziałem wtedy Chandlera Jonesa” – powiedział Meyers Markowi Danielsowi z MassLive. Według NFL.

„Myślałem, że jest otwarty i próbowałem podejść do niego i pobawić się nim, ale powinienem był zejść na dół, ponieważ wynik był remisowy”.

Rozgrywający Patriotów, Jones, żałował, że nie zmierzył się ze swoim rywalem.

„Muszę zająć się chłopcem [Chandler Jones]Jones powiedział, Według NFL. „To przeze mnie, to moja wina. … Muszę uporać się z facetem i będziemy grać w godzinach nadliczbowych.

Główny trener Raiders, John McDaniels – były długoletni koordynator ofensywy Patriotów – był zaskoczony zakończeniem meczu.

„Kiedy Rammondre (Stevenson) rzucił piłkę do Jacoby’ego (Meyers), pomyślałem, że zaatakują każdego, kogo mają i to będzie to, i przejdziemy do dogrywki” – powiedział McDaniels. Według NFL.

„Kiedy obrócił piłkę na bok… nie wyglądało to dla mnie na grę boczną, kiedy oddali piłkę.

„Kiedy go zwrócili, pomyślałem:„ Och, zaatakuj go, idź za nadgodziny ”. A potem, kiedy zobaczyłem piłkę w powietrzu i zobaczyłem pod nią Chandlera (Jonesa), pomyślałem: „O mój Boże, możemy mieć na to szansę”.

„Kiedy go złapał, zobaczyłem Macka (Jonesa) tam z tyłu i miałem nadzieję, że uda mu się uniknąć wszelkich prób Macka, by go pokonać i mam nadzieję, że ma wystarczająco dużo soku w swoim ciele, aby dostać się do strefy końcowej”.

Decyzja Patriots zapadła po emocjonującym meczu, w którym Patriots zdobyli 21 punktów z rzędu w drugiej połowie, przegrywając z Raiders 17-3 do przerwy.

Poprawia rekord Raiders do 6-8 w sezonie i podtrzymuje ich nadzieje na play-offy, podczas gdy Patriots spadają do 7-7 i mają równowagę po sezonie z trudnymi ostatnimi tygodniami.