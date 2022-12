Historyczny powrót Wikingów, klęska Patów i nie tylko

W szalonym pojedynku, w którym Raiders stracili kolejne prowadzenie po wielu przyłożeniach, Patriots znaleźli się na linii 45 jardów na trzy sekundy przed końcem i wynik zremisował 24-24. Co nazywasz dramatem w takiej sytuacji? Żadnej gry – uklęknij! Niech Raiders Josha McDanielsa znowu pokonają samych siebie, przechodząc do dogrywki.

Ale nie. Nowa Anglia postanawia oddać piłkę Ramandre’a Stevensona W losowaniu ze strzelby. Cóż, zejdźmy na dół i przejdźmy do nadgodzin, dobrze? Nie. Po zdobyciu kawałka, gdy na zegarze pozostało zero sekund, Stevenson zdecydował się odwrócić piłkę na linię boczną. Jakub Meyers, wtedy Patrioci przeszli od nieodpowiedzialnych do nieświadomych. Meyers, były rozgrywający, odkorkował lob z poprzecznego pola Maca Jonesa …ale wylądował prosto w ręce Chandlera Jonesa. Były Patriota o wzroście 6 stóp i 5, 260 funtów pogrążył rozgrywającego w zapomnieniu i w strefie końcowej. Najbardziej niewytłumaczalne przyłożenie, jakie kiedykolwiek widziałeś. Widziałem to na żywo. Oglądałem powtórkę prawie 7000 razy. Ja jestem Nadal Nie mogłem w to uwierzyć.