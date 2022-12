Oceny w 15. tygodniu NFL: Packers zdobywają „B” za poniedziałkowe zwycięstwo nad Rams; Patrioci dostają „D” za szokującą porażkę z Najeźdźcami

Po szalonej sobocie, która przyniosła nam największe zwycięstwo w historii NFL, niedzielna akcja mogła ją przebić.

W Las Vegas tzw testerzy pobić Patrioci Jeden z najdzikszych spacerów w historii: Chandler Jones zgarnął podanie w ostatniej partii meczu, a następnie oddał je na przyłożenie, co dało Raiders nieprawdopodobne zwycięstwo 30-24 nad Patriotami.

W Tampa Bay Tom Brady miał największą przewagę w swojej karierze w meczu u siebie. The Korsarze Przewodniczył bengalski Pokonał 17:0 w pierwszej połowie i 34:23 w drugiej.

W Nowym Jorku tzw Osobliwości miasta Wygrali grę po wylądowaniu w ostatnim biegu. Na czwartym i pierwszym miejscu, mając mniej niż dwie minuty do końca, Lions potrzebowali pierwszej próby, aby utrzymać grę przy życiu, a zamiast tego wyświadczyli sobie przysługę: 51-jardowe podanie przyłożenia od Jareda Goffa do Brocka Wrighta. Lions są teraz o krok bliżej do zostania drugą drużyną w historii NFL, która awansuje do playoffów po rozpoczęciu sezonu 1-6.

W Jacksonville, The Jaguary Zostawili grę beznadziejnie za sobą Wojownicy pasterzy Prowadząc 27:10 na cztery minuty przed końcem trzeciej kwarty, odbili się i odnieśli duże zwycięstwo w dogrywce. Zwycięstwo nad Cowboys zakończyło serię 20 porażek z drużynami NFC dla Jacks.

Jaką jakość otrzymujesz dla Jaguarów, aby stracić 17-punktową przewagę? Wróćmy do tygodnia 15 klas i dowiedzmy się. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie oceny wystawiliśmy sobotnim meczom, w tym historyczną wygraną Minnesoty, która zdobyła 33 punkty, Kliknij tutaj. Jeśli szukasz głębokiego nurkowania 49ers’ Zwycięstwo Jastrzębie morskie Grał w czwartek, Możesz to zobaczyć tutaj.

Green Bay pokonał LA Rams 24-12

Rams-Packers Grades autorstwa Johna Breacha (Oceny miłości? Oceny nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Jacksonville nad Dallas 40-34 w dogrywce

Oceny kowbojów-jaguarów Garrett Bodel (Oceny miłości? Stopnie nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Nowy Orlean pokonał Atlantę 21-18

Oceny Johna Breacha w Falcons-Saints (Oceny miłości? Oceny nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Pittsburgh pokonał Karolinę 24-16

Oceny Steelers-Panthers Johna Breacha (Oceny miłości? Oceny nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Kansas City pokonało Houston 30-24 w dogrywce

Oceny Chiefs-Texans Johna Breacha (stopnie miłości? stopnie nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Filadelfia pokonała Chicago 25-20

Oceny Eagles-Bears autorstwa Jeffa Kerra (Oceny miłości? Stopnie nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Detroit 20-17 nad NY Odrzutowce

Oceny Lions-Jets (Oceny miłości? Oceny nienawiści?) autorstwa Cody’ego Benjamina Daj mu znać na Twitterze.)

LA ładowarki 17-14 nad Tennessee

Oceny Jordana Tajaniego Titans-Chargers (Oceny miłości? Oceny nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Las Vegas pokonało Nową Anglię 30-24

Oceny Patriots-Raiders (Oceny miłości? Oceny nienawiści?) autorstwa Tylera Sullivana Daj mu znać na Twitterze.)

Denver pokonało Arizonę 24:15

Oceny Johna Breacha Cardinals-Broncos (Oceny miłości? Oceny nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

Cincinnati pokonało Tampa Bay 34-23

Oceny Bengals-Buccaneers Johna Breacha (Oceny miłości? Oceny nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)

New York Giants pokonali Waszyngton 20:12

Stopnie Giants-Commanders Johna Breacha (stopnie miłości? stopnie nienawiści? Daj mu znać na Twitterze.)