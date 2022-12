House Ways and Means Committee spotyka się w sprawie przyszłości zeznań podatkowych Trumpa

CNN

—



Domowy Komitet ds. Sposobów i Środków Demokraci spotkają się we wtorek, aby omówić zeznania podatkowe byłego prezydenta Donalda Trumpa i zdecydować, czy udostępnić te informacje opinii publicznej, kończąc wieloletnie wysiłki Demokratów, aby dowiedzieć się więcej o pochodzeniu finansowym Trumpa.

Długo oczekiwane spotkanie przygotowywano od lat, ale Demokratom brakuje dni do podjęcia decyzji o wydaniu zeznań podatkowych byłego prezydenta. Chociaż istnieje historyczny precedens dotyczący sposobów i środków ujawniania poufnych informacji podatkowych, decyzja o upublicznieniu ich będzie miała poważne skutki polityczne, ponieważ Trump już ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta w 2024 roku.

Komisja od tygodni zbliża się do podatków Trumpa po wygraniu długiej batalii prawnej, która rozpoczęła się wiosną 2019 roku. Prezes House Ways and Means, Richard Neal, zażądał od Trumpa pierwszych sześciu lat podatków i zeznań podatkowych dla ośmiu jego firm. w kwietniu 2019 r.

Neal i jego członek rankingu, Kevin Brady, mają dostęp do informacji, a szeregowi członkowie komisji zaczną uzyskiwać dostęp i przeglądać niektóre informacje podatkowe Trumpa, zgodnie ze źródłem zaznajomionym ze sprawą.

Nie jest jasne, czy członkowie mają dostęp do wszystkich informacji.

Źródła komisji powiedziały CNN, że republikanie w panelu przygotowują się do zdecydowanego odparcia, jeśli Demokraci zagłosują za ujawnieniem zeznań podatkowych Trumpa. Argument, jaki przedstawią Republikanie, nie będzie koncentrował się na otwartej obronie Trumpa, ale raczej na tym, co wolność oznacza dla polityków i zwykłych ludzi w przyszłości.

Demokraci w klubie będą polegać na sekcji 6103 kodeksu podatkowego, aby legalnie ujawnić informacje o podatkach Trumpa, ale Republikanie są skłonni argumentować, że Demokraci nadużywają tego przepisu, atakują przeciwnika politycznego, a nawet uwalniają swoją prywatność na jednostkach. Informacje ujawnione, jeśli staną się celem grupy.

Komisja spotka się we wtorek po południu i wkrótce ma głosować, aby przejść do sesji za zamkniętymi drzwiami. Po zakończeniu tego spotkania członkowie i pracownicy w pokoju mogą swobodnie omawiać informacje dotyczące zeznań podatkowych Trumpa i rozpocząć dyskusję o tym, co robić dalej. Prawodawcy mogą podjąć decyzję już we wtorek po południu, a następnie szybko ujawnić informacje. Jednak nie jest jeszcze jasne, za czym będą głosować, ale głosowanie odbędzie się publicznie.

Komitet będzie głosował nad tym, jakie działania należy podjąć, ale Demokraci będą kontrolować komitet, aby mógł zdecydować, co zrobić z informacjami podatkowymi Trumpa bez żadnego wsparcia GOP.

Kiedy Neal poprosił Trumpa o informacje podatkowe w 2019 r., nie był pierwszym prezydentem, który wykorzystał tajemniczą sekcję kodu podatkowego znaną jako 6013, aby uzyskać poufne informacje podatkowe. To samo prawo było kilkakrotnie wykorzystywane przez liderów Ways and Means w dochodzeniach, a Wspólna Komisja ds. Podatków wykorzystała to prawo, aby uzyskać informacje na temat podatków byłego prezydenta Richarda Nixona w latach siedemdziesiątych.

Według House Ways and Means Committee zażądano tych informacji i otrzymano je bez sprzeciwu prawnego. Według House Ways and Means Committee, Nixon dobrowolnie ujawnił niektóre ze swoich zwrotów, ale użył JCT 6103, aby zażądać dodatkowych zwrotów. Wydano notatkę Wcześniej tego lata. Republikanie również korzystali z ustawy 6103. W 2014 roku prezes Ways and Means, Dave Camp, polecił komisji ujawnienie poufnych informacji podatkowych w celu dalszego dochodzenia komisji w sprawie tego, czy IRS niesprawiedliwie obrał za cel organizacje konserwatywne, kiedy komisja zdecydowała się przeprowadzić dochodzenie.

W tym samym czasie The New York Times Otrzymane W 2020 roku prośba Neala o dziesięciolecia osobistych informacji podatkowych Trumpa może rzucić światło na dodatkowe lata finansów Trumpa i pokazać, w jaki sposób były prezydent wykorzystywał swoje firmy i majątek osobisty przed i po zostaniu prezydentem.

Trump zerwał z tradycją w 2016 roku, odmawiając ujawnienia swoich osobistych zeznań podatkowych.

Demokraci od dawna twierdzą, że podatki Trumpa mogą dostarczyć potrzebnych informacji o tym, czy prezydent ma jakiekolwiek problemy, które mogłyby wpłynąć na jego decyzje jako prezydenta. Demokraci z House Ways and Means Committee argumentowali w sądzie, że potrzebują zeznań podatkowych Trumpa, aby lepiej zrozumieć prezydencki program audytu, który wymaga regularnych audytów dochodów każdego nowego prezydenta i wiceprezydenta, gdy zostaną wybrani.

Neal jednak nie poprosił Trumpa o zwrot podatku u źródła. Neal zażądał również przedmiotów, które obejmowały akta i dokumenty administracyjne, notatki od urzędników IRS lub audyty dochodów Trumpa. Informacje mogą przedstawiać, jakie rodzaje dochodzeń IRS prowadził w sprawie Trumpa w przeszłości i czy dochodzenie to zmieniło się od czasu, gdy został prezydentem.

Gdyby komisja głosowała za upublicznieniem informacji, mogłoby to rzucić światło na to, jak naprawdę bogaty jest Trump, ile przekazał na cele charytatywne i ile zapłacił podatków. Raport New York Timesa z 2020 roku jasno pokazał, że Trump poświęcił lata, aby legalnie uniknąć opodatkowania strat biznesowych, ale Ways and Means miałby również dostęp do kilku dodatkowych lat podatków Trumpa.