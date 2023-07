Durant nie widzi „wielkiej sprawy” w prośbie handlowej Lillarda

Kevin Durant wie co nieco o prośbach o wymianę.

Pięć miesięcy temu, zapytał Durant Brooklyn Nets Handlować nim Słońca Feniksa Miguel Bridges, Cam Johnson i więcej typów z pierwszej rundy.







Teraz gwiazda Portland Trail Blazers, Damian Lillard, bierze stronę z podręczników Duranta (i wielu innych gwiazd) i domaga się odejścia po tym, jak nie udało mu się wymienić innego weterana, który mógłby walczyć o mistrzostwo.

W swobodnej rozmowie na Twitterze Durant próbował przedstawić pewien wgląd z perspektywy Lillarda.

„Kibice kochają grę w koszykówkę, a kiedy firma handluje tym, co kochają fani, oni również podniosą poprzeczkę”. Durant napisał na Twitterze. „W tym przypadku fani Portland nie mogą się doczekać, aby zobaczyć karierę Scoota. Nie rozumiem, o co chodzi [sic]”.

Mów o wcieraniu soli w ranę, KT.

Fani Blazers opłakują odejście Dama z Portland, mimo że oficjalnie jeszcze się to nie wydarzyło. Jasne, są fani, którzy są podekscytowani Scootem Hendersonem i tym, co może wnieść do zespołu, ale to nie znaczy, że fani powinni „iść dalej”.

Lillard ma emocjonalny wpływ na fanów, a liga nie powinna tylko zaspokajać potrzeb i pragnień fanów, ponieważ NBA byłaby niczym bez swoich graczy, co nie oznacza, że ​​powinna zapomnieć o zagorzałych kibicach.

Czy to się fanom podoba, czy nie, Dame odpada. Jest to smutne i niepokojące z wielu powodów, a dla Lillarda jest to duże, biorąc pod uwagę, ile razy próbował zrobić różnicę w wyniku końcowym. Ale to, że dla niektórych nie jest to wielka sprawa, nie oznacza, że ​​​​dla innych nie jest.

