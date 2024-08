Dziewczyna skacze przez płot w zoo w New Jersey i próbuje dotknąć 500 funtów tygrys bengalski

Policja poszukuje kobiety, która wspięła się na płot wybiegu dla tygrysów w zoo Cohensick w New Jersey.

Kobieta z komisariatu policji w Bridgeton wspięła się na drewniany płot i próbowała dotknąć tygrysa, „prawie zostając przy tym ugryziona".

Na materiale opublikowanym przez władze i udostępnionym przez lokalne media Wiadomości 12 New JerseyWidzi się kobietę, która próbuje zwabić tygrysa i wkłada rękę do drucianej obudowy, co powoduje, że zwierzę próbuje ugryźć ją w rękę.

Kobieta szybko się wycofała, zanim pantera wróciła.

Post na Facebooku udostępniony przez policję zawierał zdjęcie ogrodzenia w zoo z podpisem: „Nie wspinaj się po płocie. Wspinanie się po płocie jakiegokolwiek ogrodu zoologicznego jest sprzeczne z zarządzeniem miasta 247-C”.

„Przypomnij społeczeństwu, że wspinanie się na płot podczas wizyty w zoo jest niezgodne z zarządzeniem miasta” – dodała komenda policji.

Znak wybiegu dla tygrysów w zoo Cohensig.

Departament Policji w Bridgeton



Według News 12 New Jersey w rozporządzeniu stwierdza się, że działania te mogą skutkować zakazem lub zakazem wstępu do ogrodu zoologicznego.

„Wysokiej jakości opieka nad zwierzętami w połączeniu z bezpieczeństwem naszych gości i gości to nasz najwyższy priorytet” – powiedział w oświadczeniu John Medica, dyrektor ds. rekreacji i spraw publicznych miasta Bridgeton. „Każde zachowanie gości które naraża zwierzęta, personel i społeczeństwo na niebezpieczne sytuacje, jest niedopuszczalne i zostanie odpowiednio potraktowane.”

Ludzie zwracają się z komentarzami do policji w Bridgeton i do zoo w Cohen.

Każdy Strona ogrodu zoologicznegoTygrys jest jednym z dwóch tygrysów bengalskich urodzonych w 2016 roku. Zostały one później podarowane zoo w Cohensig przez zoo w Północnej Karolinie.

„Zoo w Karolinie Północnej uprzejmie przekazało młode do zoo w Cohensig w styczniu 2017 r.” – czytamy w opisie tygrysów, które obecnie ważą prawie 500 funtów.

Według zoo tygrys bengalski jest uważany za drugiego co do wielkości tygrysa po tygrysie syberyjskim.

Każdy, kto posiada informacje, powinien zadzwonić na policję w Bridgeton pod numer 856-451-0033 lub wysłać anonimowy sygnał. BPD.WSKAZÓWKI.