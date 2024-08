Ogłoszenia na żywo DNC: przemawiają Tim Walls, Bill Clinton i Nancy Pelosi

Były prezydent USA Barack Obama przemawia podczas Narodowej Konwencji Demokratów w 2024 r., która odbędzie się 20 sierpnia w Chicago. Austina Steele’a/CNN

Barack i Michelle Obama zelektryzowali we wtorek Narodową Konwencję Demokratów, usuwając Donalda Trumpa i wzywając Amerykanów, aby raz na zawsze odrzucili kandydata Republikanów.

Oto Kilka notatek z drugiego wieczoru TNC:

„Dzieci o śmiesznych imionach”: 20 lat po tym, jak Barack Obama wkroczył na scenę polityczną swoim przemówieniem w DNC w 2004 roku, zaprezentował jej książkę. „Ta konwencja jest zawsze dobra dla dzieci o śmiesznych imionach, w kraju, który wierzy, że wszystko jest możliwe” – powiedział Obama. 44. prezydent kilkakrotnie odniósł się do swoich własnych kampanii, w tym skandując „tak, możemy” na wiecach Obamy, a teraz zamieniając się w „tak, ona może”.

„Wiara przywraca”: Niewiele osób podbiło serca i umysły Partii Demokratycznej tak bardzo, jak długotrwała owacja na stojąco, jaką otrzymał Michael Obama, gdy wszedł na scenę w swoim rodzinnym mieście. „Nadzieja wraca” – powiedziała o kandydaturze Harrisa, nawiązując do tematu kampanii prezydenckiej jej męża w 2008 roku. „Moja dziewczyna Kamala Harris jest gotowa na tę chwilę” – powiedział. „To jedna z najbardziej wykwalifikowanych osób, które mogą ubiegać się o urząd prezydenta, i odznacza się wielką godnością”.

Michelle Obama przemawia w United Center podczas Narodowej Konwencji Demokratów 20 sierpnia w Chicago, Illinois. Austina Steele’a/CNN

Ostrzeżenia przed „głupotą”: Michelle Obama nalegała, aby publiczność nie spuszczała wzroku z nagrody. Powiedział Demokratom, aby unikali „głupoty” polegającej na proszeniu o podjęcie działań i osobiście zaapelował do wszystkich, aby „zrobili coś” między dniem wyborów a dniem wyborów. „Tak, Kamala i Tim czują się już dobrze. Kochamy to. Budują hale w całym kraju. Ludzie są energiczni. Czujemy się dobrze” – powiedział. „Ale pamiętaj, że wciąż jest wielu, którzy chcą innego wyniku”.

Mhoff przedstawia „Momalę”: Drugi pan próbował pokazać Ameryce osobistą stronę swojej żony – opowiadając historie o tym, jak się poznali i jak została „matką” jego dwójki dzieci. Ale przemówienie Emhoffa nie było całkowicie anegdotyczne. Opisał także Harrisa jako twardego. „Oto kwestia szczęśliwych wojowników: nadal są wojownikami. A Kamala jest tak twarda, jak tylko się da” – powiedział.

Prelegenci GOP występują u Harrisa: Demokraci nie starają się odwołać do własnej partii. Przez całą noc DNC prosiła byłych niezależnych republikanów i krytyków Trumpa o głosowanie na Harrisa, w tym Mesę, burmistrza Arizony Johna Gilesa, byłą doradczyni Trumpa Stephanie Grisham i Kyle’a Schweitzera, zwolennika Nikki Haley, który planuje głosować na Harrisa. .

„Wiceprezes Harris, gubernator Walls”: Apel, będący tradycją na zjazdach politycznych, odgrywa DJ związany z każdym stanem. Godzinny występ w godzinach największej oglądalności prowadzony przez Cassidy’ego zamienił się w piosenki, podczas gdy przedstawiciele stanów wygłaszali przemówienia, głosując na swoich delegatów. Niektóre utwory zostały wybrane przez muzyków związanych ze swoimi rodzinnymi stanami, w tym Eminem (Michigan), Prince (Minnesota), Bruce Springsteen (New Jersey), Jay-Z i Alicia Keys (Nowy Jork) oraz Petey Pablo (Karolina Północna). .

Gruzja skradła show. Lil Jon rozkręcił imprezę rapem „Turn Down For Why”. Później, gdy zabrzmiała piosenka „Get Low”, Lil Jon zmienił tekst. „Do okna, do ściany” zmieniło się na „VB Harris, gubernator Walls”. Demokraci przerwali apel i udostępnili wideo na żywo przedstawiające Harrisa i Wallsa wchodzących na scenę w Milwaukee tego samego wieczoru, w którym odbywał się wiec.

Czytaj dalej Także zabierz.