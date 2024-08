„Honor mojego życia”: Walls przyjmuje nominację na wiceprezesa DNC | Wiadomości dotyczące wyborów w USA 2024

Tim Walls formalnie przyjął swoją nominację na kandydata Demokratów na wiceprezydenta w listopadowych wyborach w USA, jednocząc wiernych partii w Chicago z przesłaniem wolności i nadziei.

„Przyjęcie pańskiej nominacji na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest dla mnie zaszczytem” – powiedział Walls w środę, wchodząc na scenę na zakończenie trzeciego dnia Narodowej Konwencji Demokratów. „Wszyscy jesteśmy tu dziś wieczorem z jednego pięknego, prostego powodu. Kochamy ten kraj.

Wallace, 60-letni gubernator Minnesoty, był stosunkowo nieznany, dopóki dwa tygodnie temu Kamala Harris nie wybrała go na swojego kandydata na kandydata.

Walls opowiedziała o swoim wychowaniu, służbie w Gwardii Narodowej i doświadczeniu jako nauczycielki w liczącym zaledwie 400 mieszkańców miasteczku w Nebrasce.

Atakując Republikanów, którzy znieśli prawa do aborcji, podkreślił znaczenie ochrony swobód jednostki, a z jego doświadczenia wynika, że ​​większość Amerykanów postrzegała takie kwestie jako sprawy prywatne.

„Szanujemy naszych sąsiadów i indywidualne wybory, których dokonują” – powiedział o swojej społeczności na Środkowym Zachodzie. „Mimo że nie dokonujemy tych wyborów sami, mamy zasadę: «Zajmij się swoimi sprawami».

Tłum, wielu z tabliczkami z napisem „Ściany trenera”, wiwatował i machał na temat jego trenera piłki nożnej.

Demokraci, tacy jak były prezydent Bill Clinton, wystąpili na scenie jako temat przewodni trzeciego dnia Konwencji o Wolności, a także znane osobistości, od piosenkarzy Steviego Wondera przez Johna Legenda po komik Mindy Kaling i osobowość medialną Oprah Winfrey.

„Godność i szacunek”

Choć przesłanie było w przeważającej mierze optymistyczne, ponieważ mówcy poparli Harrisa i Wallsa, pojawiło się również wiele ataków na Trumpa, którego przedstawiano jako próżnego i mającego obsesję na punkcie własnej osoby.

„Gdy następnym razem go usłyszycie, nie liczcie kłamstw. Policzcie dziewiątki” – powiedziała zgromadzonym Clinton, obecnie 78-letnia.

Winfrey, która później określiła siebie jako osobę niezależną, gdy wchodziła na scenę, spotkała się z ogłuszającymi wiwatami.

Zgromadził tłum, wyrażając silne poparcie dla demokracji i potrzebę uzyskania dostępu do głosowania.

„Wzywam was wszystkich, niezależnych i niezdecydowanych” – powiedziała Winfrey. „Wartości i charakter są ważne w przywództwie i życiu. Godność i szacunek będą przedmiotem głosowania w 2024 roku.

Harris wyłonił się jako kandydat Demokratów po wycofaniu się prezydenta Joe Bidena w zeszłym miesiącu.

W konwencji uczestniczy także wielu Republikanów, którzy zwrócili się przeciwko Trumpowi, który sprawował funkcję prezydenta w latach 2017–2021.

W środę Demokraci zwrócili uwagę na film z 6 stycznia 2021 r., na którym Trump wzywa zwolenników, aby pozostali silni i walczyli przed szturmem na Kapitol USA, aby zablokować zwycięstwo Bidena w 2020 r.

Delegaci siedzieli w oszołomionej ciszy, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do ich ryków i oklasków przez całą noc.

Olivia Troy, która ustąpiła ze stanowiska Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego w Białym Domu po ataku na Kapitol, stwierdziła, że ​​kandydatka Republikanów kładzie podwaliny pod podważenie wyborów w 2024 roku.

Były porucznik gubernator Gruzji Jeff Duncan przemawiał na żywo przed kamerą do innych Republikanów, którzy oglądali z domu, jak „powalić Trumpa”.

„Jeśli w 2024 r. zagłosujesz na Kamalę Harris, nie jesteś Demokratą. Jesteś patriotą” – powiedział.

Demokratka Nancy Pelosi, która była spikerką Izby Reprezentantów w czasie ataku na Kapitol, powiedziała: „Nie zapominajmy, kto 6 stycznia zaatakował demokrację: on to zrobił. Ale nie zapominajmy, kto tamtego dnia uratował demokrację: zrobiliśmy to.

Harris (59 l.) ma formalnie przyjąć nominację w czwartek, kiedy będzie przemawiał na konferencji ostatniego wieczoru konwencji.