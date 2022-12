Elon Musk podejmuje kroki prawne przeciwko śledzeniu przez uczniów jego odrzutowca

Dyrektor generalny Twittera, Elon Musk, zapowiedział, że podejmie działania przeciwko Jackowi Sweeneyowi, twórcy i operatorowi @ElonJet. Wyjaśnienie : Scotta Olsona ( Dobre zdjęcia )

Dyrektor generalny i właściciel Twittera, Elon Musk, podejmuje kroki prawne przeciwko studentowi University of Central Florida, Jackowi Sweeneyowi, za śledzenie jego prywatnego odrzutowca i publikowanie informacji o jego locie w mediach społecznościowych pod hasłem @ElonJet.

Musk ogłosił swoje zamiary na Twitterze po platformie mediów społecznościowych w środę wieczorem Zawieszony na stałe Konto @ElonJet i konto osobiste Sweeneya. Musk powiedział w tweecie, że „wariat” śledził samochód, którym jechał jego 2-letni syn X we wtorek wieczorem w Los Angeles. Oskarżony rzekomo zatrzymał samochód i wszedł na maskę.

„Wczoraj wieczorem szaleniec śledził samochód Lil X w Los Angeles (myśląc, że to ja), a następnie unieruchomił samochód i wspiął się na maskę” – powiedział Musk. napisał. „Podejmowane są działania prawne przeciwko Sweeneyowi i organizacjom, które skrzywdziły moją rodzinę”.

Miliarder opublikował później film przedstawiający domniemanego sprawcę, który ma na sobie czarną bluzę z kapturem i na wpół zakrywającą maskę narciarską, a także swoją tablicę rejestracyjną. Zapytał swoich ponad 120 milionów obserwujących, czy rozpoznają mężczyznę lub samochód.

Dodatkowo środa to także piżmo ujawnił zmianę Zasady Twittera dotyczące udostępniania informacji w czasie rzeczywistym stanowią, że „każde konto doxxujące czyjeś informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym zostanie zawieszone”. Udostępnianie lokalizacji danej osoby w czasie rzeczywistym to „naruszenie bezpieczeństwa fizycznego” – powiedział właściciel Twittera.

Konta, które publikują linki do stron z informacjami o lokalizacji w czasie rzeczywistym, również zostaną zablokowane, wyjaśnił miliarder.

Co się stało z @ElonJet?

Napięcia wokół przyszłości konta @ElonJet na Twitterze stały się ostatnim skandalem w sieci społecznościowej należącej do Muska w ostatnich dniach. Dramat zaczął się podczas Sweeney’s Twitter oskarża @ElonJet o banowanie w tle Ostatni weekend. Sweeney powiedział, że w poniedziałek @ElonJet odzyskał swoją widoczność, co doprowadziło Twittera do przekonania, że ​​trajektoria się odwróciła. To nie było tak. Zamiast tego był to początek przejażdżki kolejką górską.

Wczesną środę użytkownicy zaczęli zauważać konto @ElonJet był zawieszony, potwierdził później Sweeney. W środę wieczorem @ElonJet wrócił na krótko, tweetując: „Cześć, czekać? Jak długie jest opóźnienie @elonmusk… godziny? Potrzebujemy dobrze zdefiniowanych zasad”.

Kilka godzin później @ElonJet i osobiste konto Sweeneya na Twitterze zostały ponownie trwale zawieszone . Inne urządzenia śledzące loty studenta, przeznaczone do śledzenia znanych postaci, takich jak Drake, Jeff Bezos i Taylor Swift, również zostały zawieszone.

Decyzja Muska o zablokowaniu @ElonJet ma miejsce miesiąc po tym, jak powiedział, że nie zablokuje konta w imię „wolności słowa”. Jego Tweetowane z dedykacją Teraz jest notatka społecznościowa wskazująca na flip flopowanie Muska, aby nie blokować konta.

Dyrektor generalny Twittera napisał 6 listopada: „Moje zaangażowanie w wolność słowa obejmuje niebanowanie mojego konta po locie, który stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osobistego.

Jaka jest historia między Muskiem a Sweeneyem?

Wołowina Muska ze Sweeneyem Przed styczniem W tym roku, kiedy wysłał wiadomość na studenckim Twitterze, aby usunąć konto @ElonJet, mówiąc, że to „zagrożenie bezpieczeństwa”. W tym czasie Musk zapłacił Sweeneyowi 5000 $ za usunięcie konta, mówiąc, że nie chce, aby „szaleńcy” śledzili jego loty.

„Nie podoba mi się pomysł bycia postrzelonym przez wariata” – powiedział Musk uczniowi.

Sweeney odrzucił ofertę Muska, zamiast tego poprosił miliardera o 50 000 dolarów, które, jak powiedział, mógłby wykorzystać na opłacenie studiów lub zakup Tesli Model 3. Student zasugerował też, że Musk mógłby zaoferować mu staż w zamian za usunięcie konta. Musk nie chciał żadnej z tych opcji i zablokował Sweeneya na Twitterze.

Sweeney jako pierwszy zaczął śledzić lot Muska Był fanem Milioner. Jego metody nie są złe. Sweeney’s Tracker, wciąż dostępny Facebook I InstagramWykorzystuje informacje z Transmisja ADS-BWitryna rozrywkowa, która zbiera publiczne dane transponderów z różnych samolotów.

Student powiedział The New York Times W środę nie podzielał poglądu Muska na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa stwarzanych przez jego strażnika.

„Jeśli ktoś chce coś zrobić, może to zrobić beze mnie” – powiedział Sweeney.