Dow zamknął się najgorszym dniem od trzech miesięcy, spadając o ponad 700 punktów w miarę narastania obaw o recesję

Akcje gwałtownie spadły w czwartek po tym, jak nowe dane pokazały, że sprzedaż detaliczna spadła bardziej niż oczekiwano, budząc obawy, że nieustające podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną mogą popchnąć gospodarkę w recesję.

Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 764,13 punktu, czyli 2,25%, do 33 202,22 – najgorszego dnia od września, ponieważ nadzieje na rajd na koniec roku przygasły. S&P 500 spadł o 2,49% do 3 895,75, co oznacza grudniowy spadek do 4,5%. Indeks Nasdaq Composite spadł o 3,23% do 10 810,53, ponieważ zniszczony indeks technologiczny zwiększył swoje straty w 2022 r. do prawie 31%.

Wyprzedaż była szeroko zakrojona, a tylko 14 akcji z S&P 500 było notowanych na plusie. Akcje Mega Cap Tech spadłyz zapasami Jabłko I listy Spadek o ponad 4% Amazonka I Microsoftu był mniejszy niż 3%. Akcje Netflixa dalszy spadek o 8,6% Raport z Digiday Firma zajmująca się transmisją strumieniową zapowiedziała, że ​​zwróci reklamodawcom zwrot kosztów po pominięciu docelowych odbiorców.

Rozczarowujący raport o sprzedaży detalicznej Inflacja dotyka konsumentów. Sprzedaż detaliczna spadła w listopadzie o 0,6 proc., poinformował Departament Handlu. To była większa strata niż 0,3% spadek Dow Jones Industrial Average.

Wyprzedaż rozpoczęła się w środę po ostatnim komunikacie banku centralnego Podwyższenie oprocentowania kredytu jednodniowego. Bank centralny powiedział, że będzie nadal podnosił stopy procentowe do 2023 r. i prognozuje, że jego stopa funduszy federalnych będzie wyższa niż oczekiwano 5,1%. Po środowej podwyżce o pół punktu procentowego docelowy zakres stóp procentowych wynosi obecnie 4,25% do 4,5%, co jest najwyższym wynikiem od 15 lat.

„Reakcja rynku akcji bierze teraz pod uwagę spowolnienie i wyklucza możliwość„ miękkiego / delikatnego ”lądowania, o którym niedawno wspomniał Powell. [Brookings Institution]”, napisał w czwartek Quincy Crosby, główny globalny strateg w LPL Financial.

„Przeciąganie liny między Fed a rynkami jest po stronie rynku: recesja nie jest„ pośrednia ”, a Fed będzie zmuszony do działania przed 2024 r.”, dodał Crosby.

Dow Jones zamknął się w środę poniżej 34 000, a następnie zintensyfikował czwartkową wyprzedaż po słabych danych o sprzedaży detalicznej. Rentowności obligacji skarbowych spadły w obawie, że bank centralny posunął się za daleko, przeciwstawiając się Fed. Rentowność 10-latek spadła poniżej 3,5%.

Akcje banków również spadały wraz ze wzrostem obaw o recesję. JPMorgan Chase Około 2,5% zostało utracone.