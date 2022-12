Twitter Elona Muska blokuje Aarona Rupara i dziennikarzy CNN, NYT, WaPo bez wyjaśnienia

Nowy Jork

CNN

—



Twitter w czwartkowy wieczór zablokował konta kilku znanych dziennikarzy z czołowych serwisów informacyjnych bez wyjaśnienia, co oznacza znaczącą próbę nowego właściciela Elona Muska, aby sprawować swoją jednostronną władzę nad platformą.

Konta Doniego O’Sullivana z CNN, Ryana Macka z The New York Times, Drew Harwella z The Washington Post i innych dziennikarzy, którzy agresywnie relacjonowali Muska w ostatnich tygodniach, zostały nagle trwale zawieszone. Konto postępowego niezależnego dziennikarza Aarona Rupera również zostało zablokowane.

Ani Musk, ani Twitter nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz w czwartek wieczorem, a platforma nie wyjaśniła dokładnie, dlaczego dziennikarze zostali wygnani z platformy.

Ale wydaje się, że twierdzi, że dozwolone konta naruszyły jego nową politykę „toxingu” i podzielił się tym, co nazwał „rozkazami zabicia”, mimo że wielu wskazywało, że dziennikarze nie powinni rozpowszechniać tego rodzaju informacji.

O’Sullivan, Mac i Harwell niedawno donieśli o zakazie @ElonJet, który publikował aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące miejsca pobytu prywatnego odrzutowca Muska.

Doxxing ogólnie odnosi się do praktyki udostępniania czyjegoś adresu domowego lub innych danych osobowych w Internecie. Zbanowane konto wykorzystywało publicznie dostępne dane lotu do śledzenia odrzutowca Muska.

Zakazy wywołały wiele pytań o przyszłość miejsca, określanego mianem Cyfrowego Rynku. To poważnie podważyło zaangażowanie Muska w wolność słowa.

Musk wielokrotnie powtarzał, że chce zezwolić na wszelkie legalne rozmowy na scenie; W kwietniu, tego samego dnia, w którym ogłosił, że kupuje Twittera, napisał na Twitterze: „Mam nadzieję, że nawet moi najgorsi krytycy pozostaną na Twitterze, bo na tym polega wolność słowa”.

Rzeczniczka CNN powiedziała, że ​​firma poprosiła Twittera o wyjaśnienie i że „ponownie oceni nasze relacje na podstawie tej odpowiedzi”.

„Prowokacyjne i nieuzasadnione zawieszenie kilku reporterów, w tym Tony’ego O’Sullivana z CNN, jest niepokojące, ale nie zaskakujące. Rosnąca niestabilność i zmienność Twittera powinna być niezwykle niepokojąca dla każdego, kto korzysta z Twittera” – powiedział rzecznik.

Rzecznik New York Times nazwał masowe zakazy „wątpliwymi i niefortunnymi”, dodając: „Ani Times, ani Ryan nie otrzymali wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Mamy nadzieję, że wszystkie konta dziennikarzy zostały przywrócone, a Twitter dostarczy zadowalające wyjaśnienie tego działania”.

„Elon mówi, że jest orędownikiem wolności słowa i zakazuje dziennikarzom wolności słowa” – powiedział Harwell w CNN w czwartek. „Myślę, że stawia to pod znakiem zapytania jego zaangażowanie”.

Rooper powiedział również „nic” z Twittera o zawieszeniu.

Konto @ElonJet, które zgromadziło ponad 500 000 obserwujących, zostało trwale zawieszone w środę po tym, jak Twitter wprowadził nowy zestaw zasad zakazujących kontom śledzenia lokalizacji ludzi na żywo. Musk zaprzeczył powiązaniu jakichkolwiek kont Informacje jak Wcześniej Twitter nie miał żadnych ograniczeń dotyczących udostępniania lokalizacji.

Zmiany nastąpiły po tym, jak Musk przywrócił poprzednie naruszenia zasad Twittera i przestał egzekwować zasady witryny zabraniające dezinformacji Covid-19.

Inne konta wkrótce się zapaliły. Czwartek, Twitter Wyłączył również konto należące do wschodzącego konkurenta Mastodona, który wcześniej tego dnia napisał na Twitterze, że ludzie mogą śledzić @ElonJet na swojej platformie.

Kilku dziennikarzy zawieszonych w czwartek uwzględniło zakaz @ElonJet, podkreślając paradoks samozwańczej misji Muska na rzecz rozwoju wolności słowa.

„Wolność słowa oznacza, że ​​drugi najbogatszy człowiek na świecie grozi podjęciem kroków prawnych za udostępnienie publicznie dostępnych danych, które nie podobają się 20-letniemu studentowi” – ​​napisał Harwell na Twitterze, zanim jego konto zostało usunięte, odnosząc się do Jacka Sweeneya. Student college’u prowadzący @ElonJet.

O’Sullivan z CNN również opisał tę historię, przeprowadzając wywiad ze Sweeneyem i jej babcią na ten temat.

„Myślę, że jest to bardzo ważne ze względu na efekt mrożący, jaki może to mieć na niezależnych dziennikarzy, niezależnych dziennikarzy na całym świecie, zwłaszcza tych zajmujących się innymi firmami Elona Muska, takimi jak Tesla i SpaceX” – powiedział O’Sullivan CNN w czwartek po zawieszeniu jego konta.

Gdy pojawił się gniew z powodu zawieszenia konta, niektórzy użytkownicy Twittera zgłosili, że strona zaczęła przeszkadzać, gdy próbowali opublikować linki do własnych profili w alternatywnych sieciach społecznościowych, w tym Mastodon.

Doniesienia te zostały potwierdzone w czwartek wieczorem przez reportera CNN, któremu uniemożliwiono udostępnienie adresu URL profilu Mastodona i otrzymał automatyczny komunikat o błędzie informujący, że Twitter lub jego partnerzy zidentyfikowali witrynę jako „potencjalnie szkodliwą”.