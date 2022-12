Nowy rosyjski atak rakietowy wstrząsnął krajem i uderzył w sieć energetyczną

Burmistrz Charkowa na Ukrainie Ihor Terekow powiedział, że infrastruktura krytyczna została odcięta po ostatnim rosyjskim ataku rakietowym.

„Dochodzi do ogromnego zniszczenia infrastruktury, przede wszystkim systemu energetycznego” – powiedział. Według Tłumacza Google jego postów na Telegramie.

„Proszę o cierpliwość wobec tego, co się teraz dzieje. Wiem, że w waszych domach nie ma światła, ogrzewania, wody… Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko przywrócić to, co zrobił rosyjski okupant.

Inne doniesienia wskazują, że całe miasto Charków jest obecnie pozbawione prądu i wprowadzono ogólnokrajowe wyłączenie awaryjne.

-Matt Clinch