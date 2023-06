ERCOT wydaje dobrowolne zawiadomienie o bezpieczeństwie ze względu na spodziewany wymóg rejestracji dla pojazdów elektrycznych – NBC 5 Dallas-Fort Worth

W związku z prognozą kolejnego dnia upałów w całym stanie, ERCOT prosi Teksańczyków o dobrowolne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej we wtorek po południu, jeśli jest to bezpieczne, ze względu na ekstremalne temperatury i oczekiwanie na kolejny dzień zapotrzebowania na energię.

Dobrowolne powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa ERCOT będzie obowiązywać we wtorek, 20 czerwca od 16:00 do 20:00. Agencja stwierdziła, że ​​nie są to sytuacje nadzwyczajne i że dobrowolna ochrona jest szeroko stosowanym narzędziem pomagającym zmniejszyć popyt podczas szczytowego użytkowania – zazwyczaj najgorętszej części popołudnia i wieczoru.

„Dobrowolne powiadomienie o bezpieczeństwie jest częścią Texas Advisory and Notification System (TXANS) firmy ERCOT, który ostrzega opinię publiczną o warunkach panujących w sieci” – podała agencja. „ERCOT wzywa wszystkie agencje rządowe, w tym urzędy miast i powiatów, do wdrożenia wszystkich planów ograniczenia zużycia energii w swoich obiektach”.

W zeszłym tygodniu ERCOT, agencja zarządzająca stanową siecią energetyczną, opublikowała prognozę pogody na 15-21 czerwca, spodziewając się wyższego popytu z powodu wyższych temperatur.

W poniedziałek Teksańczycy zużyli 79 304 megawatów energii elektrycznej, pobijając rekord szczytowego zapotrzebowania z czerwca o 3000 megawatów. Zeszłego lata ERCOT Texans ustanowił 11 nowych rekordów szczytowego zapotrzebowania. Obecny rekord wszechczasów to 80 148 MW, ustanowiony 20 lipca 2022 r.

Zgodnie z prośbą ERCOT we wtorek rano, Public Utilities Commission of Texas powtórzyła wezwanie do ochrony i wezwała Teksańczyków do pomocy w zmniejszeniu zapotrzebowania na sieć.

ERCOT powiedział we wtorek, że użyje dodatkowych narzędzi do niezawodnego zarządzania siecią, w tym wykorzystania rezerwy mocy, wzywając do redukcji od dużych odbiorców energii elektrycznej, którzy zgłosili się na ochotnika do zmniejszenia zużycia energii i szybszego włączenia większej generacji.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii można znaleźć tutaj ercot.com/txans.

Po co ograniczać zużycie?

• Przegrzanie. W większości Teksasu przez dłuższy czas panują bardzo wysokie temperatury.

• Wymagamy rejestracji. Teksas bije rekordy z powodu upałów

• Bariery termiczne. Wymuszone ograniczenia elektrowni cieplnej są większe niż zwykle.

• Słoneczny. Produkcja energii słonecznej spowalnia wieczorem, zanim zostanie całkowicie wyłączona o zachodzie słońca.

• Powietrze. Niska generacja wiatru w porównaniu z wynikami historycznymi podczas szczytu letniego.

Mapa: Jak bardzo Twoja okolica ucierpi z powodu ekstremalnych upałów

Dane pokazują, że ludzie mieszkający w gęsto zaludnionych miastach i odległych obszarach wiejskich są najbardziej narażeni na fale upałów. Pełną relację z NBC News można przeczytać tutaj. Skorzystaj z mapy umieszczonej poniżej, aby znaleźć swój obszar.









Gdy letnie temperatury w północnym Teksasie rosną, Ben Russell z NBC 5 mówi nam, jak możemy obniżyć rachunki za prąd.