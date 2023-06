5 osób w 20-metrowej szczelnej tubie: Wewnątrz zaginionej łodzi podwodnej Titanic

Okręt podwodny badający wrak Titanica został podobno opóźniony przez Oceangate Inc. w niedzielę, co skłoniło do poszukiwań 22-stopowego statku o masie 23 000 funtów.

Okręt podwodny podtrzymujący życie, przeznaczony do utrzymania pięcioosobowej załogi przez 96 godzin, musiał zostać odzyskany w ciągu trzech dni, aby uratować pięciu pasażerów, powiedziała Straż Przybrzeżna.

Stockton Rush OceanGate Inc z siedzibą w Waszyngtonie. Założona w 2009 roku, umożliwiła naukowcom i turystom eksplorację głębin morskich.

Czternaście lat później, ponad 200 nurkowań i trzy projekty łodzi podwodnych później, firma desperacko poszukuje łodzi podwodnej z pięcioma osobami zaginionymi u wybrzeży Nowej Funlandii w Kanadzie.

OceanGate potwierdził w poniedziałek, że stracił kontakt z łodzią podwodną, ​​mówiąc w oświadczeniu: „Badamy i mobilizujemy wszystkie opcje, aby przywrócić załogę w bezpieczne miejsce. Skupiamy się całkowicie na załodze i jej rodzinach na pokładzie łodzi podwodnej. pracują nad sejfem. Powrót załogi.

Oto, co wiemy o łodzi podwodnej:

Jak zbudowana jest łódź podwodna?

OceanGate obsługiwał trzy Zatapialne Od momentu wystrzelenia, pierwsze dwa statki – Antipodes i Cyclops 1 – zdołały osiągnąć odpowiednio 1000 stóp i 1640 stóp.

Jedyny okręt podwodny Oceangate, który dotarł do wraku Titanica, nazywa się Titan, statek z włókna węglowego i tytanu, który osiągnie 13 123 stóp, podała firma na swojej stronie internetowej. (Titanic ma 12 400 stóp wysokości).

Statek jest zbudowany głównie z lekkiego włókna węglowego, które jest przędzone w sztywną rurę na korpus statku, pokazują arkusze specyfikacji. Do korpusu z włókna węglowego przymocowane są dwie tytanowe nasadki, w tym przezroczysty iluminator o grubości nasadki.

Mając dziewięć stóp szerokości i 8 stóp wysokości, Titan pozostawia niewiele miejsca dla pasażerów siedzących na podstawie wewnątrz rury z włókna węglowego. Fotka na Tytanie Karta specyfikacji Przedstawia pięciu pasażerów siedzących na podłodze statku z niewielką przestrzenią do poruszania się lub stania.

„Wiesz, to nie jest przejażdżka w Disney”, powiedział Aaron Newman, specjalista ds. bezpieczeństwa oprogramowania OceanGate Expeditions w filmie promocyjnym wyprawy. „Istnieje wiele realnego ryzyka i wiele wyzwań”.

Zgodnie z tą samą specyfikacją statek ma cztery elektryczne silniki odrzutowe, które poruszają go po wodzie z prędkością około 3 mil na godzinę. Firma chwali się również, że Titan ma „zintegrowany system monitorowania stanu w czasie rzeczywistym”, który aktywnie sprawdza integralność strukturalną statku podczas całej podróży.

W materiałach marketingowych dotyczących rejsu Titanica w 2023 roku firma poinformowała, że ​​współpracowała z National Aeronautics and Space Administration, University of Washington i Boeingiem w celu zaprojektowania kadłuba Titanica.

Według firmy, w grudniu ub. 10 września 2018 r. Rush przeprowadził pierwsze „nurkowanie weryfikacyjne” Tytana, aby wykazać, że statek może osiągnąć głębokość 4000 metrów. Rush nurkował przez 7 godzin, robiąc kilka przerw w celu oceny integralności statku. Firma powiedziała.

Kilka miesięcy po inspekcji statku OceanGate rozpoczął rekrutację „odkrywców-obywateli” na sześciotygodniowy rejs na Titanica w 2019 roku. Zgodnie z komunikatem prasowym firma początkowo obciążyła każdego pasażera „opłatą za wsparcie misji” w wysokości 105 219 USD. Podróż w 2023 roku będzie kosztować pasażerów około 250 000 dolarów.

Jak działa Tytan?

Firma OceanGate była w stanie obniżyć koszty swojego statku, stosując wspólne komponenty i innowacyjne metody wodowania statku.

„Zastosowanie gotowych komponentów pomogło usprawnić konstrukcję oraz ułatwiło obsługę i wymianę części w terenie”, zauważa firma na swojej stronie internetowej.

Titan został zaprojektowany z opatentowaną platformą uwalniania i odzyskiwania, podała firma. Wepchnięty do wody z tyłu łodzi, Titan spoczywa na platformie ratunkowej, aż osiągnie około 30 stóp pod powierzchnią, gdzie prądy oceaniczne są zwykle niskie.

Stamtąd łódź podwodna oddziela się od platformy, aby przenieść się na dno morskie.

„Komunikacja jest naprawdę ważna, wiedząc, że nigdy nie tracą łączności”, Kelly Parsons, były pasażer, powiedział o bezpieczeństwie statku w filmie OceanGate.

Jakie są opcje odzyskiwania?

Emerytowany dowódca łodzi podwodnej marynarki wojennej David Marquette powiedział ABC News, że potencjalne odzyskanie Tytana zależy od lokalizacji łodzi podwodnej.

Jeśli łódź podwodna unosi się na powierzchni oceanu po awarii, ratownicy muszą znaleźć jednostkę w ciągu trzech dni, aby odkręcić tytanowy właz i zapewnić pasażerom świeży tlen.

„Wiedzieliśmy, że straciliśmy kontakt” – powiedział Marquette. „Prawdopodobnie nie wybuchł, ponieważ wróciliby na powierzchnię i zaczęliby się komunikować z powierzchni, więc obawiam się, że stałoby się coś złego”.

Według Marquette, jeśli statek jest nadal zanurzony pod wodą, poszukiwania potrwają dłużej i będą bardziej skomplikowane. Powiedział, że ratownicy muszą znaleźć sposób na zlokalizowanie łodzi podwodnej i wydobycie jej z morza – oba zadania są bardzo trudne.

Większość okrętów podwodnych, w tym okręty podwodne do ataku wojskowego i okręty podwodne ratownicze w sytuacjach awaryjnych, nie może dotrzeć na głębokość, na którą może dotrzeć Tytan, co komplikuje poszukiwania, dodał Marquette.