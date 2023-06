Podczas poszukiwań zaginionego partnera w pobliżu wraku Titanica usłyszano podwodny hałas

OBEJRZYJ: Carl Nassman z BBC opowiada o tym, co wiemy o zaginionym koledze

Kanadyjski samolot P-3 – korzystając z boi sonarowych – wykrył dźwięki pod wodą, które obecnie badają eksperci US Navy.

US Coast Guard nie podała dalszych szczegółów na temat hałasu. Według wewnętrznej notatki rządu USA, którą widziało wiele mediów, grzmoty słychać było we wtorek co 30 minut.