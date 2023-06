Celtics blisko Kristapsa Poroszenki w 3-drużynowym handlu z Wizards, Clippers: źródła

Przez Shams Sarania, Jared Weiss, Josh Robbins, La Murray i Jay King

Wizards, Celtics i Clippers są bliscy sfinalizowania wymiany trzech drużyn, która wyśle ​​Kristapsa Porcišisa do Bostonu, Marcusa Morrisa i wybór draftu NBA 2023 do Waszyngtonu, a Malcolma Brocktona do Los Angeles. 30 wyśle ​​odszkodowanie, w tym selekcję. powiedział Atletyczny.

Strony wciąż pracują nad szczegółami i opcją gracza Porzingisa za 36 milionów dolarów na następny sezon.

Transakcja jest uważana za „duże prawdopodobieństwo”, według źródła ligowego poinformowanego o negocjacjach. Boston musi wysłać Danilo Gallinariemu dodatkową pensję, aby sprostać wygasającemu limitowi wynagrodzeń w wysokości 6,8 miliona dolarów.

Czarodzieje wykazali zainteresowanie przywróceniem Porchesis, ale kilka drużyn zgłosiło zainteresowanie 7-metrowym mężczyzną. Waszyngton nabył Porsche w lutym 2022 roku. W zeszłym sezonie zdobywał średnio 23,2 punktu, 8,4 zbiórki i 2,7 asysty w 32,6 minuty na mecz.

Morris, lat 33, miał średnio 11,2 punktu i cztery zbiórki w konkursie dla Los Angeles. 30-letni Brockton nie wystartował w zeszłym sezonie po raz pierwszy w swojej karierze. Zdobywał średnio 14,9 punktu, 4,2 zbiórki i 3,7 asysty na mecz.

lekkoatletyka Natychmiastowa analiza:

Dlaczego czarodzieje przenoszą Porsche?

Odkąd Wizards zgodzili się na wymianę Bradleya Beala, było jasne, że nowi decydenci franczyzy chcą odbudować. Pytanie uzupełniające: Jak daleko Michael Winger i Will Dawkins chcą się posunąć? Czy chcą iść aż do stadniny?

Transakcja z udziałem Porziņģisa z pewnością wskazuje, że rozbicie składu na ćwiartki to kierunek, w którym chcą podążać mosiężne przewodniki.

Podczas gdy Czarodzieje zgodzili się na wymianę Beala, powrót do Czarodziejów był ograniczony pod względem kapitału poborowego, który mógłby rozpocząć odbudowę. Wymiana trzech zespołów z udziałem Porziņģisa mogłaby zapewnić trochę więcej kapitału wstępnego.

Aby Czarodzieje mogli teraz wymienić Porcisasa, Porcisas musi najpierw skorzystać z opcji zawodnika na sezon 2023-24. Opcja jest warta 36 milionów dolarów.

Dzisiaj upływa ostateczny termin, w którym Porsche mogą skorzystać z opcji gracza, co częściowo wyjaśnia pilną potrzebę zawarcia tej transakcji.

Kolejny powód do pilności: draft do NBA 2023 jest w czwartkowy wieczór, a zdobycie większego kapitału draftu w handlu Porches – w zależności od tego, jaki okaże się ten kapitał draftu – dałoby Czarodziejom możliwość wykorzystania go w nocy draftu lub draftu. Próbuje awansować w drafcie.

Odkąd Wizards wymienili go w lutym 2022 roku, Porscheis jest lubiany przez kolegów z drużyny, trenerów i oficjeli. Miał pozytywny wpływ na swoich młodych kolegów z drużyny, zwłaszcza napastnika Deni Avtija.

Porsches jasno dał do zrozumienia w zeszłym sezonie, że uwielbia grać w Waszyngtonie i jest szczęśliwy, że jest z franczyzą na właściwej, długoterminowej umowie. Ale od końca sezonu nastąpiło kilka zmian, w tym zwolnienie prezesa i dyrektora generalnego Tommy’ego Shepherda, wymiana Wingera, Dawkinsa i Travisa Schlenka i Beala. Porziņģis nie skomentował tych istotnych zmian, ale wątpliwe jest, czy byłby zainteresowany udziałem w odbudowie.

Wymiana do Bostonu pozwoliłaby mu walczyć o mistrzostwo. To przeniosłoby jego prawa do Birda do Bostonu, który miałby wtedy swobodę ponownego podpisania go lub przekroczenia limitu, aby przedłużyć jego kontrakt.

Należy również zauważyć, że jakakolwiek umowa, która wysłałaby Malcolma Brocktona do Clippers, wyeliminowałaby Clippers jako potencjalne miejsce docelowe dla Wizards, aby wylądować Chrisa Paula, jednego z odchodzących graczy Suns w handlu Beal. — Robbinsa

Co Porsche dodaje do Bostonu

Celtics zaryzykowaliby z Bourgesem, który przez całą swoją karierę zmagał się z kontuzjami. Został mu tylko rok kontraktu i zakładając, że zdecyduje się ułatwić tę wymianę, może odejść jako wolny agent w następnym sezonie poza sezonem. Zakładając, że koszt nie jest ogromny, będzie miał dużo więcej sensu w Bostonie. Da Celtics więcej opcji w linii frontu. Pozwoli dużym składam grać bardziej konsekwentnie. Zapewni im stałe źródło wyników z niskimi wynikami. Zrobi to wszystko, nie zmuszając Celtics do poświęcenia dużej części strzelania z zewnątrz, które tak trudno było im zatrzymać w zeszłym sezonie. – Król

Brockton pasuje do Los Angeles

Istnieje kilka warstw potencjalnego przejęcia Clippers dla Brockton. Jeśli chodzi o kondycję, Clippers obserwują Brocktona od czasu jego przygotowania do draftu w 2016 roku, przeprowadzając z nim wywiady w kombajnie i zabierając go na trening; Clippers ostatecznie wybrali Bryce’a Johnsona w pierwszej rundzie, jeden z bardziej godnych ubolewania wyborów front office prowadzonego przez Doca Riversa. Brockton stał się Debiutantem Roku i Szóstym Człowiekiem Roku.

Atuty Brocktona, gdy wchodzi w swój ósmy sezon NBA, pozostają takie same jak zawsze: jest dużym obrońcą (6 stóp i 4, 229 funtów) zdolnym do gry na wszystkich trzech obwodowych pozycjach ze względu na swój rozmiar, umiejętności i kombinację. Chęć ochrony. Brockton ma długie ramiona, duże dłonie i gra z kontrolą. Strzela na wysokim poziomie: 48,4/44,4/87,0, stosunek asyst do obrotów 3,7 do 1,5.

Wady Brocktona sprawiają, że idealnie pasuje do obecnego syndromu Clippersa: w grudniu skończy 31 lat, co roku jego wytrzymałość jest kwestionowana, miał kilka sezonów skróconych przez kontuzje, a jego sprawność fizyczna zbliża się do dna. i dostaje 22,5 miliona dolarów w każdym z następnych dwóch sezonów. Brockton też nie wymusza strat, więc nie pomoże Clippersom w obronie w ich słabych punktach.

Przejęcie Brockton sprawia, że ​​pytania Chrisa Paula i Russella Westbrooka stają się interesujące. Czy Clippers nadal będą próbowali pozyskać Paula w drodze wymiany? Paul ma 38 lat i będzie miał 39 w play-offach w maju przyszłego roku; John Stockton, Gary Payton, Jason Kidd, Steve Nash, Derek Fisher i Jason Terry to jedyni rozgrywający w historii NBA po sezonie, którzy grają więcej niż 15 minut na mecz. A Fisher, Terry i Kidd byli jedynymi w tym wieku i pozycji, którzy wygrali serię play-off w mniejszych i całkowicie nieskutecznych rolach. Bardziej praktycznym rozwiązaniem dla Brocktona jest pozyskanie rozgrywającego obrońcy, który będzie grał obok Leonarda i George’a. Ale oznacza to również, że tylko jeden z Paula lub Westbrooka może podpisać minimalny kontrakt i wydaje się, że Clippers chcą poczekać na Paula przed podjęciem decyzji z Westbrookiem.

Clippers handlujący Morrisem kończy czteroletnią kadencję, w której Morris był opłacony i oczekiwano, że stanie się trzecim najlepszym graczem zespołu, za Kawhi Leonardem i Paulem George’em. Były momenty, w których Morris z pewnością pomagał Clippers, na przykład po sezonie 2021, kiedy chronił dużych graczy, gdzie trafiał wysoki procent swoich 3, a Morris był główną opcją zdobywania punktów w sezonie 2022-23, z Leonardem i Brak Jerzego. Aktywny. Morris był fizycznie obecny w kolejce do przodu.

Ale już odpowiedni atletyzm Morrisa jeszcze bardziej wyparował w ciągu ostatnich trzech lat. W zeszłym sezonie Morris był jednym z najmniej aktywnych starterów w NBA pod względem przechwytów, bloków i współczynników zbiórek w ataku. Zwolnienie Morrisa, choć nie było odpowiedzialne, nie wystarczyło, by usprawiedliwić jego całkowitą nieobecność na sali. Chociaż Robert Covington był w zasadzie kilka razy potrącony w zeszłym sezonie, Clippers potrzebowali aż do końca marca, aby w końcu naprawić rolę Morrisa zgodnie z protokołami BHP i skurczami pleców. Trading Morris, któremu pozostał rok kontraktu, eliminuje możliwość, że będzie grał więcej w następnym sezonie.

Ale otwiera to również największy problem pozycyjny, jaki zespół już ma, ponieważ ani Covington, ani Nicholas Badum nie będą świetnym starterem na tym etapie ich kariery. Nawet po tej wymianie Clippers wciąż mają więcej do zrobienia ze swoim wyjściowym składem. – Murraya

Historia

W marcu, Atletyczny Podobno Porcisis i Wizards rozmawiają o przedłużeniu kontraktu, w wyniku którego Porcisis zrezygnuje z opcji zawodnika na sezon 2023-24 i podpisze nową długoterminową umowę. Czarodzieje mogą zaoferować Porsche maksymalnie cztery lata i 180 milionów dolarów.

Celtics przegrali 0:3 z Heat w tegorocznych finałach Konferencji Wschodniej. Miami pokonało Boston 103-84, aby awansować do finału, zanim wymusiło powrót do Game 7. Boston ostatni raz dotarł do finału w 2022 roku, przegrywając z Warriors w sześciu meczach.

