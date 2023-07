Evernote zwolnił większość swoich pracowników w USA i przeniesie większość operacji do Europy

Firma zajmująca się sporządzaniem notatek Evernote zwolniła większość swoich pracowników w Stanach Zjednoczonych i Chile. Spółka poinformowała wczoraj . Teraz włoska firma macierzysta Bending Spoons przenosi większość operacji Evernote do Europy.

Firma twierdzi, że planowana przeprowadzka ma na celu „zwiększenie wydajności operacyjnej i jak najlepsze wykorzystanie marki szefa łyżek do gięcia, która jest bardzo silna w Europie”.

Bending Spoons nabył Evernote w listopadzie zeszłego roku, a ówczesny dyrektor generalny Evernote powiedział, że Bending Spoons wykorzysta „sprawdzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie aplikacji i szeroki zakres zastrzeżonych technologii” firmy Bending Spoons, aby pomóc firmie w tworzeniu nowych funkcji. Firma wcześniej zwolniła 129 pracowników w lutym, powiedział przedstawiciel Bending Spoons Kryzys technologiczny Nierentowność firmy w tamtym czasie była „nie do utrzymania na dłuższą metę”.

Evernote stał się jedną z pierwszych popularnych aplikacji do robienia notatek, kiedy został wprowadzony na rynek w 2008 roku, ale boryka się z problemami od połowy 2010 roku, kiedy podobne aplikacje zaczęły kraść część jego grzmotu, a firma pogrążyła się we własnym zamieszaniu. zrobi Po pogodzie Reklamacje dotyczące błędów w aplikacji I tracąc kilku dyrektorów, Evernote jakoś udało się wyrwać ze swojej „spirali śmierci” w 2016 roku, w którym podniosło ceny i zostało zmuszone do porzucenia kontrowersyjnej polityki prywatności. Treść.