Fala upałów ogarnia duże połacie Stanów Zjednoczonych, powodując śmierć na Zachodzie i ogarniając Wschód

DEATH VALLEY, Kalifornia (AP) – Setki Europejczyków podróżuje po amerykańskim Zachodzie, a poszukiwacze przygód z całych Stanów Zjednoczonych zostali przyciągnięci w poniedziałek do Parku Narodowego Doliny Śmierci, pomimo kary wobec opuszczonego obszaru znanego jako jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. W weekend niebezpieczna fala upałów spowodowała śmierć motocyklisty.

Turyści francuscy, hiszpańscy, angielscy i szwajcarscy zostawili swoje klimatyzowane wypożyczone samochody i kampery i zabrali zdjęcia jałowego krajobrazu różniącego się od ośnieżonych gór i falistych zielonych wzgórz. Chociaż urzędnicy w parku w Kalifornii ostrzegali odwiedzających, aby byli bezpieczni, amerykańscy poszukiwacze przygód byli zachwyceni tą nowością.

Drew Belt z Tupelo w stanie Mississippi powiedział, że w drodze na górę Whitney w Kalifornii chce zatrzymać się w Dolinie Śmierci, najniższym punkcie Ameryki. , najwyższy szczyt w 48 niższych stanach. „To jedyna w życiu szansa. Jak chodzenie po Marsie.

Nadinspektor parku Mike Reynolds ostrzegł gości w oświadczeniu, że „tak ekstremalne upały mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia”.

Fala upałów, która spustoszyła duże obszary Stanów Zjednoczonych, doprowadziła do codziennych rekordów Wysoka temperatura W Oregonie podejrzewa się, że spowodował cztery ofiary śmiertelne w rejonie Portland. więcej niż 146 milionów ludzi W poniedziałek w całych Stanach Zjednoczonych, szczególnie w zachodnich stanach, obowiązywały ostrzeżenia dotyczące upałów.

W dziesiątkach miejsc na zachodnim i północno-zachodnim Pacyfiku w weekend udało się wyrównać lub pobić poprzednie rekordy ciepła, a oczekuje się, że stanie się to jeszcze w dalszej części tygodnia.

Wczesna fala upałów w USA pojawiła się, gdy temperatury na świecie były najwyższe w czerwcu Już 13 miesiąc z rzędu Europejski serwis klimatyczny Copernicus podał, że był to dwunasty miesiąc z rzędu, w którym na świecie było o 1,5 stopnia Celsjusza (2,7 stopnia Fahrenheita) cieplej niż w czasach przedindustrialnych.

Urzędnicy podali, że w hrabstwie Multnomah w stanie Oregon, w którym znajduje się Portland, lekarz sądowy prowadzi dochodzenie w sprawie czterech zgonów z podejrzeniem upału, które odnotowano w piątek, sobotę i niedzielę. Trzech zabitych pochodziło z okręgu w wieku 64, 75 i 84 lat – poinformowali urzędnicy okręgu w e-mailu. Podejrzewa się również, że Heat jest powiązany ze śmiercią 33-letniego mężczyzny, który został zabrany do szpitala w Portland spoza hrabstwa.

Portland pobiło dzienne rekordy w piątek, sobotę i niedzielę i jest na dobrej drodze, aby to powtórzyć w poniedziałek z prognozą temperatury 102 F (38,9 C) – powiedziała meteorolog National Weather Service Hannah Chandler-Cooley. Wysokie temperatury spodziewane są w Portland aż do wtorkowego wieczoru.



Thor Teigen pozuje w futrzanej kurtce obok termometru wskazującego temperaturę 55 stopni Celsjusza w Furnace Creek Visitor Center w Parku Narodowym Death Valley w Kalifornii, niedziela, 7 lipca 2024 r. (AP Photo/Dye One)

W podobnych okresach nie należy spodziewać się wzrostu temperatur Fala upałów na północno-zachodnim Pacyfiku w 2021 r, w którym zginęło 600 osób w Oregonie, Waszyngtonie i całej zachodniej Kanadzie. Jednak czas trwania może być problematyczny, ponieważ wiele domów w okolicy nie ma klimatyzacji.

Choroby cieplne i urazy kumulują się Urzędnicy ostrzegają, że można go zbudować w ciągu jednego lub kilku dni. W zeszłym tygodniu w San Jose w Kalifornii z przyczyn związanych z upałem zmarł bezdomny – poinformował burmistrz Matt Mahan na portalu społecznościowym X, nazywając to „tragedią, której można było uniknąć”.

Na skwierczącej pustyni we wschodniej Kalifornii w Parku Narodowym Doliny Śmierci w sobotę i niedzielę temperatura wyniosła 53,3°C, a niezidentyfikowany gość: Zmarł w sobotę od ekspozycji na ciepło. Władze poinformowały, że kolejna osoba trafiła do szpitala.



Lucita Corupuz, lat 80, która przyjeżdża z St. Louis, chłonie słońce, odwiedzając z rodziną kampus Uniwersytetu Waszyngtońskiego w niedzielę, 7 lipca 2024 r. w Seattle. (AP za pośrednictwem Kena Lamberta/The Seattle Times)

Ludzie odpoczywają na Las Vegas Strip w Las Vegas, niedziela, 7 lipca 2024 r. (AP Photo/John Locher)

Park podał w oświadczeniu, że byli jednymi z sześciu motocyklistów, którzy przejechali przez Badwater Basin przy złej pogodzie. Czterem innym osobom udzielono pomocy na miejscu. Urzędnicy podali, że helikoptery ratunkowe nie były w stanie zareagować, ponieważ samoloty zazwyczaj nie mogą bezpiecznie latać powyżej 120 F (48,8 C).

Najbliższa prognoza przewiduje najwyższą temperaturę w środku tygodnia na poziomie 54,4 C i ekstremalne maksima,

Największy park narodowy poza Alaską, Dolina Śmierci, uważana jest za jedno z najbardziej ekstremalnych środowisk na świecie. Najwyższa temperatura oficjalnie zarejestrowana na Ziemi wyniosła 56,67°C w lipcu 1913 r. w Dolinie Śmierci, chociaż niektórzy eksperci kwestionują ten pomiar i twierdzą, że faktyczny rekord wyniósł 54,4°C i został ustanowiony w lipcu 2021 r.

„To imponujące” – powiedział Thomas Mirzlieg z Bazylei w Szwajcarii o trzycyfrowym upale. „To jak fala, która uderza w ciebie, gdy wysiadasz z samochodu, ale jest bardzo suchy upał. Więc to nie jest w Europie.

W niedzielę po drugiej stronie pustyni w Nevadzie w Las Vegas osiągnięto rekordową temperaturę 48,8°C. prognoza Rekordową temperaturę 115 F (46,1 C) osiągnięto w poniedziałek. National Weather Service przewiduje, że w Phoenix będzie maksymalna temperatura 47,2 C.

Ekstremalne upały i długotrwała susza na Zachodzie również wysuszyły roślinność, która jest przyczyną pożarów

W Kalifornii pożar w górach hrabstwa Santa Barbara w poniedziałkowy wieczór rozrósł się do powierzchni ponad 34 mil kwadratowych (88 kilometrów kwadratowych). Ponad 1000 strażaków było na drodze pożaru jeziora, a obszary objęte nakazem ewakuacji obejmowały dawne ranczo Neverland należące do zmarłej gwiazdy muzyki pop Michaela Jacksona. Ogień udało się opanować jedynie w 8%.

Rzadkie ostrzeżenia dotyczące upałów dotyczyły większych wysokości, w tym zwykle umiarkowanego jeziora Tahoe na granicy Kalifornii i Nevady, a służby pogodowe w Reno w stanie Nevada ostrzegały o „poważnych skutkach zagrożenia upałami, nawet w górach”. Trzeci dzień z rzędu w South Lake Tahoe w Kalifornii temperatura osiągnęła najwyższy poziom 91 F (32,7 C), bijąc poprzedni rekord ustanowiony w 2017 roku wynoszący 89 F (31,6 C).

Po raz pierwszy w historii w roku 1888 temperatura w Reno trzeci dzień z rzędu osiągnęła 40,5°C. Niedługo później w poniedziałek miasto odnotowało rekordową temperaturę 106 F (41,1 C), przewyższając poprzedni rekord ustanowiony w 2017 roku wynoszący 104 F (40 C).

W poniedziałek ludzie tłumnie gromadzili się na plażach wokół jeziora Tahoe, zwłaszcza w parku stanowym Sand Harbor, aby w niedzielę osiągnąć rekordową temperaturę 33,3°C. Stary rekord zanotowany tam w niedzielę wynoszący 88 F (31,1 C) został ustanowiony w 2014 roku. Piąty dzień z rzędu Sand Port zamknął swoje podwoje w ciągu 90 minut od otwarcia o 8:00, gdy osiągnął już pełną pojemność.

„Jest zdecydowanie cieplej niż jesteśmy przyzwyczajeni” – powiedział rzecznik Nevada State Parks Tyler Gerver.

___

Pośpiech z Portland w stanie Oregon i raport śniegowy z Phoenix. Dziennikarze AP Christopher Weber i John Antsak w Los Angeles; Johnny’ego Harra w San Francisco; i Scott Sonner w Reno w stanie Nevada wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.