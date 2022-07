Fala upałów w USA: 100 milionów alertów od Phoenix do Bostonu

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Ponad 100 milionów ludzi w 48 niższych stanach jest objętych ostrzeżeniem przed upałem, z powodu nietypowo wysokich temperatur, które w ostatnich dniach wzrosły do ​​115 stopni. Około 60 milionów Amerykanów w co najmniej 16 stanach doświadczy w czwartek trzycyfrowych podwyżek; Kolejne pół tuzina stanów mogło zobaczyć, jak rtęć sięga górnych lat 90-tych.

Ostrzeżenia o skrajnych upałach lub porady dotyczące upałów obejmują wiele obszarów, w tym Dolinę Środkową Kalifornii; Południowy zachód od Las Vegas do Phoenix; San Antonio do Birmingham w stanie Ala., na południu; i Myrtle Beach, SC, na wschodnim wybrzeżu do Bostonu.

W Teksasie i Oklahomie wiele lokalizacji przeżywa gorące lato, a w najbliższej przyszłości spodziewane są wartości szczytowe powyżej 100 stopni. Oba stany osiągnęły we wtorek 115 stopni i chociaż temperatury w czwartek były stosunkowo niskie, nadal były niebezpieczne dla wrażliwych grup.

W największych miastach na północnym wschodzie odczują się od 5 do 10 stopni cieplej, a w czwartek będzie blisko 95 stopni i poziom duszności. W ten weekend prognozuje się więcej upałów: Waszyngton osiągnie 100 po raz pierwszy od 2016 roku.

DC ma major Muriel E. Bowser Do poniedziałku w mieście ogłoszono awarię upałów.

W tym amerykańska fala upałów Ustaw co najmniej 60 rekordów, którego kulminacją w tym tygodniu była historyczna bitwa o wyjątkowe temperatury, w której zginęło ponad 1000 osób w Europie. Wielka Brytania ustanowiła we wtorek rekordową temperaturę, ponieważ kilka stacji po raz pierwszy przekroczyło 40 stopni Celsjusza (104 stopnie Fahrenheita).

Gdy lato się ociepla, tendencja do coraz bardziej dotkliwych i długotrwałych upałów nosi ślad zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka.

Do tej pory w tym tygodniu 60 dziennych rekordów wysokich temperatur zostało powiązanych/złamanych, ponieważ niebezpieczne upały ogarniają większą część kraju. Niektóre godne uwagi rekordy obejmują rekordy wszech czasów w Salt Lake City w stanie UT i Abilene w Teksasie. Więcej osiągnięć będzie dostępnych w przyszłym tygodniu. pic.twitter.com/uI1JeHIwcW — Centrum prognozowania pogody NWS (@NWSWPC) 21 lipca 2022

Najbardziej intensywne upały w kraju koncentrują się w czwartek na południowym zachodzie. Krajowa Służba Pogodowa ostrzeżony Przewiduje się „wysokie ryzyko chorób związanych z upałami” dla Las Vegas, ze szczytami powyżej 110 stopni do piątku.

⚠️ Następne dni będą ciepłe w Las Vegas, ale w dużej części południowej Nevady i północno-zachodniej Arizonie. Podejmij dodatkowe środki ostrożności, aby uniknąć udaru cieplnego! 🥵️ pic.twitter.com/rvMgHaSxqY — NWS Las Vegas (@NWSVegas) 21 lipca 2022

Służba pogodowa ostrzegła przed „niebezpiecznymi warunkami upałów” w Phoenix, gdzie prognozuje się, że maksima wyniosą od 110 do 115 stopni. Miasto jest również pod Poradnik dotyczący zanieczyszczeń Ze względu na wysoki poziom szkodliwego ozonu przyziemnego.

Maksymalna może wynosić ponad 120 stopni Dolina Śmierci w Kalifornii, do soboty.

Upał w Teksasie i Oklahomie

Upał w Teksasie i na południowych równinach był tego lata bezlitosny, z rekordowymi rekordami w San Antonio, Austin i Houston. Niewiele widać ulgi.

We wtorek każda ze 120 stacji meteorologicznych Oklahoma Mesonet zarejestrowała po raz pierwszy wysoką temperaturę 103 stopni lub wyższą. Mesonet działa od połowy lat 90., co oznacza, że ​​okres rejestracji jest krótki. Mimo wszystko upał był piekielny.

Według wstępnych danych co najmniej 24 serwisy Mesonet ustanowiły wczoraj swoje rekordy wszechczasów. Jest kilka nowych stacji, ale wiele wskazuje na to, że dzisiejsze upały pasują do wszystkiego w erze temperatur Mesonet sprzed 1997 roku! #okwx #okmesonet pic.twitter.com/uVSPIyqYVx — Oklahoma Mesonet (@okmesonet) 20 lipca 2022 r

Oklahoma City osiągnęła w środę 100 stopni i od pięciu dni osiąga granicę stulecia. Było to drugie takie wydarzenie od 2012 roku, kiedy we wtorek osiągnął 110. Wysoka temperatura tam są przewidziane Szczyty powinny być w latach 90. lub 100. przynajmniej przez następny tydzień.

Mangum w stanie Oklahoma osiągnął we wtorek 115, a Wichita Falls w Teksasie. Podczas wybielania 12 sierpnia 1936 r. w Altus w południowo-zachodniej Oklahomie temperatura wciąż nie przekraczała 120 stopni. Zarejestrować.

Około tuzina małych pożarów wybuchło w dolinie rzeki Red River w stanie Oklahoma iw północno-środkowym Teksasie, z których największy znajduje się w hrabstwie Somervell, na południowy zachód od metropolii Dallas-Fort Worth. Sag Mountain Fire spalił 6 339 akrów, odkąd wybuchł około 14:30 w poniedziałek. Zawiera tylko 10 proc.

Próby wykazania odchyleń od średniej dla godzin z indeksem ciepła co najmniej 100°F do tej pory w tym roku. Uwzględniane są wszystkie raporty dotyczące indeksu ciepła (tj. gdy temperatura powietrza jest niższa). X wskazuje stacje o najwyższych wartościach w tym roku w porównaniu z 1973-2021. pic.twitter.com/SlFabOUm31 — Daryl Herzman (@akrherz) 21 lipca 2022

Dallas, Austin, San Antonio i Tulsa utrzymają się na poziomie 100 stopni lub wyższym przynajmniej przez następny tydzień, podczas gdy obszary na południu i wschodzie – Houston, Little Rock lub Shreveport, La. – będzie w latach 90. Te subtelnie niskie temperatury powietrza zostaną zrekompensowane przez większą wilgotność z Zatoki Meksykańskiej, przyczyniając się do wartości wskaźnika ciepła w zakresie 105 do 110 stopni.

Duża część regionu, od Luizjany i Arkansas po Gruzję, przeżywa jedno z 10 najgorętszych lat, a temperatury będą się utrzymywać do początku przyszłego tygodnia. Przewiduje się, że szczyty będą w latach 90. do 100., ale nacisk na poziom wilgotności sprawi, że poczujesz się jak od 100 do 110.

Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami obowiązuje w naszych zachodnich hrabstwach do godziny 19:00 dziś wieczorem, ponieważ wartości indeksu ciepła zbliżają się do 110 stopni. Wartości indeksu ciepła będą mieścić się w zakresie 105-108 stopni, a porady dotyczące ciepła będą obowiązywać we wszystkich hrabstwach Dalekiego Wschodu do godziny 19:00 dziś wieczorem. pic.twitter.com/AXiP6KCOZq — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) 21 lipca 2022

Birmingham w stanie Alabama jest objęte w czwartek informacją o upałach, a temperatury mają osiągnąć około 95 stopni. Zachodnia Alabama mogła zobaczyć wzloty w latach 90. Podczas gdy dzienne maksima nie są szczególnie imponujące pod względem rekordów, nocne minima są.

„Niski wczoraj wynosił 79 stopni [Wednesday] rano”, powiedział Jason Holmes, meteorolog z biura usług meteorologicznych w Birmingham. „Niska temperatura w nocy — jest ciężka dla twojego ciała, ponieważ nie ochładzasz się”.

Ocieplenie na Środkowym Atlantyku i na północnym wschodzie

Oczekuje się, że dzisiaj będzie gorąco i wilgotno. Rozproszone deszcze i burze z piorunami pojawią się dziś po południu, głównie na południe od Waszyngtonu. Silne lub silne burze z możliwymi niszczącymi wiatrami. pic.twitter.com/XSmE4p1YZA — NWS Baltimore-Waszyngton (@NWS_BaltWash) 21 lipca 2022

Środkowy Atlantyk i północny wschód Unika się głównie ciepła i wilgoci Tego lata, ale to szybko się zmienia.

Przewiduje się, że w czwartek temperatura osiągnie lata 90. z Richmond do Bostonu, z wartościami indeksu ciepła w trzech cyfrach.

Na weekend powróci uciążliwe parno, a w piątek wilgotność spada za słabym frontem chłodu.

Haj w Nowym Jorku będzie flirtował z 90 stopniami do soboty, a następnie w niedzielę wzniesie się do połowy lat 90. lub wyżej. Maksimum w Waszyngtonie, Baltimore i Filadelfii będzie w połowie lat 90. od soboty do niedzieli, zbliżając się do 100 stopni. Wartości wskaźnika ciepła mogą sięgać 105 do 110.

Co wytwarza ciepło?

Ciepło napędzane jest przez grzbiet wysokiego ciśnienia zwany „kopułą termiczną”, który jest wyśrodkowany na południowym zachodzie, ale zakrzywia się na wschód do środkowego Atlantyku.

Pod tymi kopułami cieplnymi powietrze opada i usuwa zachmurzenie, jednocześnie pozwalając słońcu bezustannie bić. Nad kopułą cieplną znajduje się strumień strumieniowy, który reprezentuje południową krawędź zimnej pogody.