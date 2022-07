Finał Euro 2022 na żywo: Anglia vs. Niemcy

LONDYN — Sarina Wiegmann i jej zawodnicy w głębi duszy wiedzą, że najważniejsze zwycięstwo zostało już odniesione. Bieg Anglii na Euro 2022 będzie mierzony nie tylko rekordowymi frekwencjami i rekordową frekwencją, ale także tętniącymi życiem pubami, wszechobecnymi koszulkami i przepełnionymi pociągami zmierzającymi na stadion Wembley na niedzielny finał. przeciwko Niemcom.

Już za kilka lat turniej będzie postrzegany jako „zmieniający zasady gry” dla kobiecego futbolu w Anglii, jak to ujął kapitan reprezentacji Anglii Leah Williamson, i oczywiście nawet w całej Europie.

Problem z elitarnymi sportami polega na tym, że nie jest to takie proste. Wpływ Euro 2022 na opinię publiczną na pewno się nie zmieni, niezależnie od tego, czy Anglia może zrobić ten ostatni krok i zostać mistrzem Europy po raz pierwszy w niedzielę, ale sposób, w jaki gracze to zapamiętają, na pewno się zmieni. Jedną rzeczą jest inspirowanie narodu do chwały. Robienie tego z żalem to coś innego. Ważnym zwycięstwem Anglii było zwycięstwo ideologiczne, a nie filozoficzne. To taki, który można osiągnąć w ciągu 90 minut na stadionie.

Ellen White przeplatała się wiwatami i mydłami w emocjonalnym finale. dług… Glyn Kirk/Agence France-Presse – Getty Images

Jest to osiągalne. Anglia wygrała turniej tak równo i majestatycznie, że nawet Wickman przyznaje, że faza grupowa była „stosunkowo łatwa”. Jego zespół walczył tylko raz w ćwierćfinale przeciwko Hiszpanii; Ten mecz przyniósł także jedyny gol, który Mary Earps zrezygnowała. Gospodarz musi być faworytem.

Jedynym zastrzeżeniem jest to, że Niemcy nie są definitywnie przegranym. Drużyna Martiny Voss-Tecklenburg ma drużynę, która przeszła nieszczęście zmian, starsze pokolenie stopniowo ustępowało młodszemu, na czele z nieposkromioną Leną Oberdorf, ale rodowód Niemiec w tym turnieju jest bez zarzutu: został mistrzem. Europa nigdy nie przegrała w finale, do której dotarła, w końcu osiem razy. Ta iteracja stale i pewnie nabiera prędkości podczas zawodów. I wiedz, że ten sukces jest ważny i zależy od wszystkiego.