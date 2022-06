Finały NBA 2022: Wojownicy zauważają dwa cale więcej w TD Garden Celtics podczas rozgrzewki w trzeciej grze

Obrazy Getty



Finały NBA 2022 pomiędzy żołnierze złotego Stanu I Boston Celtics W środę noc przeniósł się do Bostonu na ważny mecz 3 – Drużyna Celtic wygrała jeden mecz i objęła prowadzenie 2-1 w serii.

Pozwala graczom ogólnie kontrolować rozproszenie uwagi w tak kluczowych momentach po sezonie i pozwala im skupić się na dążeniu do tematu. Jednak przed trzecią grą istniało ogromne rozproszenie, którego Warriors nie mogli zignorować. Podczas rozgrzewki niektórzy wojownicy zauważyli, że coś w ich koszyku jest trochę nie tak. Zgłosili sprzeciw, a personel TD Garden wyciągnął miarkę, aby potwierdzić wysokość.

Oczywiście felga była o dwa cale wyższa niż wysokość 10 stóp, Według Kendry Andrews . z ESPN. Niektórzy z was mogą mówić: „Dwa cale, o co chodzi?” Zapytajmy o to. Istnieje ogromna różnica między strzelaniem z 3-metrowego kosza a strzelaniem z 3-metrowego kosza. Była to oczywiście wystarczająco znacząca zmiana, aby gracze zauważyli i na szczęście naprawili ją, zanim została zniszczona.

Trener Warriors Steve Kerr został zapytany o sytuację przed meczem i zażartował, że „dobrze jest zacząć mecz o północy”, odnosząc się do godziny startu o 9 rano na wschód.

„To się zdarza za każdym razem” — powiedział Kerr. „Gracze mają bardzo bystre oko. Gracze mogą to stwierdzić.”

Dub Nation już zaczął knuć i płakać – Stephen Curry, Clay Thompson i inni wojownicy twierdzą, że podnieśli przewagę Celtics, by rzucać krótkostrzelcami – ale, jak powiedział Kerr, takie rzeczy zdarzają się od czasu do czasu.

Dobrą wiadomością jest to, że personel placówki poprawił sytuację przed rozpoczęciem gry. Gdyby Warriors zauważyli to w połowie pierwszej kwarty i przegrali mecz, nie byłoby wątpliwości, że krzyknąłby.