Gdy za Borisem Johnsonem nabiera rozpędu, rozpoczyna się wyścig o zostanie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii

LONDYN, 21 października (Reuters) – Trzech starszych ministrów poparło Borisa Johnsona jako brytyjskiego premiera w piątek po rezygnacji Liz Truss, która wywołała wyścig o szybką następcę przywódców Partii Konserwatywnej.

Były minister obrony Benny Mordant został pierwszym oficjalnie ogłoszonym kandydatem, ale Johnson i Rishi Sunak, niegdyś jego minister finansów, przewodzili potencjalnym kandydatom, ponieważ kandydaci zyskali poparcie przed głosowaniem w przyszłym tygodniu.

Ponieważ konserwatyści mają ogromną większość w parlamencie i są w stanie zignorować wezwania o kolejne dwa lata wyborów parlamentarnych, nowy lider partii zostanie premierem – piątym w Wielkiej Brytanii w ciągu sześciu lat.

Truss, który wyszedł w czwartek po sześciu burzliwych tygodniach, musi do poniedziałku otrzymać 100 rekomendacji od konserwatywnych prawodawców. Sam Truss zastąpił Johnsona po tym, jak został zwolniony przez swoich kolegów w lipcu.

Partia ma nadzieję, że konkurs przywróci słabnące fortuny. Jeśli teraz odbędą się wybory krajowe, sondaże sugerują, że konserwatyści będą skazani na zagładę.

Johnson nie ogłosił formalnie, że będzie kandydował, ale za nim nabiera rozpędu, a wsparcie udzielają minister biznesu Jacob Rees-Mogg i minister ds. wyrównywania Simon Clarke. Ben Wallace, wpływowy minister obrony, powiedział, że skłania się ku byłemu przywódcy.

Według danych konserwatywnych prawodawców Reutera, Sunak był wśród 59 zwolenników, 30 dla Johnsona i 16 dla Mordanta.

Byłby to niezwykły powrót dla Johnsona, który jest popularny wśród członków partii, chociaż sondaż YouCove obejmujący 3429 dorosłych w piątek wykazał, że 52% Brytyjczyków było niezadowolonych z jego powrotu na stanowisko premiera.

„On może to odwrócić” – powiedział radiu LBC konserwatywny deputowany Paul Bristow. Boris Johnson może wygrać następne wybory powszechne.

Jednak niektórzy kwestionowali, czy Johnson, który opuścił urząd, porównując się do rzymskiego dyktatora, który został dwukrotnie doprowadzony do władzy, by walczyć z kryzysami, mógłby otrzymać 100 nominacji. Jego trzyletnią premierę naznaczyły skandale i zarzuty o wykroczenia.

Will Walton, który wcześniej pracował dla Johnsona, powiedział, że były szef właśnie wrócił z wakacji i dzwonił.

Financial Times nazwał powrót Johnsona „śmiesznym”.

Sunak, były analityk Goldman Sachs, został ministrem finansów z powodu pandemii Covid-19 i zajął drugie miejsce za Truss w ostatnim konkursie liderów, faworyta bukmacherów, Johnsona. Mordant powraca na trzecie miejsce.

Zwycięzca zostanie ogłoszony w poniedziałek lub następny piątek.

Niestabilność

Truss byłby najkrócej żyjącym premierem Wielkiej Brytanii, z katastrofalnymi planami gospodarczymi.

Brytyjski premier Boris Johnson wygłasza oświadczenie na Downing Street 7 lipca 2022 r. w Londynie w Wielkiej Brytanii. REUTERS / Henry Nicholls / Zdjęcie pliku Czytaj więcej

Scena w czwartek innego niepopularnego przemówienia rezygnacyjnego premiera na Downing Street podkreśliła, jak niestabilna stała się brytyjska polityka od czasu głosowania w sprawie Brexitu w 2016 roku.

Premier Luksemburga Xavier Bettel powiedział, że opuszczenie Unii Europejskiej spowodowało niestabilność w Wielkiej Brytanii.

„Mam nadzieję, że wkrótce będą stabilni, ponieważ są przyjaciółmi i sąsiadami, nawet jeśli nie są członkami rodziny” – powiedział dziennikarzom w Brukseli.

Johnson, twarz kampanii Brexit, poprowadził swoją partię do zwycięstwa w wyborach powszechnych w 2019 r., skłaniając wielu konserwatystów do twierdzenia, że ​​tylko on ma mandat lidera. Ale nie wszyscy uwierzyli.

„Myślę, że zakładają, że ponieważ dobrze wypadł w ostatnich wyborach, wygra następne. Ale od tego czasu wiele się zmieniło. I myślę, że jest nieuczciwy” – powiedziała 60-letnia księgowa Fiona Waldron. .

Partie opozycyjne, niektóre gazety, a nawet niektórzy konserwatywni prawodawcy wezwali do wyborów.

Lider Partii Pracy Keir Starmer powiedział, że konserwatyści „nie mogą ponownie zareagować na swój ostatni bałagan bez zgody Brytyjczyków, pstrykając palcami i machając do ludzi na górze”.

„Nie mają mandatu, aby poddać kraj kolejnemu testowi”.

Niektórzy konserwatywni prawodawcy nakłaniają rówieśników do unikania zaciętej walki o kandydata.

Sunak, który ostrzegał, że plany fiskalne Truss zagrażają niestabilności gospodarczej, popadł w niełaskę niektórych członków partii po tym, jak pomógł wzniecić bunt przeciwko Johnsonowi.

Mordaunt jest postrzegany jako nowa twarz, ale niesprawdzona.

Następny prezydent dostanie recesji gospodarczej, ze stopami procentowymi i inflacją powyżej 10%, a miliony ludzi zmierzą się z kryzysem kosztów życia.

Badania z piątku pokazały, że ponuro brytyjscy kupujący ograniczają wydatki, podczas gdy dane dotyczące pożyczek publicznych były gorsze niż oczekiwano, co podkreśla wyzwania gospodarcze.

Rzeczniczka Truss powiedziała, że ​​jego następca 31 października zdecyduje, czy kontynuować planowany plan finansowy.

Ktokolwiek przejmie dowodzenie, będzie musiał wspiąć się na górę, aby przywrócić reputację drużyny.

„To, czy zmiana lidera wystarczy, aby naprawdę uwiarygodnić konserwatystów, jest z pewnością wysoce dyskusyjne” – powiedział LBC politolog John Curtis.

autorstwa Elizabeth Piper i Kylie MacLellan; Dodatkowe reportaże autorstwa Williama Jamesa, Muviji M, Sachina Ravikumara, Alistaira Smouta, Farooqa Sulaimana i Williama Schomberga w Londynie oraz Johna Chalmersa w Brukseli

