UFC 280: Oliveira vs Machachev wyniki ważenia, na żywo – Jeden zawodnik traci wagę

UFC jest w tym tygodniu w Abu Zabi z kartą walki z garstką atrakcyjnych pojedynków. Najważniejszym z nich jest główny turniej, w którym były mistrz UFC w wadze lekkiej Charles Oliveira (po przestoju technicznym) zmierzy się z bezwzględnym Islamem Makache.

Głównym wydarzeniem jest kolejna walka o tytuł. Ten pojedynek stawia mistrza wagi koguciej UFC Aljamaine Sterlinga (który stracił wielu fanów dzięki firmie, którą jest ostatnio właścicielem) z byłym mistrzem TJ Dillashawem (który wydaje się, że zyskał fanów, radząc sobie ze swoimi przeszłymi niedyskrecjami).

Przed walką o tytuł są dwa eliminacje pół tytułu: Peter Yan vs. Sean O’Malley w wadze koguciej i Peneil Dariusz vs. Matthews Kamrod w wadze lekkiej. Uzupełnieniem karty PPV jest ekscytująca perspektywa Manon Fiorot, której wyzwaniem będzie Katelyn Sougajian.

Belal Muhammad vs. Sean Brady to pierwszy wybór w wadze półśredniej. Jest też Nikita Krylov vs. Volkan Ozdemir, który nie powinien zawieść.

Zanim to się stanie, zawodnicy muszą zdążyć na ważenie. Ostatni raz, kiedy Oliveira zmierzył się z tą sytuacją, stracił tytuł wagi lekkiej. Więc dzisiaj znowu może być jakiś dramat. Pamiętaj, że na mistrzostwach wszyscy czterej gracze muszą osiągnąć swój cel bez dodatku funta, aby walczyć o złoto.

Możesz to wszystko obejrzeć w transmisji na żywo, którą dostarczają nasi przyjaciele z MMA Fighting. Transmisja będzie na żywo 1 w nocy ET.



UFC 280: Oliveira vs Machachev Media Day na żywo | Walka MMA

Oficjalne ważenia będą transmitowane o 8 rano ET. Możesz zobaczyć poniżej:

Pełne wyniki:

Karta główna (16:00 na ESPN)

Mistrzostwa wagi lekkiej: Charles Oliveira (154,5) vs. Islam Machachev (154,5)

Mistrzostwa wagi koguciej: Aljamine Sterling (135) vs. DJ Dillashaw (135)

Peter Yan (136) kontra Sean O’Malley (135,5)

Beneil Dariusz (156) kontra Matthews Comrod (156)

Katelyn Sougajian (127,5)** vs. Manon Fiore (125,5)

Karta wstępna (11:00 na ESPN+)

Belal Muhammad (170) kontra Sean Brady (171)

Makhmut Muradov (185,5) kontra Cayo Boralho (186)

Volkan Oezdemir (206) vs. Nikita Kryłow (206)

Abubakar Nurmagomedov (170,5) vs. Gadji Omergadjeev (171)

Armen Petrosian (186) kontra AJ Dobson (185)

Malcolm Gordon (126) vs. Muhammad Mogaev (126)

Carol Rosa (135) vs. Lina Lansberg (135)

Kopia zapasowa głównego zdarzenia: Aleksander Wołganowski (155)

* Zubair Tukhugov kontra Ogłoszono, że Lucas Almeida odwołuje się z powodu „problemów z kontrolą wagi”.

** Choukajian stracił wagę