Typy NFL DFS w czwartek wieczorem, tydzień 7: Święci kontra Cardinals Fantasy Lineup Advice DraftKings wygrywa Fanduel w konkursie Millionaire

Harmonogram Week 7 NFL rozpoczyna się w czwartek wieczorem futbolu z Kylerem Murrayem, DeAndre Hopkinsem i Arizona Cardinals zmierzą się z Alvinem Kamarą, Chrisem Olavem i New Orleans Saints. W grze z dużą ilością ofensywnej siły ognia po obu stronach musisz znaleźć odpowiednią kombinację graczy do swoich typów TNF NFL DFS. Zanim zamkniesz składy NFL DFS w rozgrywkach Cardinals and Saints na czwartkową noc futbolu na stronach takich jak DraftKings i FanDuel, powinieneś sprawdzić, co ma do powiedzenia Jimmy Keillor z SportsLine.

Kaylor jest ekspertem od NFL i DFS w SportsLine NFL Showdown DraftKings otworzył sezon NFL 2022 czwartkowym turniejem Kickoff Millionaire.. Wyciągnął ponad 355 000 uczestników w turnieju i ma na swoim koncie kilka pięciocyfrowych zwycięstw w turniejach. Keillor od ponad dziesięciu lat zajmuje się NFL i futbolem uniwersyteckim jako członek Pro Football Writers of America, a jego przeszłość jako zawodnik z college’u i NFL daje mu wyjątkową perspektywę podczas tworzenia i obstawiania swoich fantastycznych składów. .

Keillor był na miejscu przez cały sezonEpickie typy NFL DFS, takie jak Jerry Judy (4-102-1), Stephen Diggs (12-148-3), Amari Cooper (7-101-1), Nick Chubb (23-113-1), Cee Dee Lamb (8 -87-1, Tebow Samuel (6-115-1) Cooper Kupp (14-122), Travis Kelce (7-25-4) i Tawande Adams (3-124-2) w prime time.

Teraz Keillor zwraca uwagę na Cardinals vs. Saints w czwartek wieczorem futbolu siódmego tygodnia i angażuje się w swoje najlepsze codzienne typy fantasy football.

Możemy powiedzieć, że jednym z najlepszych typów NFL DFS przez Keillor w meczu Saints-Cardinals TNF jest szeroki odbiornik Arizona All-Pro DeAndre Hopkins. „(DeAndre) Hopkins debiutuje w sezonie po zawieszeniu na sześć meczów, więc na początku może pojawić się trochę rdzy. Oznacza to, że 30-latek nie będzie musiał przechodzić przez obóz treningowy i wejść do tego meczu świeże nogi i być w 100% zdrowym. Bardzo dobrze zna rozgrywającego Kylera Murraya. , Hollywood Brown, Hopkins powinien mieć cel, aby uzyskać więcej wyników w czwartek wieczorem.

Kaylor też Celowanie w inną opcję poniżej radaru z TNF może opublikować duże liczby Poprowadź swoją linię do zwycięstwa w czwartkowy wieczór. Ten wybór może zadecydować o wygraniu turniejów i grach stolikowych lub powrocie do domu z niczym! Zdecydowanie powinieneś zobaczyć, kto to jest przed zablokowaniem w dowolnej kolejności.

Święci kontra FanDuel i DraftKings. Jakie są najlepsze typy kardynałów NFL DFS? A który zawodnik jest obowiązkowy? … Dołącz do SportsLine już teraz, aby zobaczyć najlepsze typy, akcje i pule graczy dla FanDuel i DraftKings, które zostały wybrane przez eksperta NFL i zwycięzcę DraftKings Millionaire, Jimmiego Kaylora, a także DUŻE pieniądze na NFL DFS.!