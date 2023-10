Gdzie zobaczyć w Teksasie; Informacje o okularach ochronnych

Mieszkańcy niektórych miast Teksasu i Nowego Meksyku będą mieli najlepsze warunki do oglądania zaćmienia słońca w sobotę, 14 października, a także drugiego zaćmienia słońca w przyszłym roku. W El Paso ludzie mogą zobaczyć częściowe zaćmienie słońca.

Pierwsze, zaćmienie obrączkowe, będzie przemieszczać się z Oregonu do Teksasu i nie mogąc całkowicie zasłonić Słońca, okrąży Księżyc spektakularnym pierścieniem ognia. Według mcdonaldobservatory.org drugie zaćmienie nastąpi 8 kwietnia 2024 r. i będzie to całkowite zaćmienie, które będzie przebiegać z Teksasu do Maine.

W zależności od tego, gdzie w Teksasie mieszkają, mieszkańcy będą mieli od 80 do 100% widoku zaćmienia. Stan znajduje się pod X z dwóch ścieżek zaćmień i w tych dniach powinna cieszyć się dobrą pogodą.

Ci, którzy wyjdą na zewnątrz, aby doświadczyć zaćmienia, mogą poczuć chłód powietrza, prawie jak zmierzch. Słyszą świerszcze i nawoływania nocnych ptaków.

Minęło sześć lat i znów powinno być ekscytująco. Oto Twój przewodnik po zaćmieniu słońca w sobotę, 14 października.

Kiedy będzie następne zaćmienie słońca?

Zaćmienie rozpocznie się o 9:15 czasu wschodniego, osiągnie maksimum o 10:39 i zakończy się o 12:14.

Co się stanie, gdy zobaczysz zaćmienie słońca?

Podczas częściowego lub obrączkowego zaćmienia słońca, takiego jak to z 14 października, można bezpiecznie patrzeć bezpośrednio na słońce bez stosowania odpowiedniej ochrony oczu.

Odpowiednia ochrona oczu obejmuje okulary zaćmieniowe i wizjery. Upewnij się, że spełniają międzynarodowe standardy ochrony oczu (ISO 12312-2), są certyfikowane i wolne od zarysowań i innych wad. Gogle spawalnicze: Okulary spawalnicze nr 13 lub 14 zapewniają ochronę i widoczność.

Oglądanie zaćmienia słońca bez ochrony oczu może spowodować ślepotę. Możesz utracić wzrok tymczasowo lub na stałe. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie są dobrym substytutem.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca

W sklepach Walmart i Home Depot dostępne są kartonowe okulary do zaćmienia słońca. Amazon sprzedaje szeroką gamę okularów zaćmienia. Opakowanie 10 certyfikowanych okularów Soluna kosztuje 19,99 USD.

Upewnij się, że kupujesz filtry przeciwsłoneczne spełniające międzynarodowe standardy ochrony oczu (ISO 12312-2).

Nie używaj okularów przeciwsłonecznych ani kamer do oglądania zaćmienia słońca. Podczas oglądania zaćmienia pamiętaj o założeniu okularów do zaćmienia słońca na przepisane soczewki.

Gdzie uzyskać najlepszy widok na zaćmienie?

Mieszkańcy El Pasoans i Juárez będą mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, w którym słońce zakryje około 84%, a Las Cruces – 85,7%. Według ekspertów z Obserwatorium MacDonald mieszkańcy Carlsbad będą mogli zobaczyć 89,8% zasłoniętego zaćmienia słońca.

Podczas zaćmienia obrączkowego, nawet jeśli znajdujesz się w samym środku ścieżki (co oznacza, że ​​Księżyc i Słońce są tak ustawione, że Księżyc wydaje się być wyśrodkowany w Słońcu), około 10% Słońca będzie świecić wokół Księżyca. Oznacza to, że w miejscach takich jak Midland na tej linii centralnej 89,8% Słońca zostanie zakryte, a 10,1% będzie świadkami zaćmienia obrączkowego, podczas którego Słońce będzie świecić jako „pierścień ognia” wokół Księżyca.

W Teksasie najlepszymi miastami, w których można zobaczyć 100% zaćmienia, są San Antonio, Corpus Christi i Midland-Odessa. W Nowym Meksyku najlepszymi miastami do oglądania zaćmienia słońca są Carlsbad, Roswell, Albuquerque i Gallup. Aby zobaczyć, co widzą inne miasta, Kliknij tutaj.

Co dzieje się podczas zaćmienia słońca?

Kiedy Księżyc okrąża Ziemię, czasami przemieszcza się pomiędzy Słońcem a Ziemią. Robiąc to, Księżyc rzuca na Ziemię cień, który częściowo lub całkowicie blokuje światło słoneczne w niektórych obszarach. To zaćmienie słońca.

Naukowcy twierdzą, że zaćmienie słońca możemy doświadczyć w wyniku niesamowitego astronomicznego zbiegu okoliczności – pozorne rozmiary Słońca i Księżyca są takie same, jak widziane z Ziemi. Dzieje się tak dlatego, że chociaż Słońce ma około 400 razy większą średnicę niż Księżyc, to Księżyc znajduje się również 400 razy bliżej nas niż Słońce.

Zdobądź bezpłatne okulary do zaćmienia w bibliotekach El Paso

Biblioteki publiczne w El Paso będą oferować bezpłatne okulary zaćmienia obserwatorom nieba od godziny 10:00 w sobotę 14 października we wszystkich oddziałach biblioteki.

Pracownicy biblioteki filii wyposażą rodzinę w okulary. Ponadto niektóre filie bibliotek będą oferować bezpłatne lekcje opowiadania, zajęcia rękodzielnicze i programy związane z zaćmieniami słońca.

Po więcej informacji odwiedź www.ElPasoLibrary.org.

Aktywność zaćmień Słońca w Midland, Austin, Fort Davis i Carlsbad

Chociaż w Fort Davis było widoczne tylko częściowe zaćmienie słońca, Obserwatorium McDonalda w swojej siedzibie Frank N. Bash będzie gospodarzem zajęć związanych z zaćmieniem w Centrum dla zwiedzających. Podczas zaćmienia Centrum dla zwiedzających będzie otwarte o godzinie 10:00.

W Austin na Uniwersytecie Teksasu w godzinach od 10:00 do 14:00 w głównym centrum handlowym na południe od UT Tower odbędzie się publiczne wydarzenie, podczas którego odbędą się interaktywne pokazy, teleskopy, food trucki i melodie o tematyce naukowej.

Obserwatorium Macdonald będzie w Midland podczas zaćmienia słońca 14 października.

Personel będzie prowadził zajęcia związane z zaćmieniami w Planetarium Blakemore w Museum of the Southwest, 1705 W Missouri Ave, Midland, od 10:00 do 17:00. Uczestnicy otrzymają bezpłatną przeglądarkę Eclipse. Zostaną ustawione teleskopy do obserwacji światła słonecznego; W planetarium odbędzie się transmisja na żywo.

Wydarzenie obejmie przemówienia emerytowanego astronauty NASA Johna Herringtona oraz zajęcia przyjazne dzieciom zorganizowane przez Obserwatorium McDonald, NuMinds Enrichment i Wydział Fizyki i Astronomii Texas Tech.

Wszystkie zajęcia i pogadanki związane z zaćmieniem są bezpłatne. Więcej informacji: www.museumsw.org/event-details/eclipse-day.

Zainspirowana nauką bezpłatna impreza poświęcona zaćmieniu słońca odbędzie się w Narodowym Instytucie Badań nad Jaskiniami i Krasem w Carlsbad, 401-1 Cascades Ave., w godzinach od 9:15 do 12:15.

Teleskop jest specjalnie wyposażony w filtr słoneczny. Będą również osoby upoważnione do zabierania gości do domu podczas zaćmienia. Zabierz dzieci do zbudowania samochodu zasilanego energią słoneczną i zobacz, jak wpływa na nie zaćmienie słońca. Dostawy są ograniczone.

Będą tam dostępne stoły edukacyjne z dodatkowymi zajęciami. Na miejscu pojawią się food trucki. Informacja: inspirowane przezscience.org

Zamknięcie USA 70 z powodu zaćmienia słońca

Platforma startowa White Sands obsługuje trzy rakiety badawcze, których zadaniem jest przechwytywanie danych naukowych na temat zaćmienia słońca. Droga US 70 będzie zamknięta od 9:35 do 11:15 14 października.

Według biura okręgowego Departamentu Transportu Nowego Meksyku blok będzie zlokalizowany w Blue Block (2 mile na wschód od WSMR Access Road – Mile Marker 172) i Yellow Block (zlokalizowanym w pobliżu Parku Narodowego White Sands, Mile Marker 200). (NMDOT). ) z zasięgiem rakiet z białego piasku.

Aby uzyskać aktualizacje: zadzwoń do WSMR pod numer 575-678-2221/2222 lub odwiedź stronę www.nmroads.com

Źródła: www.astronomy.com, www.mcdonaldobservatory.org

Z Marią Cortes Gonzalez można się skontaktować pod numerem 915-546-6150