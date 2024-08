George Santos osiągnął ugodę, przyznając się do oszustwa drogą elektroniczną i kradzieży tożsamości

Central Islip, Nowy Jork – George Santos, który był Został wydalony z Kongresu W poniedziałek osiągnął ugodę w dwóch sprawach federalnych z prokuratorami federalnymi w Nowym Jorku, ponieważ postawiono mu prawie dwadzieścia zarzutów karnych.

Santos przyznał się do oszustwa drogą elektroniczną i kradzieży tożsamości.

„Jakiś czas temu, wiele lat później, były kongresman Jorge Santos stanął za mną w sądzie pod przysięgą i powiedział prawdę. Prawda jest taka, że ​​jest przestępcą”. – powiedział amerykański prokurator Brion Pease. „Santos przyznał się do kwalifikowanego oszustwa i kradzieży tożsamości. Przyznał się także do wszystkich innych przestępstw, o które został oskarżony.

Peace powiedział, że zgodnie z umową Santos spędzi w więzieniu co najmniej dwa lata, chociaż sędzia stwierdził, że ugoda może obejmować karę od 6 do 8 lat. Ma zostać skazany 7 lutego przed sądem federalnym w Central Islip.

Zgodnie z umową Santos musi zapłacić co najmniej 373 000 dolarów odszkodowania.

„Przyznał, że kłamał, kradł i oszukiwał ludzi”

„Więc może się wydawać, że dzisiaj, odkąd rozpoczął swoją kampanię dla Kongresu, pan Santos powiedział prawdę o swoich przestępczych planach. Przyznał, że kłamał, kradł i oszukiwał ludzi. Niezliczone kłamstwa i odważne przedstawianie fałszywych informacji Santosa pchnęły go do Kongresu.” Pokój powiedział. „Ale dla ofiar różnych przestępstw finansowych Santosa i dla społeczności, która została pozbawiona uczciwej reprezentacji w Kongresie przez kłamstwa i fabrykacje, zasługuje on jedynie na wstyd”.

Santos przemawiał w sądzie i przyznał się do szeregu przestępstw. Mówił tak szybko, że sędzia musiał mu kazać zwolnić – podała Alice Gainer z nowojorskiego CBS News.

Przyznał się do oszukania kart kredytowych co najmniej jednej osoby dla własnej korzyści, a także do złożenia fałszywych oświadczeń przed Federalną Komisją Wyborczą. Przyznał się również do popełnienia oszustwa drogą elektroniczną w okresie od września do października 2022 r.

Oprócz przyznania się do tych zbrodni Pease powiedział, że Santos przyznał się także do „rytuału” popełnienia innych przestępstw, „za które sąd musi pociągnąć do odpowiedzialności, wydając mu wyrok”.

Prokurator hrabstwa Nassau Anne Donnelly pochwaliła współpracę partnerów federalnych w ściganiu Santosa.

„Wspólna praca nad ściganiem kłamcy, oszusta i złodzieja – tym właśnie jest Jorge Santos i tego dowodzi jego dzisiejszy akt oskarżenia” – powiedział Donnelly.

„Pozwoliłem, aby ambicja przyćmiła mój osąd” – mówi Santos

„Teraz jest dla mnie jasne, że pozwoliłem, aby ambicja przyćmiła mój osąd, co doprowadziło mnie do podejmowania nieetycznych i winnych decyzji. Jest to krok, o którym nigdy nie myślałem, że będę musiał podjąć, ale był konieczny, ponieważ był słuszny, – Santos powiedział przed sądem.

Przyznał się między innymi do podania fałszywej listy dawców, wpisywania nazwisk rodziny i znajomych, którzy nie pozwolili mu na to, aby zatuszować swoje zbrodnie.

„Moje działania zdradziły zaufanie moich zwolenników i wyborców” – Santos powiedział przed sądem.

Santos nazwał wcześniej śledztwo „polowaniem na czarownice”, utrzymując jednocześnie, że jest niewinny.

Kadencja Kongresu zdefiniowana przez korupcję

11-miesięczna kadencja Santosa w Kongresie została zdefiniowana przez skandal, który po nim nastąpił Bezwstydnie upiększał swoją biografię Musi zdobyć mandat w wyborach uzupełniających w 2022 roku.

Historia jego życia wyszła na jaw w październiku, kiedy Departament Sprawiedliwości postawił go w stan oskarżenia w maju 2023 r. w środku 23 sprawy karneSantos oszukał darczyńców kampanii, a następnie wykorzystał te pieniądze na wydatki osobiste, takie jak markowe ubrania, ukradł tożsamość swoich darczyńców, zgromadził tysiące dolarów w postaci nieautoryzowanych obciążeń na ich kartach kredytowych i kłamał na temat otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, gdy był zatrudniony. Kongresowi w sprawie jego finansów i fałszywych raportów o finansowaniu kampanii.

Znaleziono „istotne dowody” na to, że Santos złamał prawo

W zeszłym roku koledzy z Izby Reprezentantów dwukrotnie próbowali go usunąć po tym, jak potępiający raport Komisji Etyki szczegółowo opisujący jego zachowanie otworzył furtkę dla prawodawców opowiadających się za jego usunięciem.

Z raportu wynika, że ​​Santos sfabrykował swoją biografię, ubiegając się o fundusze biurowe i płatne kampanie Aby opłacić zastrzyki z botoksu, subskrypcje fanów, zakupy Hermes i Ferragamo oraz inne wydatki osobiste.

W raporcie stwierdzono, że istnieją „istotne dowody” na to, że Santos wielokrotnie łamał prawo.

Próba powrotu

Santos, który do tej pory utrzymywał, że jest niewinny, od czasu swojego historycznego upadku w Izbie Reprezentantów pozostawał poza centrum uwagi. Próbował pozostać w centrum uwagi, atakując swoich byłych kolegów w mediach społecznościowych i żądając od nich setek dolarów. Filmy w CameoAplikacja, która pozwala użytkownikom płacić celebrytom za spersonalizowane wiadomości i uczestniczyć w marcowym orędziu o stanie Unii prezydenta Bidena. Ogłosił także swoją rezygnację z członkostwa w Partii Republikańskiej Rozpoczęcie próby powrotu do Kongresu Niezależny, szybki front zakończył swoją kampanię.

Santos powiedział CBS New York W grudniu miał przed sobą „długą drogę do powrotu do zdrowia”.

Zapytany, czy boi się pójścia do więzienia, odpowiedział: „Myślę, że każdy powinien bać się pójścia do więzienia. To nie jest ładne miejsce. Chcę pracować tak ciężko, jak to możliwe, aby uniknąć tego, co najlepsze”.

Santos wskazał w tym wywiadzie, że ugoda „nie była brana pod uwagę”. W pozwie złożonym 11 grudnia prokuratorzy oświadczyli, że prowadzą negocjacje z Santosem w sprawie ustosunkowania się do zarzutów, „w celu rozwiązania tej sprawy bez konieczności rozprawy”.

Wybór ławy przysięgłych w jego procesie dotyczącym 23 przestępstw, w tym oszustw elektronicznych, kradzieży funduszy publicznych, prania pieniędzy, kwalifikowanej kradzieży tożsamości i składania fałszywych oświadczeń przed Federalną Komisją Wyborczą, rozpocznie się 9 września.

Prokuratorzy powiedzieli, że byliby przygotowani na podstawie dziesiątek świadków i ponad 500 dowodów, w tym SMS-ów, e-maili, dokumentacji finansowej i dzienników lotów, gdyby stanęli przed sądem.

Pat Milton przyczynił się do powstania tego raportu.



