Kevin O’Connell o Brianie Floresie: „Ma tutaj świetne relacje”

poniedziałek rano, Mocne krytyczne uwagi Rozgrywający Dolphins Dua Tagovailoa wypowiedział się na temat swojego byłego głównego trenera w Miami, Briana Floresa. W poniedziałkowe popołudnie trener Wikingów Kevin O’Connell został zapytany o komentarze w związku z faktem, że Flores pełni funkcję koordynatora obrony Minnesoty.

„Tak naprawdę nie mam zdania na temat czegoś, co wydarzyło się w innym zespole, ani nie chcę komentować opinii innych graczy w innych drużynach, ale mogę powiedzieć, że wiem, że zawodnicy pracują nad płynnością” – za pośrednictwem ESPN Kevina Seiferta z .com. Ma tu dobre kontakty. On naprawdę jest. Wiem [reporters covering the team] Słyszałem, jak wiele osób opowiadało o tym, jak bardzo lubią dla niego grać i jak bardzo podoba mi się praca z nim każdego dnia, ale to wszystko, co mogę skomentować i na tym poprzestanę.

Dua na tym nie poprzestał. Skrytykował Floresa za ciągłe krytykowanie rozgrywającego, w pewnym momencie mówiąc, że Flores był „okropną osobą”.

Vikings i Dolphins zmierzą się ze sobą dopiero w 2026 roku, chyba że w ciągu najbliższych dwóch sezonów dojdzie do rewanżu na Super Bowl VIII (szczególnie z perspektywy Minnesoty). Gdyby zarówno Flores, jak i Dua pracowali w tym czasie na swoich obecnych stanowiskach, spotkanie byłoby interesujące.