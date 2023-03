Giełda dzisiaj: aktualizacje na żywo

8 godzin temu

rynki europejskie Mieszane otwarcie idzie do wtorku.

Oczekuje się, że brytyjski indeks FTSE 100 wzrośnie o 19 punktów do 7 945, niemiecki DAX wzrośnie o 20 punktów do 15 669, francuski CAC wzrośnie o 10 punktów do 7 383, a włoski FTSE MIB spadnie o 16 punktów do 27 953.

Publikowane dane obejmują irlandzkie dane o inflacji za luty, a także zarobki Greggs, Reach, Man Utd, Nielsen, Zalando, Schaeffler, Henkel i Lego oraz HelloFresh.

– Holly Elliott