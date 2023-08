Giuliani planuje poddać się w środę w sprawie wyborów w Gruzji

Były prezydent Donald J. W sprawie o oszustwo przeciwko Trumpowi i jego współpracownikom Rudolph W. W środę kaucja za Giulianiego została ustalona na 150 000 dolarów, powiedział Mr. Giuliani planuje zgłosić się do więzienia w Atlancie, gdzie przetrzymywani są oskarżeni.

Transakcja obligacji następuje po tym, jak prawnik Kenneth Chesbro, kolejny oskarżony w tej rozległej sprawie, złożył wniosek o szybki proces. O ile prawo stanu Georgia na to pozwala, proces 19 oskarżonych w tej sprawie musi rozpocząć się nie później niż 3 listopada.

Wśród oskarżonych w szeroko rozpowszechnionej sprawie znalazł się m.in. Giulianiego i p. Trumpowi grożą kolejne zarzuty. Były burmistrz Nowego Jorku, p. Giuliani po wyborach w 2020 roku. Pełnił funkcję osobistego prawnika Trumpa i Mr. Odegrał kluczową rolę w rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń, że wybory zostały skradzione Trumpowi.

Bernard Kerig, który pełnił funkcję komisarza policji Nowego Jorku podczas kadencji Giulianiego jako burmistrza, planował towarzyszyć mu w drodze do więzienia w Atlancie. Powiedziały dwie osoby zaznajomione z planami Giulianiego. Pan. Kerig nie był oskarżonym w tej sprawie. Przylatując do Atlanty w środę rano prywatnym lotem, Mr. Z panem Giulianim podróżował John Esposito, prawnik mieszkający w Nowym Jorku. Oczekuje się, że będzie głównym kandydatem do reprezentowania Giulianiego, powiedziała osoba zaznajomiona z umową.