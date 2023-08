Korea Północna twierdzi, że wystrzelenie satelity szpiegowskiego po raz kolejny nie powiodło się

CNN

Jak podała państwowa Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA), druga próba wyniesienia na orbitę satelity szpiegowskiego przez Koreę Północną nie powiodła się w czwartek z powodu awarii trzeciego stopnia rakiety.

Pierwsza próba Korei Północnej nie powiodła się w maju, kiedy rakieta satelitarna Cholima-1 uderzyła w morze wkrótce po wystrzeleniu.

Jak podaje KCNA, Pjongjang podejmie próbę kolejnego startu w październiku.

Ostatni start rakiety w czwartek „nie powiódł się z powodu błędu w systemie detonacji awaryjnej podczas trzeciej fazy lotu” – czytamy w raporcie.

Wiceminister obrony parlamentarnego Japonii Kimi Onoda powiedział, że rakieta rozpadła się na kilka części, po czym wczesnym czwartkiem spadła do Morza Żółtego, Morza Wschodniochińskiego i Oceanu Spokojnego.

Po odzyskaniu gruzu południowokoreańskie wojsko stwierdziło, że projekt najnowszego satelity, choć pomyślnie wystrzelony, był zbyt prosty, aby spełnić jego misję.

Wystrzelenie spowodowało pilne wezwanie Japonii do ewakuacji mieszkańców południowego regionu Okinawy. Wezwanie do eksmisji zostało później zniesione.

We wtorkowym e-mailu Japonia poinformowała, że ​​Korea Północna planuje wystrzelenie satelity w dniach 24–31 sierpnia w kierunku Morza Żółtego i Morza Wschodniochińskiego, na obszarze znajdującym się poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii.

W odpowiedzi na wiadomość e-mail japońska straż przybrzeżna wydała ostrzeżenie nawigacyjne dla tego obszaru i wezwała statki, aby wypatrywały spadających obiektów.

Pocisk został potępiony przez Japonię, Koreę Południową i USA.

Na czwartkowej konferencji prasowej główny sekretarz gabinetu Japonii Hirokazu Matsuno powiedział, że Japonia „zdecydowanie sprzeciwia się” i „zdecydowanie potępia” najnowszą próbę Korei Północnej.

Matsuno nazwał wystrzelenie „poważnym naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazującej Korei Północnej wystrzeliwania technologii rakiet balistycznych”.

Powiedział, że japoński rząd zwołał nadzwyczajne spotkanie oraz zbiera i analizuje szczegóły uwolnienia, które zostaną udostępnione opinii publicznej, gdy tylko będą dostępne.

Jak dotąd nie było żadnych doniesień o uszkodzeniach statków lub samolotów – dodał Matsuno.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej (NSC) również potępiła ten start, stwierdzając, że stanowi on „poważne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ”.

NSC potępiła Koreę Północną za „zagłodzenie swojego narodu na śmierć poprzez marnotrawstwo nielicznych zasobów, którymi dysponuje, na nieodpowiedzialne prowokacje”.

Na spotkaniu w czwartek rano członkowie NSC zobowiązali się do zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią, aby zapobiegać nielegalnym działaniom Korei Północnej, takim jak wykorzystywanie północnokoreańskich pracowników za granicą, cyberhakowanie i przemyt na morzu.

Jak wynika z oświadczenia wydanego przez Koreę Północną, prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol otrzymał raport z obrad KBN i nakazał NSC udostępnienie wyników czwartkowej analizy Stanom Zjednoczonym i Japonii oraz „przygotowanie się na dodatkowe prowokacje ze strony Korei Północnej”. kancelaria prezydenta kraju.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych potępiła tę wystrzelenie jako „haniebne naruszenie” kilku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stwierdzając, że „zwiększa to napięcie i stwarza ryzyko destabilizacji sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie i poza nim”.

„W tej kosmicznej platformie startowej zastosowano technologie bezpośrednio związane z programem międzykontynentalnych rakiet balistycznych KRLD” – napisał w oświadczeniu rzecznik Rady Adrian Watson kilka godzin po wystrzeleniu.

„Prezydencka Rada Bezpieczeństwa Narodowego ocenia sytuację w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami. Wzywamy wszystkie kraje do potępienia tego rozpoczęcia i wzywamy KRLD, aby doszła do stołu w celu rozpoczęcia poważnych negocjacji.

Oświadczenie to następuje kilka dni po spotkaniu prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami Japonii i Korei Południowej w Camp David. Podczas szczytu trzej przywódcy zobowiązali się do ściślejszej współpracy w obronie przed zagrożeniami nuklearnymi ze strony Korei Północnej i wezwali Pjongjang do porzucenia programów nuklearnych i rakiet balistycznych.

Oczekuje się, że 9 września Korea Północna będzie świętować 75. rocznicę założenia paradą wojskową.

Gdyby wystrzelenie zakończyło się sukcesem, w odpowiednim czasie stanowiłoby wzmocnienie dla północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una.