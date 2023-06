Greg Berhalter powróci jako trener USMNT: źródła

Greg Berhalter ma powrócić jako trener reprezentacji USA mężczyzn.

Trener, który poprowadził Stany Zjednoczone do 1/8 finału Mistrzostw Świata FIFA w listopadzie, prowadzi rozmowy o powrocie jako menedżer, według wielu źródeł zaangażowanych lub poinformowanych o rozmowach. Atletyczny. Źródłom zapewniono anonimowość, ponieważ nie byli upoważnieni do wypowiadania się na temat rozmów. Transakcja wciąż jest finalizowana, ale przybycie Berhaltera jest bliskie.

Ogłoszenie o zatrudnieniu ma nastąpić we wtorek, ale Berhalter nie ma być trenerem USA w niedzielnym finale Ligi Narodów przeciwko Kanadzie. Nie wiadomo, czy oficjalnie przejmie USMNT przed startem Złotego Pucharu CONCACAF 24 czerwca.

Jako trener USA w latach 2019-22, Berhalter zdobył trofea Ligi Narodów i Złotego Pucharu 2021, zakwalifikował się do Mistrzostw Świata 2022 z najmłodszą drużyną świata, a następnie opuścił grupę na Mistrzostwach Świata po mocnym występie przeciwko Walii. Iranu i Anglii. Pięć punktów zdobytych przez Amerykanów z największą liczbą punktów ze wszystkich drużyn USMNT w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2010.

49-letni Berhalter ma obecnie najwyższy odsetek wygranych wśród trenerów USMNT z rekordem 37-11-12.

Powrót Berhaltera będzie dla niektórych zaskoczeniem, biorąc pod uwagę okoliczności jego odejścia. Chociaż występ Ameryki w Katarze był powszechnie chwalony, a Stany Zjednoczone odnosiły sukcesy podczas jego kadencji, pomimo wystawiania jednej z najmłodszych drużyn świata, kontrakt Berhaltera wygasł po mistrzostwach świata, częściowo z powodu problemów z jedną z młodych gwiazd drużyny. .

Skrzydłowy Gio Raina został odesłany do domu z mundialu za swoje zachowanie po tym, jak powiedziano mu, że nie zagra w pierwszym meczu reprezentacji Stanów Zjednoczonych przeciwko Walii. Brak wysiłku Rainy w kolejnych sesjach treningowych prawie doprowadził do wyrzucenia go z drużyny, ale Berhalter chciał zatrzymać Rainę w Katarze.

Jednak po meczu mówił o tych kwestiach, nie wymieniając Rainy z imienia podczas części pytań i odpowiedzi konferencji przywódców, która działa zgodnie z zasadami Chatham House, co zwykle oznacza, że ​​żadne komentarze nie są rejestrowane. Jednak te komentarze zostały opublikowane Atletyczny Powiedział Reina to gracz, o którym mówił Berhalter.

Po tych historiach rodzice Reyny, byli zawodnicy US Nationals Claudio i Daniel Reyna, wieloletni przyjaciele Berhaldera i jego żony Rosalind Berhalder, powiedzieli byłemu dyrektorowi sportowemu US Soccer Erniemu Stewartowi o incydencie sprzed 30 lat, w którym Berhalder kopnął Rosalind. Obaj byli studentami pierwszego roku na Uniwersytecie Północnej Karoliny.

To skłoniło dochodzenie w sprawie futbolu amerykańskiego. Niezależne śledztwo ostatecznie uznało Berhaltera za winnego zniszczony Musi zostać ponownie zatrudniony przez US Soccer.

Amerykanie grali agresywnie. Atrakcyjna marka piłki nożnej pod Berhalderem w Katarze. Stany Zjednoczone zajmują w Katarze ósme miejsce, za Anglią, Francją i Argentyną. Pochylenie pola odnosi się do udziału zespołu w dotknięciach obu stron w atakującej trzeciej części. Stany Zjednoczone były biegłe w wyprowadzaniu swoich ruchów ofensywnych na niebezpieczne pozycje – po wyeliminowaniu przez Holandię tylko trzem drużynom udało się zająć więcej miejsca niż 46 procent ich posiadania przez Stany Zjednoczone. Piąte miejsce w turnieju pod względem skutecznej kontrataku.

Wielu gwiazdorskich graczy popiera powrót Berhaltera do trenowania. Skrzydłowy Christian Pulisic powiedział ESPN, że „nie jest tutaj, aby zatrudnić następnego menedżera” i że „ktokolwiek to jest, zagram i dam z siebie 100 procent”, ale zapytany, czy byłby „dość zadowolony” z powrotu Berhaltera jako trenera Pulisic wyjaśnił swoje myśli.

„Tak, nie ma co do tego wątpliwości” – powiedział Pulisic. „Postępy, jakie zrobiliśmy z nim w ostatnich latach, są oczywiste. Myślę, że to bardzo jasne”.

W zeszłym tygodniu skrzydłowy Tim Weah powiedział mediom: „Greg naprawdę trzyma nas razem… Zdecydowanie jesteśmy rodziną i nikt nie może tego zabrać, wiesz. Greg naprawdę pomógł nam zbudować tego rodzaju relacje między sobą, więc tak, on jest duży, był niezwykle ważną częścią, więc miejmy nadzieję, że tak.

W wywiadzie Atletyczny W zeszłym tygodniu Anthony Robinson powtórzył te myśli.

„Wiele osób poruszyło ten temat – wszyscy cieszyliśmy się środowiskiem, które stworzył Greg, wszyscy myśleliśmy, że był dobrym trenerem i wszyscy widzieli poziom futbolu, jaki nam grał” – powiedział Robinson. „Więc nie widzę żadnego powodu, dla którego nie próbowaliby kontynuować z nim. Niestety, tak nie jest w przypadku graczy. To zależy od US Soccer jako federacji. I jestem pewien, że będą robią wszystko, co w ich mocy, aby znaleźć kogoś, kto ich zdaniem najlepiej pasuje do tego zespołu. Najważniejsze.

(Zdjęcie: Danielle Parhizkaran / USA Today)