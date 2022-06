Gwiazda Los Angeles, Shoaib Ohtani, pokonał 13 nietoperzy 5:0 w meczu z Kansas City Royals.

Anaheim, Kalifornia – Shohai Othani Podąża za ścisłą rutyną w każdym aspekcie swojego życia. Jego skrupulatna produkcja zakończyła się sukcesem, jeszcze zanim rzucił boisko, 12 minut spóźniony na swoim ostatnim starcie na grzbietach przed ceremonią przedmeczową na cześć mistrzów World Series 2002 z Los Angeles.

Nieco wyboisty początek doprowadził do drugiej z rzędu niesamowitej nocy dla dwukierunkowej supergwiazdy.

Ohdani strzelił 13 przejazdów, pokonując osiem dominujących rund z 2-uderzonej piłki, a MVP amerykańskiej ligi trzykrotnie dotarł do bazy w środowym wygranym 5:0 meczu z Los Angeles z Kansas City Royals.

Po oddaniu dwóch singli, aby rozpocząć pierwsze inningi, Ohdani (6-4) wycofał się 16 z rzędu do Royals i 23 z ostatnich 24 pałkarzy, z którymi się zmierzył. Kiedy zmierzył się z najdłuższym startem w swojej głównej karierze ligowej, pozwolił tylko jednemu biegaczowi na tempo w ostatnich siedmiu rundach – szybko przegrany przez dublet na spacerze.

„Myślę, że najważniejszą rzeczą było umieszczenie tego zera w pierwszym inningu po rezygnacji z dwóch pierwszych zwycięstw” – powiedział Othani przez swojego tłumacza. „Udało mi się to zrobić, to nadało ton grze. Chciałem zajść tak daleko, jak tylko mogłem, ale na początku nie myślałem o liczbie boisk”.

W wyniku rzadkiej burzy z piorunami w południowej Kalifornii, która oświetliła niebo za centralnym polem w Big A, Ohtani wykonał jeden i dwa spacery po talerzu w swoim najnowszym, zelektryfikowanym występie dwukierunkowym.

Pewnej nocy, po tym, jak Ohdani trafił dwóch trzybiegowych graczy zdobywających bramki i strzelił osiem przejazdów z dodatkową stratą w innings, ustanowił osobisty rekord w strajkach, wachlując. Emmanuel Rivera Na swoim 108. i ostatnim wyciągu.

Tymczasowy menedżer Angels, Bill Nevin, powiedział: „Położył nas na plecach.” Pomyślałem o zabraniu go na ósme miejsce, a on był nieugięty: „Nie. To jest moje. Zostanę. ’ … co za dzień. Co za występ przez niego ”.

David McKinnon The Angels odnieśli swoje pierwsze duże zwycięstwo w lidze siódmym singlem RBI, unikając serii z czwartym zwycięstwem w sześciu meczach. Louis Rengifo McKinnon miał dwusetną RBI na siódmym miejscu, zanim osiągnął wynik od prawej do lewej w tym singlu, poświęcając swoją pierwszą karierę zaledwie dwa inningi przed RBI.

Po zdobyciu 18 biegów w poprzednich dwóch meczach na Angel Stadium, Royals zamknęli się po raz drugi w ciągu czterech dni i po raz dziesiąty w tym sezonie. Kansas City wciąż wygrywa o siedem z pięciu.

„To scena”, powiedział menedżer Royals Mike Matheny. „To zestaw bardzo wyjątkowych wyciągów. Nie sądzę, że znajdziesz wielu towarzyszy z taką ilością broni, jak dzisiaj widzieliśmy. Rzucił trzema różnymi suwakami i nożem i krzywą. Przy 100 (mph) … to jest zapowiada się ciężki dzień na talerzu.”

Ohdani nie pokonał ostatnio Matta, pozwalając tylko na jeden przejazd w ostatnich 20 inningach w trzech startach. Podczas swojego ostatniego startu u siebie, dwa tygodnie temu, rzucił siedem rund w jednym biegu, a także wychował się w domu po zwycięstwie, które pobiło rekord właściciela Angels w 14 meczach.

Dowcip Merryfield I Andrzej Benindendi Grał solo w pierwszych dwóch ad-bitwach Royals przeciwko Ohdanim, ale odkładał każdego pałkarza, z którym się zmierzył, dopóki Merfield nie odszedł w szóstym meczu – Penindenti szybko schodził do debla.

Ohtani dwukrotnie zwyciężył w drugiej połowie z prędkością 99 mil na godzinę w drugiej połowie, podczas gdy pomylił Kansas City, strzelając 34 połączone trafienia na huśtawce i chybieniu.

Daniela Lyncha (3-7) Początkowo nie było to tak skuteczne dla Royals, ale leworęczny sprytnie zamknął Anioły, dopóki nie zostali załadowani do piątej rundy z dwoma spacerami i singlem bramkowym. Lynch, który odszedł po ofiarnym locie McKinnona, stracił trzy zwycięstwa i pięć spacerów na 104 wyciągach.

Mike Pstrąg Aniołowie dostali dzień wolny, opuszczając linię walki bez decydującego ciosu. Ale MacKinnon okazał się niemożliwym do wykonania porządkiem w drużynie, odnosząc swoje pierwsze duże zwycięstwo ligowe od czasu powołania do debiutu w MLB w zeszły weekend.

McKinnon był zachwycony swoimi przełomowymi swingami, ale inne aspekty gry sprawiały, że był podekscytowany.

„Chcę grać na boisku za Shoaibem i zobaczyć, jaki jest dobry” – powiedział McKinnon. „Bycie tutaj jest szalone”.

Pokój trenera

Royals: c Salvador Perez Matheny powiedział, że usiadł po ponownym zranieniu lewego kciuka na huśtawce we wtorek wieczorem, ale zespół nadal określa stopień urazu po badaniu MRI.

Anioły: RHP Jimmy Herket Wyszedł na 15-dniową listę kontuzji z blokadą prawego ramienia. Praworęczni gracze Elvis Beguro i Oliver Ortega pochodzili z Triple-A Salt Lake, podczas gdy losowy debiutant Reed Ditmery Tylko sześć startów padło po rzucie bez ciosu.

Następny

Royals: Oczekuje się, że Zack Greenke zostanie pominięty na liście kontuzjowanych w piątek, ponieważ Kansas City rozpocznie swoją weekendową serię trzech meczów przeciwko Auckland na ojczystej ziemi. Greinke (0-4, 5.05 ERA) wszedł do IL trzy tygodnie temu z napiętym przedramieniem.

Anioły: Po dniu wolnym w domu, Los Angeles rozpoczyna weekendową serię trzech meczów przeciwko Seattle w piątek wieczorem. Żadna drużyna nie potwierdziła pierwszego gracza.