Strzelanina w Wolde School: dyrektor okręgu szkolnego Pete Arrotondo został przeniesiony na urlop administracyjny, ogłasza nadinspektor

„Podjąłem decyzję o zatrudnieniu szefa Aradonto na urlopie dla kadry kierowniczej od tej daty, ponieważ nie wiem, kiedy otrzymam wyniki pozostałych niejasności i śledztwa” – napisał Harrell w oświadczeniu dla mediów. .

Porucznik. Mike Hernandez obejmuje kierownictwo UCSD, powiedział Harrell.

Przełożony napisał, że pracownik chciałby poczekać z podjęciem decyzji do zakończenia śledztwa.

„Nawet dzisiaj nie znam szczegółów śledztw prowadzonych przez różne agencje” – napisał.

Arredonto zeznawał we wtorek za zamkniętymi drzwiami w Austin przed Texas House Committee, szukając odpowiedzi na to, co się stało, gdy 21 osób zostało zastrzelonych w szkole podstawowej 24 maja, ale nie powiedział publicznie o decyzji, którą podjął w dniu strzelaniny.

Ogłoszenie okręgu szkolnego pojawia się dzień po tym, jak nowy członek Arredondo zagłosował za odrzuceniem jego wniosku o urlop od Rady Miejskiej Uvalde.

Harrell nie był jedynym, który wydawał się sfrustrowany brakiem informacji od śledczych.

We wtorek burmistrz Uvalde, Don McLaughlin, skrytykował Departament Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu (DPS) za brak przejrzystości i oskarżył jego dyrektora, pułkownika Stevena McGratha, o celowe bagatelizowanie błędów swojej agencji w tygodniach po masakrze w Rob Elementary.

— Pułkownik. McGrath szukał informacji, aby powstrzymać swoich własnych żołnierzy i strażników przed odpowiedzią, bez względu na to, czy kłamałeś, przeciekałeś, wprowadzałeś go w błąd lub fałszywie przedstawiałeś. Przy każdej prezentacji zostawił na miejscu swoją liczbę oficerów i strażników. Powiedziano mieszkańcom na spotkaniu w ratuszu Wtorek.

„Płk. McGrath ma agendę, nie chodzi o przedstawienie pełnego raportu o tym, co się stało i udzielenie prawdziwych odpowiedzi na to, co stało się z tą społecznością” – dodał.

Ponadto Senat Stanu. Roland Guterres, demokrata reprezentujący stan Wolverhampton, złożył w środę pozew przeciwko DBS, twierdząc, że agencja naruszyła Texas Public Information Act, gdy jego prośba o informacje o strzelaninie została zignorowana.

„W następstwie bezmyślnej tragedii mieszkańcy Wolde i Teksasu zażądali odpowiedzi od swojego rządu. Do tej pory musieli stawić czoła zmianom kłamstw, przeinaczeń i drwin” – czytamy w pozwie.

Krytyka i pozwy sądowe pojawiły się po McGrath Zeznał przed komisją Senatu Teksasu Odpowiedzią organów ścigania była „zła porażka” i naruszała ogólnie nauczany protokół, aby jak najszybciej zatrzymać strzelca.

Dyrektor DPS Arredondo, McCraw i inni określili się jako dowódca sceny, oskarżając go o nakazanie policji, aby czekała w pobliskim korytarzu na niechciany sprzęt i klucze do otwartych drzwi.

„Trzy minuty po tym, jak obiekt wszedł do zachodniego budynku, wystarczająca liczba uzbrojonych oficerów została uzbrojona, aby odizolować, odwrócić i zneutralizować obiekt” – powiedział McGrath. „Jedyną rzeczą, która powstrzymuje oddany oficerski korytarz między pokojami 111 i 112, jest dowódca sceny, który postanowił postawić życie oficerów przed życiem dzieci”.

Dodaje więcej napięcia do tragedii, która stała się studium przypadku złej policji i złej komunikacji. Minął prawie miesiąc od śmierci 18-letniego bandyty Wskazując palcemDodaje więcej napięcia do tragedii, która stała się studium przypadku złej policji i złej komunikacji. Minął prawie miesiąc od śmierci 18-letniego bandyty 19 dzieci i dwoje nauczycieli W szkole. Był w klasie od 11:33 do 12:50 – według chronologii DPS policja w końcu wyłamała drzwi i go zabiła.

Niemniej jednak funkcjonariusze wielokrotnie zmieniali swoje relacje dotyczące kluczowych faktów dotyczących tego, co wydarzyło się w pokoju i tego, co policja zrobiła w ciągu tych 77 minut.

McLaughlin powiedział, że powtarzające się fałszywe oświadczenia i obelgi ze strony urzędników z Teksasu dzielą społeczność i frustrują pogrążone w żałobie rodziny.

„Dla Waldow ważne jest, aby te rodziny ze złamanymi sercami i ta pogrążona w żałobie społeczność otrzymały pełne śledztwo i dokładny raport z tego, co wydarzyło się tego dnia” – powiedział. „Poświęcenia nikomu nie pomagają z powodu drobnych walk wewnętrznych, klikania bajtowych nagłówków i motywów politycznych”.

CNN zwróciło się do Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu, Biura Prokuratora Okręgowego, szefa Komisji Śledczej Teksańskiego Domu oraz biura FBI w San Antonio w celu uzyskania dalszych komentarzy.

Sprawa senatora stanu kwestionuje tajemnicę DPS

W swojej sprawie złożonej w środę Guterres zakwestionował decyzję DBS o nieujawnianiu informacji opinii publicznej, w tym nagrań z gry policyjnej, 911 raportów dźwiękowych i balistycznych.

„DPS naruszył rozdział 552 ustawy rządu Teksasu za niedostarczenie dokumentów publicznych w rozsądnym terminie” – twierdzi pozew.

Pozew zatytułowany „The Cover-Up” twierdzi, że DPS zastosował wyjątek od prawa, aby zachować prywatność danych.

„Te agencje rządowe nie zezwoliły na dostęp do informacji, które mogłyby rzucić światło na reakcję na strzelaninę w szkole, stosując „wyjątek dotyczący postępującego egzekwowania prawa” w ustawie Texas Open Records Act” – stwierdza pozew.

Guterres zwraca się do Sądu Okręgowego w Travis o natychmiastowe wydanie dokumentów we wniosku o rejestrację w DBS.

Prokurator okręgowy Christina Mitchell Busby wydała oświadczenie dwa tygodnie temu, w którym stwierdziła, że ​​strzelanina była badana przez FBI i Texas Rangers, i że ujawnienie w tym czasie dokumentacji incydentu „zakłóciłoby toczące się śledztwo i uniemożliwiłoby pełne i dokładne śledztwo ”.

Jednak Kelly Shannon, dyrektor wykonawczy Texas Freedom of Information Foundation, podkreślił przejrzystość w środowym oświadczeniu.

„Ważne jest, aby pamiętać, że Texas Public Information Act nie wymaga od śledczych organów ścigania ukrywania informacji o przestępstwie przed opinią publiczną” – powiedział Shannon. „Odstępstwa od organów ścigania w przypadku zwolnienia są opcjonalne. W rzeczywistości wielu policji i prokuratorów w Teksasie rutynowo udostępnia publicznie wymagane informacje dochodzeniowe – aby pomóc w zatrzymaniu poszukiwanego podejrzanego, uzyskaniu dodatkowych wskazówek na temat przestępstwa lub ujawnieniu pozytywnych wyników policji”.

Burmistrz mówi, że jest sfrustrowany brakiem przejrzystości

Na spotkaniu rady miejskiej McLaughlin powiedział, że funkcjonariusze z co najmniej ośmiu organów ścigania byli na chodniku przed salami lekcyjnymi w dniu strzelaniny. McLaughlin powiedział, że nie chce ubiegać się o reelekcję i „nikogo nie ukrywał”, a wszystkie odpowiadające firmy powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Ujawniając pewne informacje w ciągu ostatnich kilku tygodni, powiedział, „nadal tworzy chaos w naszej społeczności i uniemożliwia ujawnienie całej prawdy”.

W szczególności zwrócił uwagę, że to, co powiedział, było fałszywymi wiadomościami Lokalna policja nie współpracowała ze śledczymi I wyraził swoją frustrację, gdy został pozostawiony w ciemności.

„Jestem sfrustrowany – nie tak sfrustrowany jak rodziny, które straciły swoich bliskich – ale boli mnie to, że nie mogę ci udzielić odpowiedzi ani uzyskać odpowiedzi od ciebie” – powiedział McLaughlin.

McLaughlin powiedział, że musi codziennie otrzymywać wyjaśnienia od władz, odkąd to się zaczęło, ale nic nie zostało dostarczone.

„Rękawice są zdjęte i, o ile wiemy, podzielimy się nimi. Nie zamierzamy już się wycofywać” – powiedział.

McLaughlin wcześniej krytykował brak przejrzystości ze strony śledczych, powiedział na posiedzeniu rady miasta. 7 czerwca „Mieliśmy kilka błędnych sposobów, w jakie TBS ujawniło pewne fakty lub inne rzeczy, ale to nie Rangersi prowadzili śledztwo. Nikogo nie obwiniałem” – powiedział.

„Pewnego dnia powiedziano nam jedną rzecz, następnego dnia historia się zmieniła. Jednego tygodnia powiedziano ci, że nauczyciel otworzył drzwi kamieniem, w weekend I ta historia odeszła . To przyzwoita rzecz do zrobienia i powinna się na tym skończyć ”.

Na posiedzeniu rady miasta odbyła się również dyskusja na temat braku publicznego wizerunku Aradonto.