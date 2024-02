Haley nie wygrała wyścigu GOP z Trumpem. Ale ona nie odpuszcza.

GREENVILLE, Karolina Południowa (AP) – Na horyzoncie nie widać żadnych zwycięstw Nikki Haley.

Najnowszym kandydatem Partii Republikańskiej kandydującym na urząd prezydenta są osoby bliskie byłemu ambasadorowi ONZ To Donald Trump Ścieżka kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta w 2024 r. osobiście przygotowuje się na miażdżącą porażkę w sobotnich prawyborach w jego rodzinnym stanie w Karolinie Południowej. Nie potrafią wskazać ani jednego stanu, w którym w nadchodzących tygodniach będzie w stanie pokonać Trumpa.

Jednak we wtorkowym przemówieniu pełnym emocji Haley oświadczyła: „Nie zgadzam się na rezygnację”.

A w wywiadzie obiecał, że przynajmniej do tego czasu pozostanie w walce z Trumpem Super Wtorek Ponad dziesięć meczów 5 marca – mimo że w sobotę w swoim rodzinnym stanie poniosła dużą porażkę.

Dziesięć dni po Karolinie Południowej głosuje 20 innych stanów. To znaczy, to nie Rosja. Nie chcemy, żeby ktoś wszedł i zdobył 99% głosów” – Haley powiedziała The Associated Press. „Po co ten pośpiech? Dlaczego wszyscy tak się boją, że powinienem wycofać się z tego wyścigu?

W rzeczywistości niektórzy Republikanie zachęcają Haley, aby kontynuowała kampanię pomimo ciągłych strat – 77-letni były prezydent może udać się na lipcową Narodową Konwencję Republikanów w być może najbardziej niestabilnym głównym wydarzeniu głównej partii. -biegacz w historii Ameryki, został Skazany przestępca Lub wpadnie w kolejne wielkie oszustwo.

We wtorek uczestnik protestu wielokrotnie porównywał Haley Trump do prezydenta Demokratów, podczas gdy ruch Trumpa „Uczyń Amerykę znów wielką” nalegał na jego obalenie. Joe Bidena – Obie są zbyt stare, zbyt dzielące i zbyt niepopularne, aby mogły być jedyną opcją dla wyborców tej jesieni.

Zapytany, czy istnieje jakikolwiek podstawowy stan, w którym Trump mógłby zostać pokonany, odmówił.

„Zamiast pytać mnie, w którym stanie wygram, dlaczego nie zapytasz go, w jaki sposób wygra wybory powszechne po roku spędzonym na sali sądowej?”

Bariery Hayley

Historia mówi, że Haley nie ma szans na powstrzymanie Trumpa. Ze średnią 21 punktów Hawley nigdy nie przegrał dwóch pierwszych prawyborów Republikanów i nie zdobył nominacji partii na prezydenta. Sondaże wskazują, że w sobotę i w kolejnych 16 konkursach w Superwtorek będzie zdecydowanie słabszym zawodnikiem w swoim rodzinnym stanie. Odkąd w 2015 r. ogłosił swoją pierwszą kandydaturę na urząd prezydenta, wszelkie wysiłki Republikanów mające na celu stępienie popularności Trumpa zakończyły się niepowodzeniem.

Mimo to angażuje się w walkę.

Aby nikt nie kwestionował jej zaangażowania, kampania Hawley wydaje ponad 500 000 dolarów na nową telewizyjną kampanię reklamową, która rozpocznie się w środę w Michigan przed prawyborami stanu 27 lutego, powiedziała rzeczniczka Olivia Perez-Cubaz. W międzyczasie AP uzyskała rozkład podróży Haley po Karolinie Południowej, który obejmuje 11 oddzielnych przystanków w ciągu siedmiu dni w stanach Michigan, Minnesota, Kolorado, Utah, Wirginia, Waszyngton, Karolina Północna i Massachusetts.

Tabela zawiera również co najmniej 10 prywatnych wydarzeń związanych ze zbiórką pieniędzy o dużej wartości dolarowej.

Rzeczywiście, rozległa baza Haley, składająca się z dużych i małych dawców, przekazuje darowizny w niezwykłym tempie pomimo jej słabych wyników w sondażach. Jest to odzwierciedleniem ciągłych obaw Republikanów co do zdolności Trumpa do pozyskania w wyborach powszechnych niezależnych i umiarkowanych wyborców.

„Zamierzam ją wspierać podczas konwencji” – powiedział republikański darczyńca Eric Levin, który na początku tego miesiąca był gospodarzem nowojorskiej zbiórki pieniędzy dla Haley. „Nie jesteśmy gotowi składać namiotów i modlić się przy ołtarzu Donalda Trumpa”.

„Ma wartość w tym, że zostaje i zbiera powtórzeń, bo jeśli on się załamie, kto wie, co może się stać” – kontynuował Levine.

Levine nie jest sam.

Perez-Cubas powiedział, że kampania Haley zebrała 5 milionów dolarów w ramach zbiórki pieniędzy po zajęciu drugiego miejsca w New Hampshire, co obejmowało przystanki w Teksasie, na Florydzie, w Nowym Jorku i Kalifornii. Jej kampania zebrała 16,5 miliona dolarów tylko w styczniu – najlepszym miesiącu jej zbierania datków – w tym 2 miliony dolarów z drobnych darowizn online w ciągu 48 godzin po tym, jak Trump zagroził „trwałym zablokowaniem” zwolennikom Haley dostępu do jego ruchu MAGA.

W zeszłym tygodniu Haley zebrała kolejny milion dolarów w ciągu 24 godzin po tym, jak Trump zaatakował jej męża, który obecnie służy za granicą.

Jedyny członek Kongresu, który poparł Haley, republikanin. Ralph Norman, RSC, nalegał, aby nadal kandydował, mimo że przez dwie kadencje pełnił funkcję gubernatora swojego rodzinnego stanu Karolina Południowa.

„Oczywiście, że chcesz przekonać wszystkich, ale nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to ją zawstydzi lub zakończy jej karierę polityczną. Ona jest gotowa podjąć to ryzyko” – powiedział Norman w wywiadzie. „Myślę, że to odważna decyzja coś dla niej do zrobienia.”

W dalszej perspektywie zespół Haley skoncentruje się na kilku stanach w ramach Superwtorku, w których prawybory Republikanów są otwarte lub półotwarte, co pozwala na udział szerokiemu gronu wyborców – zwłaszcza niezależnym i umiarkowanym – a nie szczególnie zagorzałym konserwatystom.

Trump nie jest zadowolony

W ostatnich dniach Trump wyraził złość w odpowiedzi na odmowę Haley rezygnacji z nominacji.

W weekend w poście w mediach społecznościowych nazwał ją „głupią” i „mózgiem ptaka” w ramach ciągłej kampanii osobistych obelg. Niektórzy wyborcy prawyborów uznali, że na początku tego miesiąca Trump przekroczył granicę, podkreślając nieobecność męża Haley, Michaela, który przebywa w Afryce na rocznym urlopie naukowym w Gwardii Narodowej Armii Południowej Karoliny.

W rzadkim okazaniu emocji Haley przyznała, że ​​jej rodzina ponosi osobiste żniwo.

„Trudno było nam się z nim pożegnać za pierwszym razem, kiedy został wysłany do Afganistanu. Było jeszcze trudniej, kiedy zeszłego lata pojechał do Afryki” – powiedziała ze szklistymi oczami i łamiącym się głosem.

Przed przemówieniem sztab Trumpa opublikował notatkę, w której przewidywał, że Haley wycofa się z wyścigu po sobotniej porażce w rodzinnym stanie.

„Prawdziwy «stan» kampanii Nikki Haley?” Napisali przywódcy kampanii Trumpa. „Zepsuty, bez pomysłów, bez gazu, w pełni zrealizowany na każdą skalę przez Donalda Trumpa”.

Pragnąc skierować się w stronę wyścigu w wyborach powszechnych z Bidenem, były republikański prezydent podejmuje również agresywne kroki, aby przejąć kontrolę nad Republikańskim Komitetem Narodowym, ogólnokrajową machiną polityczną GOP, która w prawyborach prezydenckich powinna pozostać neutralna. W zeszłym tygodniu Trump ogłosił plany mianowania starszego doradcy ds. kampanii Chrisa LaCivity na dyrektora operacyjnego RNC i synowej Laury Trump na współprzewodniczącą komisji.

Wszelkie oczekiwania pokładane są w obecnym liderze Rhona McDaniel Trump ustąpi po zwycięstwie w prawyborach i władzach partii w Karolinie Południowej, które ostatecznie spełnią życzenia Trumpa. Zespół Haley przyznaje, że prywatnie nie może zrobić nic, aby powstrzymać przejęcie Trumpa.

Przemawiając we wtorek w Karolinie Południowej Haley powiedziała, że ​​„nie boi się odwetu ze strony Trumpa”.

„Nie będę od niego niczego oczekiwać” – powiedziała. „Moja przyszłość polityczna jest obojętna”.

W wywiadzie Haley przedstawiła krótkoterminową perspektywę polityczną Trumpa, ostrzegając swoją partię, aby nie pozwalała Trumpowi na pokrycie kosztów prawnych za napad na kasę RNC.

Haley powiedziała, że ​​pozycja Trumpa zasadniczo by się zmieniła, gdyby został skazany przed dniem wyborów, przyznając, że taki wynik jest bardzo realny, ponieważ Trumpowi postawiono 91 zarzutów o przestępstwo w czterech odrębnych sprawach karnych.

„Ludzie nie widzą szans przez sześć miesięcy, kiedy toczą się te sprawy sądowe” – powiedziała Haley. „Będzie na sali sądowej w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Jak, u licha, wygrasz wybory powszechne, kiedy te sprawy toczą się i zapadają wyroki?

Jeśli chodzi o jej przyszłość, Haley powiedziała, że ​​koncentruje się wyłącznie na swoich planach związanych z Super Marsem. Jeśli chodzi o utrzymanie się w wyścigu do lipcowej konwencji, powiedział, że nie wybiega myślami tak daleko w przyszłość.

Niewielu wyborców tego chce.

Gil White, 75-letni weteran Partii Republikańskiej z James Island w Południowej Karolinie, twierdził, że był lojalistą Trumpa aż do zeszłego tygodnia, kiedy były prezydent skrytykował męża Haley, wojskowego.

„To dla niego zbyt wiele dyskredytować wojskowego” – powiedział White podczas weekendowego wiecu w Haley na wyspie Kiawah.

Przyznał się do obaw co do szans Haley w starciu z Trumpem, ale powiedział, że chce, aby pozostała w wyścigu, nawet jeśli nadal będzie przegrywać.

„Chcę mieć wybór” – powiedział.

___

Doniesienia o ludziach z wyspy Kiawah w Południowej Karolinie. Nadesłał: Thomas Beaumont, Des Moines, Iowa.