Handel na rynkach azjatyckich był mieszany, ponieważ obawy przed zarażeniem złagodniały z powodu zawirowań bankowych

Chińskie firmy są w USA pod obserwacją ze względu na ich powiązania z chińskim rządem, powiedziała Lindsay Gorman, starszy członek Sojuszu na rzecz Obrony Demokracji Niemieckiego Funduszu Marshalla, w rozmowie z CNBC.

„Istnieje intensywna rywalizacja geopolityczna [between the U.S. and China]. „Chińskie firmy są pod ogromną kontrolą ze względu na ich powiązania z Komunistyczną Partią Chin” – powiedział Gorman we wtorek w „Squawk Box Asia” CNBC.

Aplikacja TikTok z krótkimi filmami stoi w obliczu zakazu w USA w związku z obawami dotyczącymi udostępniania danych użytkowników z USA chińskiej firmie macierzystej ByteDance. Jego dyrektor generalny powiedział w czwartek amerykańskim prawodawcom, że chińscy pracownicy Byte Dance mogą nadal mieć dostęp do niektórych amerykańskich danych TikTok.

„Jedną rzeczą, którą chciałbym odrzucić, jest to, że nie ma dowodów na to, że chińskie firmy wykorzystują komunikację i technologie do szpiegostwa” – powiedział Gorman.

„Ważne jest, aby spojrzeć na szerszy kontekst wysiłków Komunistycznej Partii Chin, aby ingerować w instytucje demokratyczne w celu stłumienia wolności słowa i demokracji” – powiedział Gorman.

W czwartek chiński rząd powiedział, że „zdecydowanie sprzeciwi się” przymusowej sprzedaży TikToka od Byte Dance.

– Sheila Chiang