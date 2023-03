Zwolnienia Disneya uderzyły w produkcję telewizyjną, działy przejęć – The Hollywood Reporter

Rozpoczęły się zwolnienia w działach telewizji Disneya.

Źródła mówią Reporter z Hollywood Poniedziałkowe zwolnienia koncentrowały się na produkcji i przejęciach. Znani pracownicy zwolnieni w poniedziałek to Zane Bieber, starszy wiceprezes producenta w Freeform/Onyx Collective; Mark Levenstein, szef produkcji i postprodukcji w Hulu; oraz Elizabeth Newman, szefowa działu przejęć Disneya.

Źródła wskazują, że cały zespół przejęć Newmana został rozwiązany, podczas gdy zespoły produkcyjne Biebera i Levensteina zostaną złożone pod kierownictwem Carol Turner, wiceprezes ds. produkcji w ABC Signature. Zespół będzie nadal podlegał Ericowi Schrierowi, którego Dana Walton awansowała pod koniec zeszłego roku na szefa operacji biznesowych w Disney Television Studios i Disney General Entertainment.

Szczegóły dotyczące zakresu poniedziałkowych zwolnień lub tego, jaki procent pracowników Disneya ucierpiało, nie były natychmiast dostępne, ponieważ oczekuje się, że dodatkowe zwolnienia po stronie telewizyjnej nadejdą w weekend, przy czym największa runda nastąpi w kwietniu.

Zwolnienia rozpoczną się w tym tygodniu w ramach rundy cięć, które wyeliminują łącznie 7 000 pracowników, jak ostrzegł w poniedziałek dyrektor generalny Disneya Bob Iger. Iger powiedział w lutym, że Disney zwolni 7 000 miejsc pracy w ramach usprawnionej restrukturyzacji skupionej na trzech dywizjach: Disney Entertainment, ESPN i Parks, Experiences and Products. Powiedział, że cięcia były „niezbędne do stworzenia bardziej efektywnego, zintegrowanego i usprawnionego podejścia do naszej działalności”, napisał Iger w wewnętrznej notatce w poniedziałek. Oczekuje się, że trzecia i ostatnia runda zwolnień nastąpi przed początkiem lata, powiedział Iger.

Cięcia personelu są częścią większego planu oszczędnościowego firmy o wartości 5,5 miliarda dolarów, a inne firmy w podobny sposób zmniejszyły liczbę pracowników, starając się usprawnić i zmniejszyć swoje szeregi w miarę zbliżania się recesji.

Poniedziałkowe posunięcia eliminują silosowane działy produkcyjne i konsolidują podział w jedną jednostkę obejmującą wszystkie strony telewizora, jednocześnie eliminując oddzielny dział przejęć.

Iger powrócił na stanowisko dyrektora generalnego w niespodziewanym posunięciu w listopadzie po tym, jak zarząd Disneya zwolnił jego poprzedniego następcę, Boba Sabeka, po dwóch i pół roku pełnienia tej roli. Pierwszym ruchem Igera po powrocie do Mysiego Domu było zwolnienie najwyższego porucznika Sabeka, Kareema Daniela. W ramach reorganizacji firmy Chabeck w Disney, zatrudnił Daniela, aby poprowadził nowo utworzony dział Disney Media and Entertainment Distribution. Dywizja frustrowała kierownictwo, ponieważ Daniel kontrolował wszystkie przychody Disneya spoza parków i kontrolował wydatki na telewizję i filmy.

Po zwolnieniu Danielsa, Iger złożył DMED i zrestrukturyzował go, aby zapewnić twórcom nadzór finansowy, oraz zatrudnił Waltona i Alana Bergmanów do nadzorowania Disney Entertainment, przy czym Jimmy Pitaro nadal kieruje ESPN, a Josh D’Amaro zarządza parkami i działem produkcji.

Ze swojej strony Bieber jest związany z Disneyem od 2009 roku, zaczynając jako producent w Disney Channel i wspinając się po szczeblach kariery w ABC w dziale produkcji i operacji. Pełnił funkcję wiceprezesa działu przez ponad dekadę i zdobył tytuły starszego wiceprezesa w 2018 r., kiedy dodał Freeform do swoich kompetencji.

Tymczasem Levenstein jest w Hulu od połowy 2019 roku jako szef produkcji i postprodukcji.

Pod koniec 2019 roku Newman przeniósł się ze strony zajmującej się oświetleniem telewizyjnym i prawami medialnymi w CAA do wiceprezesa ds. Rozwoju w Disney. Na początku 2021 r. były szef studia Disneya, Craig Hunex, utworzył dział kreatywnych przejęć, w którym obecnie podlega byłej szefowej FX. Śri.