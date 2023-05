Heat prowadzi w serii 2: 0 nad Celtics w finale Konferencji Wschodniej: jak intensywność Miami pokonała Boston

BOSTON — Walka na nos z Jimmy’m Butlerem jak dotąd nie wyszła dobrze Celtics w tej serii.

Boston wciąż prowadził o siedem w czwartej kwarcie meczu 2 w finale Konferencji Wschodniej, kiedy Grant Williams zaczął walczyć z Butlerem. Wymiana zdań była tak intensywna, że ​​ich czoła się stykały.

Teraz jest trochę większy dystans między Miami Heat a Celtics. Butler zdobył dziewięć ze swoich 27 punktów w czwartej kwarcie, w tym remis i gola naprzód na Williamsie, a Heat wygrał 111-105.

„Musisz wygrywać walki” – powiedział trener Heat Erik Spoelstra, który później powiedział: „Lubię tę złą wersję Jimmy’ego, ale i tak to dostajesz. Myślę, że ludzie zwracają teraz na niego większą uwagę.

The Heat – który wchodzi do playoffów jako ósmy rozstawiony – stał się już piątą drużyną w historii NBA, która rozpoczęła postseason trzema kolejnymi zwycięstwami w pierwszym meczu wyjazdowym. Teraz kończą serię u siebie i mogą przegapić swój pierwszy wyjazd do finału od 2020 roku. Trzeci mecz w niedzielę w Miami o 20:30.

W serii pierwszej rundy 2021 Miami zostało pierwszą drużyną szosową, która wygrała pierwsze dwa mecze z serii play-off po tym, jak Dallas wygrał pierwsze dwa mecze przeciwko Clippers.

Dobra wiadomość dla Celtics. Clippers wrócili, aby wygrać serię w siedmiu. Również w serii 2017 przeciwko Bulls Boston wrócił z dołka 0-2 po przegraniu tych gier u siebie. Butler był w tej drużynie z Chicago. Szanse na powrót Bostonu są duże. Drużyny przegrywające 2:0 w finałach konferencji mają bilans 6:56 w serii.

Caleb Martin wyróżniał się w Heat, wchodząc z ławki, zdobywając 25 punktów w karierze play-off. Bam Adebayo miał 22 punkty, 16 zbiórek i dziewięć asyst, a Duncan Robinson dodał 15 punktów z ławki.

W czwartej kwarcie Celtics prowadzili 12 punktami. Prowadzili 34 punktami Jaysona Tatuma, który nie strzelił gola z gry w czwartej kwarcie, ale ostatecznie wykorzystał pięć faulów. Jaylen Brown dodał 16 punktów, ale miał 7 punktów za 23. Boston faktycznie prowadził 12 punktami w pierwszej połowie.

Celtics popełnili 15 strat w meczu, który kosztował ich 20 punktów.

„Grali w strefie, ale myślałem, że graliśmy w lepszym tempie” – powiedział trener Celtics Joe Mazzulla. „Myślałem, że Jason wykonał właściwą grę, dostał piłkę tam, gdzie powinna polecieć, niezależnie od tego, czy to był on, czy chłopaki. Kiedy nie odwracaliśmy piłki, pomyślałem, że wyglądamy dobrze.

Williams nie zagrał w meczu 1 w środę i ledwo zagrał w końcówce półfinałowej serii Bostonu przeciwko Filadelfii, ale wrócił do rotacji z dziewięcioma punktami z ławki – a plątanina z Butlerem okazała się kosztowna.

Kiedy Butler poszedł od nosa do nosa po ładnym skoku na Williamsie, Butler pokonał go, a następnie naśladował, że Williams jest za mały. 17-stopowy Butler z 2:58 przed końcem zremisował grę na 100, a Miami wystawił Miami z 12-stopowym z 2:33 przed końcem.

„Tak, tak” – powiedział Butler, gdy zapytano go, czy motywuje go wskazówka z Williamsem. „To bardzo dobry mecz.”

The Heat zakończyli mecz z wynikiem 24-9. Faulowane strzały Gabe’a Vincenta dały cztery na 19,3 sekundy przed końcem, a po tym, jak Tatum spudłował 3, Max Struss wyeliminował grę dwoma kolejnymi faulami.

Vincent, Struss, Robinson i Martin nie porzucili studiów. Wszystkie te dwa zwycięstwa w finałach NBA.

„Ta historia się skończyła” – powiedział Spoelstra. „Ci faceci udowodnili, że są konkurentami i zwycięzcami”.

AtletycznyNatychmiastowa analiza:

Słaby wynik Celtics w czwartej kwarcie

Celtics wydawali się być w świetnej formie, kiedy objęli 12-punktową przewagę na początku czwartej kwarty, ale Heat szybko zareagowali. Martin, który kilka razy przyspieszał swoją drużynę w trakcie meczu, uderzył z obręczy o wiadro, a Robinson wywiercił dwie kolejne trójki.

Miami dominowało przez resztę meczu. Butler trafił kilka dużych kubełków, w tym jeden nad Williamsem wkrótce po tym, jak obaj poszli łeb w łeb i rozmawiali o śmieciach. Adebayo był właścicielem kieliszka, a ofensywa Celtics zniknęła w ostatnich minutach.

Opuszczenie Bostonu z deficytem 2: 0 w serii było szokującym upadkiem. – Król

Intensywność The Heat wypycha Celtics z ich strefy komfortu

Celtics utrzymali Heat tam, gdzie chcieli, a potem zapalono iskrę. Joe Mazzulla wprowadził Williamsa do swoich rotacji na dłuższe minuty, pomagając mu przywrócić spójność w obronie, której brakowało podczas fatalnej trzeciej kwarty meczu 1, i trafił w kilka kluczowych miejsc, aby zapewnić Bostonowi prowadzenie w trudnym czasie.

Ale potem rzeczywiście zderzył się głowami z Butlerem, co wyzwoliło supergwiazdę Miami, który zaczął grzebać strzał po strzale nad Williamsem, aby usunąć 12-punktową przewagę Bostonu w krytycznym czasie. Celtics spudłowali kilka szeroko otwartych trójek i nie byli w stanie uzyskać potrzebnych przystanków, po czym Mazzulla zdecydował się nie kończyć czwórki na około 20 sekund przed końcem.

Doprowadziło to do dzikiego Tatuma 3, który chybił i umieścił Boston w katastrofalnym miejscu 2-0. Był to kolejny doskonały przykład tego, jak intensywność upału wypchnęła Celtics z ich strefy komfortu i podniosła ich podejście do gry. – Weissa

(Zdjęcie: Nathaniel S. Butler / NBAE za pośrednictwem Getty Images)