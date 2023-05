W obsadzie są także Brooks Koepka i Bryson DeChambeau

Oczywiście główny nacisk zostanie położony na sobotnie finałowe grupy na Mistrzostwach PGA, w których o 14:50 czasu polskiego wezmą udział współprowadzący Scotty Scheffler i Corey Connors. W grupie przed nimi o 14:40 gra współprzewodniczący Victor Hovland z Justinem Xu

Ale żadne parowanie nie przynosi większej intrygi niż połączenie Brysona DeChambeau i Brooksa Koepki o 14:30. Oba mają historię.

W 2021 roku napięcia między nimi nasiliły się, gdy Koepka zdenerwował się powolną grą DeChambeau i wykonał niesławne przewrócenie oczami podczas wywiadu dla Golf Channel. Twarz Koepki szybko stała się memem, a tak zwany spór między nimi był jedyną rzeczą, o której ktokolwiek w golfie chciał rozmawiać od miesięcy.

TNT wykorzystało ten moment i zmierzyło się z nimi w dorocznym wydaniu dominującego „The Match” Koepki w listopadzie 2021 roku.

Jest dwóch graczy Powiedział, że zmiażdżyli wołowinę Obaj nie grali w golfa LIV.

Tak czy inaczej, powinien to być zabawny widok, gdy zobaczą go w Oak Hill w sobotę. Kto może złapać Scheffler and Co powyżej Prowadzący W dniu przeprowadzki?

Oto pełna lista sobotnich tee times i pairingów:

Cały czas na wschód

8:10 rano – Mark Hubbard, Rikuya Hoshino

8:20 – Yannick Paul, Denny McCarthy

08:30 – Jordana Spietha, Lee Hodgesa

8:40 – Zacha Johnsona, Justina Thomasa

8:50 – Patrick Rodgers, Kazuki Higa

9 rano – Alex Smalley, Thomas Detry

9:10 – Tyrella Huttona, Phila Mickelsona

9:20 rano – Tony Finau, Chris Kirk

9:30 rano – Taylora Montgomery’ego, Thomasa Petersa

9:40 – Adrian Meronk, dziekan Burmester

10 rano – Cama Smitha, Johna Rahma

10:10 – Tristan Lawrence, Tom Hoge

10:20 – Xander Schauffele, Ben Taylor

10:30 rano – Chez Reavie, Lucas Herbert

10:40 – Taylor Moore, Paul Larazabal

10:50 – Sam Stevens, Padraic Harrington

11 rano – Joel Dahmen, Nikolai Højgaard

11:10 – Adama Hadwina, Matta Wallace’a

11:20 – Hideki Matsuyama, Max Homa

11:30 – Patricka Reeda, Tommy’ego Fleetwooda

11:40 – Hayden Buckley, Sihwan Kim

południe – Sahit Deegala, JD Boston

12:10 – Stephena Jaegera, Victora Pereza

12:20 – Colina Morikawy, Adama Scotta

12:30 PO POŁUDNIU – Beau Hossler, Kurt Kitayama

12:40 – KH Lee, Harold Warner III

12:50 – Eric Cole, Ryan Fox

1 po południu – Patrick Cantlay, Mito Pereira

13:10 – Cama Davisa, Dustina Johnsona

13:20 – Keegana Bradleya, Matta Nesmitha

13:40 – Rory McIlroy, Shane Lowry

13:50 – Min Woo Lee, Adam Swenson

14:00 – Sep Straka, Keith Mitchell

14:10 – Justin Rose, Michael Black

14:20 – Callum Darren, Taylor Pendrith

14:30 – Brysona DeChambeau i Brooksa Koepkę

14:40 – Victor Hovland, Justin Suh

14:50 – Scotty Scheffler, Corey Connors