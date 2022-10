Hong Cheng nieco odzyskuje siły; Inflacja w Australii osiąga najwyższy poziom od 32 lat

Akcje Azji i Pacyfiku wzrosły w środę, ponieważ nocne nastroje sugerowały, że Fed stanie się mniej jastrzębi.

Hongkongu Hang Seng Indeks Wzrósł o 1% do 15 317,67 po trzech kolejnych negatywnych sesjach. Indeks Hang Seng Tech wzrósł o 2,48%.

W Chinach kontynentalnych Szanghaj Mix 2,999,50 dodano 0,78%, a Składnik Shenzhen Wzrost o 1,678% do 10 818,33 – Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych powiedziała we wtorek, że chce przyspieszyć rozwój „regulowanego, przejrzystego, otwartego, tętniącego życiem i odpornego” rynku.

Roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych w Australii osiągnął najwyższy poziom od grudnia 1990 r. S&P/ASX 200 Wzrósł o 0,18% do 6810,90. The dolar australijski Ostatnia cena wynosiła 0,6468 USD.

The Nikki 225 Japonia wzrosła o 0,67% do 27 431,84, podczas gdy Topix dodał 0,58% do 1918,21. Korei Południowej Cosby Najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią wzrósł o 0,92%, o 0,65% do 2249,56.