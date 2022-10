Mark Meadows został nakazany przez sąd do złożenia zeznań w procesie wyborczym w Gruzji w 2020 r.

CNN

Sędzia z Południowej Karoliny orzekł w środę, że Trump jest byłym szefem sztabu Białego Domu Mark Łąki Wielka ława przysięgłych z rejonu Atlanty ma stawić się w celu złożenia zeznań w procesie wyborczym w 2020 r.

„Zamierzam stwierdzić, że świadek jest niezbędny do procesu i że stan Georgia nie przysporzy mu nadmiernych trudności” – powiedział sędzia Edward Miller, który zasiada w południowym sądzie orzekającym w hrabstwie Pickens. KAROLINA — powiedziała pod koniec środowego porannego przesłuchania.

Sprawa była rozpatrywana przez sędziego z Południowej Karoliny, ponieważ Meadows mieszka obecnie w Południowej Karolinie, a prokuratorzy z rejonu Atlanty domagali się tam nakazu zmuszenia go do zastosowania się do nakazu sądowego.

Meadows planuje odwołać się od wyroku, powiedział CNN jej adwokat James Bannister.

Biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton, które prowadzi specjalne śledztwo przed ławą przysięgłych w Gruzji, poinformowało w aktach sądowych, że mają kilka dat w listopadzie, które uwzględniałyby zeznania Meadows.

Argumenty Meadowsa, dlaczego nie powinien zastosować się do nakazu sądowego, spotkały się ze sceptycyzmem sędziego z Południowej Karoliny, który zakwestionował zasadność niektórych dowodów, które adwokat Meadows próbował przedstawić podczas trwającej niecałą godzinę rozprawy. . Miller wtrącił się, gdy pytanie zadane przez Bannister prawnikowi zaangażowanemu w śledztwo w Atlancie sugerowało stronniczą motywację w śledztwie.

„To nie jest proces polityczny”, powiedział Miller Bannisterowi, nazywając proces „daleko odległym” od kontrowersji przed sądem w Południowej Karolinie.

Niektóre z argumentów prawnych podnoszonych przez Meadows to roszczenia, które zostały rozpatrzone przez inne sądy, ale sędzia stwierdził, że nie mają one znaczenia dla wydanego mu orzeczenia.

Reporter CNN opisuje przemówienia Meadowsa jako aktywistę pro-Trump

Prokurator okręgowy hrabstwa Fulton Fanny Willis Specjalne jury prowadzi dochodzenie w sprawie prób manipulowania wynikami wyborów w Gruzji w 2020 roku. Śledztwo zostało wszczęte przez Niesławna rozmowa Trumpa z sekretarzem stanu Gruzji, w którym Trump poprosił sekretarza Brada Raffensbergera o „znalezienie” głosów, które potwierdzą jego zwycięstwo. Ale śledztwo rozrosło się do zarzutów o fałszywy spisek wyborców, prezentacje współpracowników Trumpa przed prawodawcami w Gruzji, twierdzenia o fałszywych oszustwach wyborczych i intrygi w świecie Trumpa od tego czasu.

Śledczy z obszaru Atlanty szukają zeznań Meadowsa, wskazując na jego udział w rozmowie Trump-Raffensperger i spotkaniu Białego Domu w grudniu 2020 r. w sprawie twierdzeń Meadows o oszustwa wyborcze. Ich zapisy wskazują na jego wizyty na stronie, na której trwał audyt wyborów w Gruzji, i e-maile wysłane przez Meadows do urzędników Departamentu Sprawiedliwości o bezpodstawnych zarzutach o oszustwa.

Meadows argumentował w zeznaniach sądowych, że prawo Południowej Karoliny zastosowane przez prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton w celu wymuszenia jego stawiennictwa nie ma zastosowania do przedmiotowego wezwania. Adwokat Meadow, powołując się na obawy dotyczące tajemnicy śledczej kadry kierowniczej, wskazał na sprawę sądu federalnego, którą złożyła, kwestionując wezwanie do sądu z 6 stycznia.

Will Wooten — zastępca prokuratora okręgowego w biurze Willisa, który zeznawał jako świadek na rozprawie — zauważył, że Meadows sam udał się do miejsca kontroli w Georgii. „Jest wiele miejsc, w których przywileje wykonawcze nie stanowią problemu” – powiedział Wooten.

Inni byli współpracownicy Trumpa, w tym jego ówczesna prawniczka Jenna Ellis, wnieśli podobne wyzwania do wezwań ze śledztwa w Fulton County – ale większość z nich jak dotąd zakończyła się niepowodzeniem. Jednak prawnik z Teksasu, który brał udział w prezentacjach dla prawodawców z Georgii, był w stanie pokonać biuro Willisa w takim sporze o wezwanie do sądu.

A Senator, aby zatrzymać wezwanie do sądu. Lindsay Graham licytuje Jego zeznania toczą się obecnie przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.