Gry „nieco odporne” na słabą ekonomię

Microsoft Podczas gdy producent oprogramowania spodziewa się powolnego wzrostu w innych obszarach swojej działalności skierowanej do konsumentów, gry wideo mogą przetrwać słabość ekonomiczną, powiedział w środę szef działu gier.

Rosnące ceny i stopy procentowe zachęciły inwestorów do pośpiechu i znalezienia zakamarków rynków finansowych. Gry są priorytetem dla Microsoftu, ponieważ firma pracuje nad zamknięciem 68,7 miliarda dolarów Nabytek wydawcy Activision Blizzard .

Inne obszary technologii mogą być zagrożone w czasie recesji. listy I Meta platformy Chociaż nadal większość swoich przychodów czerpią z reklam, ta pierwsza nadal polega na wyszukiwaniu w Internecie, a druga na mediach społecznościowych. Patrick Lowe, dyrektor generalny producenta sprzętu sieciowego Netgear W środę, w oświadczeniu, odnotował 14% roczny spadek przychodów Raport Dla większości konsumentów istniało „wymagające środowisko makroekonomiczne”.

Microsoft jest jednak bardziej zróżnicowany niż te firmy na początku tego tygodnia Administratorzy powiedzieli Jego ekspozycja na konsumentów wpłynie na sprzedaż licencji systemu operacyjnego Windows, komputerów Surface i reklam w witrynach takich jak Bing i LinkedIn w bieżącym kwartale.

W ciągu kwartału firma spodziewa się zarejestrować więcej subskrybentów Xbox Game Pass Serwis oferuje nieograniczony dostęp do setek gier wideo, powiedziała analitykom podczas telekonferencji jej dyrektor finansowy Amy Hood. Przychody z gier powinny spaść do przedziału procentowego od niskich do nastolatków ze względu na silny wzrost w poprzednim kwartale spowodowany premierami gier własnych, powiedział Hood.

Bill Spencer, dyrektor generalny Microsoft Gaming, był optymistycznie nastawiony do perspektyw jednostki.

„Z biegiem lat udowodniono, że w czasach niepewności ekonomicznej dla rodzin, granie może nieco przeciwdziałać tym problemom” – powiedział podczas konferencji WSJ Tech Live organizowanej przez Wall Street Journal w Laguna Beach w Kalifornii.

Nie wszyscy podzielają pogląd Spencera.

„Branża gier wideo nigdy nie była „odporna na recesję”, ale ta linia pojawia się za każdym razem, gdy pojawia się słowo „R”, napisał w lipcu Matt Piscatella, dyrektor zarządzający i konsultant ds. branży gier wideo w firmie badawczej NPD Group. Ćwierkać.

Pierce Harding-Rolls, dyrektor ds. badań Research Ampere Analysis Wyraził podobne poglądy.

„Po dwóch latach ogromnej ekspansji rynek gier może odwrócić część tego wzrostu w 2022 r., ponieważ wiele czynników osłabia wydajność” – powiedział CNBC w lipcu.

Ale Spencer może wskazać na własne doświadczenie spowolnienia Microsoftu jako dowód na swoje twierdzenie.

W 2008 roku, podczas światowego kryzysu finansowego, Microsoft obniżył ceny konsol Xbox na różnych rynkach. Nintendo Maleńki. To było „liczebnie po stronie konsoli, nasze najlepsze wakacje i najlepszy rok kalendarzowy w historii Xbox”, powiedział wtedy szef działu rozrywki i urządzeń Microsoftu, Robbie Bach.

W 2020 r. krótka recesja zbiegła się z pojawieniem się koronawirusa, ale doprowadziła do tego, że ludzie zostali w domu i grali w więcej gier, w tym na konsolach Xbox i komputerach PC. „Ludzie na całym świecie zwracają się w stronę gier, aby utrzymać więź między ludźmi, jednocześnie ćwicząc dystans społeczny” – powiedział dyrektor generalny Satya Nadella w kwietniu 2020 r.

Dzisiaj, jak powiedział Spencer, Microsoft pozwala ludziom wybrać, ile chcą wydać na konsole. Firma oferuje Xbox Series X za 499 USD i mniej wydajny Xbox Series S za 299 USD. Microsoft dotuje koszt od 100 do 200 dolarów na konsolę. powiedział. Od graczy zależy, czy chcą płacić 10 lub 15 USD miesięcznie za subskrypcje Game Pass. Mogą kupować gry od razu lub grać w niektóre gry za darmo.

Spencer powiedział, że nie sądzi, aby Microsoft na zawsze utrzymał ceny gier na stałym poziomie. Ale mogą zapewnić imponujący poziom rozrywki w porównaniu z innymi zajęciami. „Ludzie mogą spędzać setki godzin grając w gry wideo” – powiedział.

