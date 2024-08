Huragany na Bermudach stanowią aktualne zagrożenie w Stanach Zjednoczonych

Huragan Ernesto uderza w Bermudy, stwarzając zagrożenie dla amerykańskich plaż Huragan Ernesto uderzył w Bermudy jako huragan. Może wysyłać zagrażające życiu prądy przybrzeżne wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych

Huragan Ernesto znajdował się w sobotę setki kilometrów od Stanów Zjednoczonych, kiedy dotarł na ląd na Bermudach, ale ostrzeżenia o prądach rozrywających i wysokich falach sugerują, że burza stwarza weekendowe zagrożenie dla plaż wschodniego wybrzeża.

Około 10 milionów ludzi mieszkało na obszarach, na których występują prądy rozrywające Krajowa Służba Meteorologiczna W sobotę. (Prądy rozrywające mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla plażowiczów z dala od centrum huraganu).

W Karolinie Północnej co najmniej jeden nadmorski dom zawalił się na Oceanie Atlantyckim w Outer Banks. Lokalne zastępy straży pożarnej i ratowników Jak widać na nagraniu opublikowanym w piątkowy wieczór. Urzędnicy twierdzą, że kilku kolejnym domom w Ernesto grozi zawalenie.

„Warunki w oceanie będą teraz niebezpieczne dla pływania ze względu na wysokie fale i porozrzucane śmieci” – poinformowała straż pożarna Chicamacomico Banks w poście w mediach społecznościowych. „Proszę zachować ostrożność”.

W Nowy JorkWładze zamknęły w weekend plaże na Brooklynie i Queens z powodu niebezpiecznych prądów rozrywających płynących przez Ernesto. Urzędnicy z New Jersey ostrzegli przed niebezpiecznymi i zagrażającymi życiu prądami Wybrzeże Jersey.

Ernesto dotarł na ląd na brytyjskim terytorium Bermudy, około 650 mil od Karoliny Północnej, w sobotę wczesnym rankiem jako huragan pierwszej kategorii. Przez całą sobotę o Narodowe Centrum Huraganów Kilka godzin po tym, jak burza przeniosła się na północ w kierunku Kanady, Ernesto nadal powodował silne wiatry i opady deszczu na Bermudach. Jego skutki rozprzestrzeniły się po całym Oceanie Atlantyckim.

Kiedy w środę powódź uderzyła w wyspę, Ernesto pozbawił prądu setki tysięcy domów i firm w Puerto Rico.

Ratownicy z New Jersey zgłosili dziesiątki akcji ratowniczych

W sobotę na południowym krańcu stanu New Jersey na plaży Cape May wywieszono podwójną czerwoną flagę ostrzegającą przed wejściem do wody. Ludzie posłuchali tych wezwań w sobotnie popołudnie, a wiatr zerwał się na kilka stóp ziemi, powiedział Rich Demers z patrolu na plaży w Cape May.

Demers powiedział, że do piątkowego popołudnia ratownicy uratowali z wody 40 osób, co skłoniło ich do wywieszenia podwójnych czerwonych flag. W sobotę prądy znów były silne i oczekuje się, że w niedzielę Patrol Wybrzeża wystawi kolejne ostrzeżenie z podwójną czerwoną flagą.

„Gdyby to było niewielkie, zachowaj ostrożność” – powiedział USA Today. „Dowiedz się, czym są prądy rozrywające”.

2 utonęły w Hilton Head w Południowej Karolinie

Lokalne biuro szeryfa poinformowało, że w piątek dwie osoby utonęły na wyspie Hilton Head w Karolinie Południowej. Widoczny piękny kurort i okolice Wysokie ryzyko prądu rozprucia Huragan Ernesto przeniósł się daleko w morze na Oceanie Atlantyckim.

Około godziny 10:30 w piątek zastępcy szeryfa hrabstwa Beaufort odebrali zgłoszenie o utonięciu. Straż przybrzeżna i personel ratownictwa medycznego podjęli działania ratujące życie 65-letniemu Ralphowi Jamiesonowi. Świadkowie twierdzą, że Jamison zanim utonął, został porwany przez prąd rozrywający – podało w oświadczeniu biuro szeryfa.

Tuż po 15:20 zastępcy funkcjonariuszy otrzymali zgłoszenie o kolejnym utonięciu w odległości około 3 mil. Świadkowie widzieli, jak 73-letni Leonard Schenz wpadł do wody. Biuro szeryfa poinformowało, że w akcję ratunkową zaangażowani byli miejscowi strażacy.

The Biuro Krajowej Służby Meteorologicznej w Charleston Dodał, że w sobotę na wybrzeżach Karoliny Południowej i Gruzji nadal występuje niebezpieczne ryzyko porażenia prądem rozrywającym.

Jak działa prąd rozrywający

Jak stwierdził w oświadczeniu dyrektor Narodowego Centrum ds. Huraganów, Michael Brennan, ryzyko wystąpienia prądu rozrywającego rozciąga się prawie całkowicie wzdłuż wschodniego wybrzeża. Aktualizacja z sobotniego poranka. Podkreślił, że odległe cyklony zagrażają życiu.

Biura Krajowej Służby Meteorologicznej Maine zrobić FlorydaW ten weekend wydano ostrzeżenia przed niebezpiecznymi prądami rozrywającymi.

„Wchodź do oceanu tylko wtedy, gdy uważasz, że jest to bezpieczne, i postępuj zgodnie z radami lokalnych ratowników” – powiedziała Brennan. „Aby nie stać się statystyką dotyczącą niebezpiecznych warunków na morzu Ernesto, prosimy o zwrócenie uwagi na flagi ostrzegawcze umieszczone na wybrzeżu”.

Ale czym są prądy rozrywające? Jak już wcześniej informowaliśmy w USA TODAY, prądy rozrywające to krótkie, silne prądy, które szybko oddalają się od brzegu. Zwykle poruszają się z prędkością od 1 do 2 stóp na sekundę, ale mogą poruszać się szybciej niż jakikolwiek pływak olimpijski z prędkością 8 stóp na sekundę, czyli 5,5 mil na godzinę. Zwykle mają nie więcej niż 80 stóp szerokości.

Zwykle, gdy fale uderzają w plażę, woda spływa z powrotem do morza w jednolity sposób. Jednak nisko położone obszary dna morskiego, w pobliżu falochronów lub łach, mogą zakłócać równomierny obieg wody. W ten sposób woda przepływa przez dany obszar Potężny prąd rozdzierający skierowany na zewnątrz.

Jeśli dasz się złapać w prąd, zrelaksuj się. Prąd rozrywający wyciąga cię, a nie pod. Pływaj lub stąpaj po wodzie, dopóki nie uciekniesz lub nie zostaniesz uratowany. Następnie płyń równolegle do brzegu, a nie pod prąd. Staraj się zwrócić na siebie uwagę krzykiem lub machaniem.

Przed wejściem do wody sprawdź warunki i naucz się rozpoznawać prądy. Zawsze pływaj na plaży z ratownikiem.

Bermudy pozostają w stanie huraganu kilka godzin po przejściu Ernesto

Dyrektor Bermudzkiej Służby Meteorologicznej Michelle Pitcher powiedziała w oświadczeniu, że zaledwie kilka godzin po minięciu Ernesto na Bermudach nadal utrzymywał się huragan. Prezentacja w sobotnie popołudnie.

Oko burzy minęło już o 8:30 czasu lokalnego, ale od sobotniego popołudnia na Bermudach nadal obowiązywało ostrzeżenie przed huraganem – powiedział Pitcher. Wcześniej w sobotę rano w Muzeum Narodowym Bermudów, na zachód od stolicy Hamilton, Ernesto utrzymywał się wiatr o prędkości 89 km/h, a w porywach do 170 km/h.

Później w sobotę na Bermudach nadal panowały huragany, z wiatrem osiągającym prędkość 74 mil na godzinę i w porywach do 89 mil na godzinę. W miarę przemieszczania się Ernesto na północ oczekuje się, że po północy na archipelagu w dalszym ciągu będą wiać tropikalne wiatry sztormowe i opady deszczu o kilku centymetrach więcej, powiedział Pitcher.

Na Bermudach prawie trzy czwarte nie miało prądu, podczas gdy urzędnicy czekali na ocenę szkód

Urzędnicy twierdzą, że huragan Ernesto odciął prąd w trzech czwartych Bermudów. Konferencja w sobotnie popołudnie.

Lyndon Rayner z Komisji ds. Redukcji Ryzyka Katastrof na Bermudach powiedział, że nie doszło do poważnych szkód, ponieważ Bermudczykom wezwano do pozostania w domach i tymczasowego zamknięcia przedsiębiorstw. Reiner powiedział, że około 11 osób przebywało w schroniskach pogotowia ratunkowego, co oznacza, że ​​pozostali w domach.

Służby ratownicze rozpoczną pełną ocenę szkód w miarę poprawy warunków. z Bermudów chodnikGłówna droga przez archipelag jest zamknięta z powodu tajfunu. Reiner powiedział, że inspekcje inżynierów budowlanych mające na celu ponowne otwarcie obiektu odbędą się co najmniej do południa w niedzielę rano.

Na Bermudach, grupie wysp wchodzących w skład terytorium Wielkiej Brytanii, mieszka prawie 64 000 osób.

„Potrzebujemy Bermudów, potrzebujemy mieszkańców, aby trzymali się z daleka od ulic i pozostawali w schronach” – powiedział Minister Bezpieczeństwa Narodowego Michael Weeks – „abyśmy mogli bezpiecznie i pewnie przetrwać tę burzę, bez większych szkód i/lub uszkodzeń. Obrażenia i/lub Ofiary katastrofy.”

Władze lokalne twierdzą, że dom w Outer Banks zawalił się do Atlantyku

Co najmniej jeden dom zawalił się w Outer Banks w Karolinie Północnej. W piątek wieczorem ogłoszono informację o straży pożarnej Chicamacomico Banks Wideo Pokazuje dwupiętrowy dom.

„Kolejny dom zawalił się z powodu wezbrania Ernesto” – głosi post w mediach społecznościowych opublikowany przez lokalną agencję straży pożarnej. „Proszę nie wchodzić do morza, ponieważ w ciągu najbliższych kilku dni śmieci zostaną wyrzucone na brzeg”.

Agencja stwierdziła, że ​​więcej domów w okolicy jest zagrożonych zawaleniem. „Przed nami trudny weekend” – stwierdził departament w innym Pozycja Pokazuje uszkodzenia powstałe w wyniku upadku.

Gdzie jest huragan Ernesto?

Nawet gdy huragan jest daleko w morzu, prądy rozrywające mogą zabić

Według Hurricane Center silny wiatr towarzyszący huraganowi może powodować niebezpieczne fale, stwarzając znaczne ryzyko dla marynarzy, mieszkańców wybrzeża i gości. Kiedy fale odrywają się od brzegu, mogą wytworzyć śmiercionośne prądy rozrywające – nawet w dużych odległościach od burzy.

Oświadczenie Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne opublikowało w zeszłym roku Odsetek bezpośrednich zgonów spowodowanych prądami rozrywającymi związanymi z cyklonami tropikalnymi podwoił się w ostatnich latach. Autorzy odkryli, że jedna lub dwie ofiary śmiertelne na raz często zdarzały się w wyniku odległych burz oddalonych o setki mil.

W 2008 roku, chociaż huragan Bertha był oddalony o 1500 km, w wyniku burzy u wybrzeży New Jersey zginęło trzy osoby, a w Ocean City w stanie Maryland w ciągu tygodnia potrzeba było pomocy 1500 ratowników.

„Powodem, dla którego prądy rozrywające są tak zabójcze, jest to, że wszystkie inne zagrożenia związane z huraganem mają wizualny sygnał” – powiedział wcześniej Jamie Rome z centrum huraganów.

– Doyle Rice i Tina Voyles Bulver

Kiedy jest sezon huraganów na Atlantyku?

Sezon huraganów na Atlantyku trwa od 1 czerwca do 30 listopada.

Według Hurricane Center szczyt sezonu przypada na 10 września, a szczyt aktywności przypada na połowę sierpnia do połowy października.

