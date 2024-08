„Niezdecydowany” ruch propalestyński utknął w impasie z czołowymi Demokratami

Dearborn, Mich. (AP) – Spośród tysięcy delegatów, którzy mają zgromadzić się w poniedziałek na Narodowej Konwencji Demokratów, tylko 36 będzie należeć Ruch „niepewny”. Niezadowolenie ze sposobu, w jaki prezydent Joe Biden potraktował wojnę Izrael-Hamas.

Ale ten mały rdzeń tam jest Nadmierny wpływ.

Złość z powodu wsparcia Ameryki dla izraelskiej ofensywy w Gazie może stworzyć nieprzyjemny obraz dla organizatorów konferencji, w związku z czym spodziewane są silne protesty na zewnątrz i możliwe Wewnątrz Chicago Arena Harris przyjmie nominację w czwartek.

Są czołowi Demokraci Minęły tygodnie Spotkania z „niezdecydowanymi” wyborcami i ich sojusznikami – w tym niezapowiedziane wcześniej spotkanie wiceprezydent Kamali Harris z burmistrzem Dearborn w stanie Michigan – stanowią próbę odpowiedzi na krytykę w kluczowych stanach wahadłowych, takich jak Michigan, które ma znaczące wpływy arabsko-amerykańskie populacje.

Miesiące spotkań i rozmów telefonicznych między aktywistami propalestyńskimi a kampanią Harrisa zakończyły się produktywnym impasem. Aktywiści chcą, aby Harris ratyfikował embargo na broń nałożone na Izrael i trwałe zawieszenie broni. Harris wspierał negocjacje Bidena w sprawie zawieszenia broni, ale odrzucił embargo na broń.

Reema Mohammed, jedna z dwóch „niezdecydowanych” delegatek ze stanu Michigan, stwierdziła, że ​​postrzega konwencję jako okazję do podzielenia się obawami swojego ruchu z przywódcami partii.

„W ten sposób protestujący na zewnątrz mogą podzielić się z partią swoją frustracją” – powiedział.

Kandydat Demokratów spotyka się z wybitnym burmistrzem pochodzenia arabsko-amerykańskiego

W związku z odejściem Bidena i zastąpieniem go Harrisem pojawiają się pytania dotyczące wpływu, jaki wywierają „niezdecydowani” wyborcy. Demokraci zauważyli to znacząco Przypływ podniecenia Wydaje się, że obawy dotyczące apatii wyborców osłabły w kluczowych obszarach, takich jak kampania Harrisa i duża populacja czarnej populacji w Detroit.

Jednak Harris i jego zespół nadal uznają komunikację z przywódcami arabsko-amerykańskimi za priorytet.

Podczas kampanii Wycieczka do Michigan W zeszłym tygodniu Harris spotkał się z Abdullahem Hammoudem, 34-letnim burmistrzem Dearborn, przedmieścia Detroit, w którym żyje najwięcej arabskich Amerykanów ze wszystkich miast w Stanach Zjednoczonych. Posiedzenie zostało udostępnione przez osobę nieuprawnioną do publicznego wypowiadania się na ten temat i wypowiadała się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Osoba zaznajomiona ze spotkaniem nie podała szczegółów, ale powiedziała, że ​​jeśli zostanie wybrany, nacisk zostanie położony na potencjalną politykę Harrisa w sprawie konfliktu Izrael-Hamas. Hammoud odmówił komentarza.

„Wiceprezydent Harris popiera porozumienia dotyczące trwałego zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Gazie” – stwierdzono w oświadczeniu jego kampanii. „Będzie nadal spotykał się z przywódcami społeczności palestyńskiej, muzułmańskiej, izraelskiej i żydowskiej, tak jak to robił podczas swojej wiceprezydenta”.

Menedżerka kampanii Julie Chavez Rodriguez odbyła w czwartek osobne spotkania jeden na jednego z przywódcami społeczności arabsko-amerykańskiej i ruchu „niezobowiązującego” w metrze w Detroit.

„Oni słuchają, my rozmawiamy” – powiedział Osama Siplani, wydawca „The Arab American News”, który spotkał się z Chávezem Rodriguezem. „Ale bez publicznych oświadczeń Harrisa nikt z nas nie może uzyskać głosów w społeczności. Ona nas nie potrzebuje; Może zdobyć głosy, mówiąc i robiąc właściwe rzeczy.

Według Ciplaniego Chavez Rodriguez zgodził się, że „zabijanie musi się skończyć”. W odpowiedzi Siplani nalegał: „Jak? Nie ma planu” – powiedział.

Lavora Barnes, przewodnicząca Partii Demokratycznej stanu Michigan, powiedziała, że ​​partia „będzie nadal pracować nad osiągnięciem naszego celu, jakim jest pokonanie Donalda Trumpa i Republikanów”.

„Jesteśmy zdecydowani kontynuować te rozmowy z przywódcami społeczności, aktywistami i organizacjami, ponieważ chcemy mieć pewność, że wszyscy członkowie Partii Demokratycznej stanu Michigan zasiądą przy stole” – stwierdził Barnes w oświadczeniu.

Brak porozumienia w sprawie embarga na broń

Niektórzy na lewicy Demokratycznej wzywali do wprowadzenia zakazu używania przez Izrael broni wyprodukowanej w USA w ramach platformy celów politycznych, które mają zostać zatwierdzone podczas przyszłotygodniowej konwencji. Jednak taki język nie został uwzględniony przez kierownictwo partii w projekcie platformy opublikowanym wcześniej tego lata, a osoby bliskie kampanii Harrisa raczej nie zatwierdzą jego włączenia.

Niezobowiązujący Ruch Narodowy poprosił również o możliwość wystąpienia na konferencji dla lekarza, który służył na pierwszej linii frontu w Gazie u boku przywódcy ruchu. Abbas Alawi, kolejny „niezdecydowany” delegat ze stanu Michigan i jeden z założycieli ruchu, powiedział, że poprosił o spotkanie z Harrisem w celu „omówienia poprawy polityki w sprawie Gazy” w nadziei zakończenia bezwarunkowego przepływu broni i bomb do Izraela. .



Ogólnie delegat Abbas Allawi na Narodową Konwencję Demokratów w środę 14 sierpnia 2024 r. w Dearborn w stanie Michigan. odpowiedział na pytania podczas wywiadu w (AP Photo/Jose Juarez)

Współzałożyciele ruchu, Alavi i Laila Elabed, spotkali się krótko z wiceprezydentem przed wiecem Harrisa pod Detroit w zeszłym tygodniu. Zażądali formalnego spotkania z Harrisem i namawiali go do poparcia embargo na eksport broni do Izraela. Dla nich Harris wydawał się otwarty na pomysł spotkania.

Jednak wkrótce po upublicznieniu wiadomości o spotkaniu Bill Gordon, doradca Harrisa ds. bezpieczeństwa narodowego, potwierdził, że nie popiera embarga na broń. Allawi zauważył w środę, że grupa nie otrzymała żadnej odpowiedzi od grupy Harrisa ani DNC w sprawie ich żądań przed konwencją.

„Mam nadzieję, że nie przegapi okazji do zjednoczenia partii” – powiedział Alavi.

Kampania Trumpa nabiera tempa

W tym tygodniu w innym miejscu metra w Detroit Massad Poulos, teść najmłodszej córki Trumpa, a obecnie jego szef Zasięg arabsko-amerykańskiProwadził spotkania z różnymi grupami społecznymi. Poulos często odwiedzał Michigan z arabskimi Amerykanami w imieniu przewodniczącego Trumpa Bishary Baby.

Zdaniem Bahby ich wystąpienie podkreśla sytuację w Gazie pod rządami Bidena oraz obietnicę zespołu Trumpa, że ​​w przypadku zwycięstwa Trumpa zapewni społeczności miejsce przy stole.

„Środowisko Trumpa, które nie było częścią kampanii, powiedziało nam, że w zamian za nasze głosy otrzymamy miejsce przy stole i głos, który zostanie usłyszany” – powiedział Bahba.



Bishara Bahba, przewodniczący krajowy Arabów amerykańskich w imieniu Trumpa, środa, 14 grudnia 2024 r., Dearborn w stanie Michigan. Odpowiadanie na pytania podczas wywiadu w (AP Photo/Jose Juarez)

Jednak pozorne możliwości polityczne Trumpa w społeczności arabsko-amerykańskiej lub w ruchu „niezobowiązującym” mogą być ograniczone przez jego przeszłe poglądy i politykę.

Wielu Arabów jest rozgniewanych zakazem nałożonym przez Trumpa podczas sprawowania urzędu Imigracja z wielu krajów z większością muzułmańską Podobnie jak ich obraźliwe komentarze. Trump skrytykował także Bidena za to, że nie jest wystarczająco silnym zwolennikiem Izraela.

W czwartek przemawiając do publiczności składającej się ze zwolenników Żydów, Trump przedstawił spodziewanych protestujących w Chicago jako antysemitów i czasami używał arabskiego terminu używanego przez muzułmanów w odniesieniu do wojny lub walki.

„Dżihad nie przybędzie do Ameryki pod rządami Trumpa” – powiedział.

Bahba przyznaje jednak, że strategia jego i Poulosa nie ma na celu nakłonienia wyborców do poparcia Trumpa, ale powstrzymanie ich od głosowania na Harrisa.

„Jeśli nie uda mi się przekonać ludzi do głosowania na Trumpa, lepiej będzie, jeśli zatrzymają ich w domu” – powiedział Bahba.

