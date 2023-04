Indiana Fever wybiera Aaliyah Boston nr 1 w drafcie WNBA 2023

Aleksa FilippoESPN5 minut czytania

Aaliyah jest numerem 1 w klasyfikacji generalnej w Boston Fever Indiana Fever wykorzystują swój pierwszy numer 1, aby wybrać Aaliyah Boston z Południowej Karoliny.

Nowy Jork — The Indiana Fever wybrał byłą gwiazdę Karoliny Południowej i Naismith Player of the Year 2022 Aaliyah Boston, zajmując pierwsze miejsce w drafcie WNBA 2023 w poniedziałkowy wieczór w Spring Studios w Nowym Jorku.

BOSTON – metr osiemdziesiąt wzrostu napastnik, który dorastał w St. Thomas na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, zanim jako nastolatek przeniósł się do Massachusetts, by realizować swoje marzenia o koszykówce – został drugim wyborem w klasyfikacji generalnej Karoliny Południowej. MVP Ligi Czasu w 2018 roku został Aja Wilson.

„To bardzo wyjątkowe i dziękuję Bogu za postawienie mnie w takiej sytuacji” – powiedział Boston. „Wszyscy w Indianie widzieli coś we mnie i byłem gotowy, aby tam wyjść i iść do pracy”.

Diamond Miller z Maryland został wybrany 2. w klasyfikacji generalnej przez Minnesota Lynx, podczas gdy Maddie Siegrist była najwyższym wyborem w drafcie WNBA Villanovy, zajmując 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, przechodząc do Dallas Wings.

Washington Mystics zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i dodali Stephanie Soares z Iowa State, która następnie wymieniła się z Wings na przyszły wybór w pierwszej i drugiej rundzie. To już czwarty rok z rzędu, gdy Waszyngton wymienił jeden ze swoich typów z pierwszej rundy.

Dallas użył piątego wyboru na Lou Lopez Senechal z UConn. Haley Jones ze Stanford został wybrany na szóstym miejscu przez Atlanta Dream, który dodał Leticię Amihere z Południowej Karoliny z Bostonu na 8. miejscu w klasyfikacji generalnej.

The Fever wybrał Boston jako pierwszy w historii franczyzy jako numer 1 w klasyfikacji generalnej w 2016 roku, chwila świętowania dla organizacji, która podupadła od przejścia na emeryturę legendy Tamiki Catchings.

Indiana co roku opuszcza sezon posezonowy – najdłuższą aktywną suszę w play-offach w lidze – i wychodzi z kampanii 5-31 w 2022 roku. The Fever zatrudnili Christy Sides jako nowego głównego trenera poza sezonem i usunęli tymczasowe oznaczenie. dyrektor generalny Lynn Dunn.

Uważany za potencjalną franczyzę w trakcie tworzenia, Boston jest czteroletnim twórcą różnic w Kolumbii, gdzie poprowadził Gamecocks do trzech kolejnych występów w Final Four i tytułu krajowego w 2022 roku. Została wybrana Final Four Player of the Year podczas tego turnieju, zdobywając jednocześnie trzy selekcje All-American, dwie nagrody SEC Player of the Year i cztery nagrody Lisa Leslie Center of the Year w całej swojej utytułowanej karierze.

„Jest świetna. Jest gotowa” – powiedział trener Karoliny Południowej, Don Staley, o Bostonie w Final Four 2023. „Była kamieniem węgielnym naszego programu przez ostatnie cztery lata. Podniosła nas na duchu. Podniosła standard podejścia do koszykówki. Nigdy nie miała złego dnia. widzieć bardzo, bardzo konsekwentnie.

„Śpię dobrze, wiedząc, że jest w naszym programie, dobrze śpię, wiedząc, że jest dobra, na następnym poziomie na pewno zrobi znak”.

„Myślę, że Aaliyah Boston jest uzasadnioną opcją w pierwszej rundzie” – powiedział Dunn tydzień przed draftem. „Obserwowałem jej grę bardzo uważnie w tym roku. Jej rozmiar, jej koszykarskie IQ, jej charakter, jej umiejętności przywódcze. Wnosi ogromną kwotę do stołu… wywrze natychmiastowy wpływ na tę ligę, a ona chciała wziąć udział w drafcie i zdobyć piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Jestem wdzięczna, że ​​rok covidu się nie skończył.

Boston dołącza do młodej grupy w Indianapolis, w tym do 2022 nr 2. Nalisa Smith z Baylor i była koleżanka z drużyny Bostonu Destanie Henderson z Południowej Karoliny.

The Fever wybrali również siódmy wybór, którego użyli do przygotowania Grace Berger z Indiany.

The Seattle Storm, który niedawno stracił Sue Bird na emeryturę i Breannę Stewart na rzecz wolnej agencji, wybrał Jordana Horstona z Tennessee na 9. miejscu.

Zia Cook został trzecim wyborem z Karoliny Południowej w pierwszej rundzie, zajmując 10. miejsce w klasyfikacji generalnej za Los Angeles Sparks. Po raz dziesiąty w jakiejkolwiek szkole wyłoniono trzech lub więcej zawodników w pierwszej rundzie (ostatni raz: Oregon w 2020 r.).