Inflacja giełdowa w Azji, obawy o wzrost; RBA uderza w pauzę

HONGKONG, 4 kwietnia (Reuters) – We wtorek giełdy azjatyckie spadły po nagłym obniżeniu celów wydobywczych przez grupę OPEC+, co spowodowało, że inwestorzy niepokoili się o inflację, a rentowności obligacji skarbowych spadły.

Ogłoszenie w niedzielę cięć celów produkcyjnych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojuszników, znanych jako OPEC+, podniosło ceny ropy i skomplikowało perspektywy inflacji. Ropa Brent wzrosła o 0,44% do 85,3 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o ponad 6% w ciągu nocy.

W poniedziałek inwestorzy przeanalizowali dane ekonomiczne, które pokazały, że aktywność produkcyjna w USA spadła w marcu do najniższego poziomu od prawie trzech lat, ponieważ spadły nowe zamówienia, a analitycy stwierdzili, że aktywność może ulec dalszemu spowolnieniu z powodu zaostrzonych warunków kredytowych. Czytaj więcej

„Od maja ubiegłego roku obserwujemy tendencję spadkową, ale ostatnie zawirowania bankowe mogły jeszcze bardziej osłabić zaufanie” – napisali w nocie analitycy ANZ.

„Produkcja jest jednym z najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki, ponieważ towary takie jak samochody są kupowane głównie na kredyt. Wciąż pojawiają się zachęcające informacje o inflacji towarowej”.

Na początku handlu europejskiego kontrakty futures na euro STOXX 50 wzrosły o 0,33%, niemieckie kontrakty terminowe na DAX wzrosły o 0,39%, a kontrakty terminowe na FTSE wzrosły o 0,35%. Kontrakty terminowe na akcje w USA, S&P 500 e-minis ESc1, spadły o 0,07%.

W Azji, najszerszy indeks akcji MSCI w regionie Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) spadł o 0,4%, odwracając wcześniejsze zyski.

Japoński indeks giełdowy Nikkei (.N225) wzrósł o 0,3%. W Sydney giełda ( .AXJO ) wzrosła, podczas gdy dolar australijski spadł, ponieważ Reserve Bank of Australia wstrzymał cykl zacieśniania polityki pieniężnej po 10 prostych podwyżkach stóp procentowych.

Indeks chińskich blue chipów CSI300 (.CSI300) niewiele się zmienił podczas przerwy obiadowej, podczas gdy Shanghai Composite (.SSEC) wzrósł o 0,22%.

Indeks Hang Seng w Hongkongu spadł o 1,1%, na czele z akcjami spółek technologicznych, ponieważ zwiększone napięcia chińsko-amerykańskie wpłynęły na nastroje inwestorów.

Chiny ostrzegły we wtorek przewodniczącego Izby Reprezentantów USA Kevina McCarthy’ego, aby „nie powtarzał błędów z przeszłości” i spotkał się z wizytującą prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Czytaj więcej

W poniedziałek zyski na giełdach energii pomogły podnieść światowe indeksy giełdowe, ponieważ niespodziewanie nowe cięcia grupy OPEC+ mogą popchnąć ceny ropy w okolice 100 USD za baryłkę. Indeks sektora energetycznego S&P 500 (.SPNY) wzrósł o 4,9%.

Jednak perspektywa wyższych cen ropy zwiększyła obawy o inflację na Wall Street, kilka dni po tym, jak dowody na spadek cen wzbudziły oczekiwania, że ​​Rezerwa Federalna USA wkrótce zakończy agresywną kampanię zacieśniania polityki pieniężnej.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 0,98%, S&P 500 (.SPX) zyskał 0,37%, a Nasdaq Composite (.IXIC) spadł o 0,27%.

Obserwatorzy rynku próbują ocenić, jak długo Fed będzie musiał podnosić stopy procentowe, aby obniżyć inflację i czy amerykańska gospodarka zmierza ku recesji.

Rentowności obligacji skarbowych spadły po tym, jak dane dotyczące przemysłu w USA wzbudziły u niektórych inwestorów oczekiwania, że ​​Fed obniży stopy procentowe jeszcze w tym roku, ponieważ gospodarka spowalnia. Oddzielne dane pokazały również, że wydatki na budownictwo w USA osłabły w lutym.

Rentowność referencyjnego 10-letniego bonu skarbowego wyniosła w poniedziałek 3,4151%, w porównaniu z zamknięciem w USA na poziomie 3,432%.

Dwuletnie rentowności wzrosły w związku z oczekiwaniami traderów, że stopy funduszy Fed będą wyższe, osiągając poziom 3,9676% w porównaniu z zamknięciem w USA na poziomie 3,98%.

Dolar odrobił część strat, ale pozostał w defensywie po tym, jak w poniedziałek stracił grunt pod wpływem słabych danych ekonomicznych z USA.

Koncentracja na walutach w Azji spadła na RBA, która zgodnie z oczekiwaniami rynków finansowych zawiesiła passę zacieśniania, chociaż ekonomiści byli bardziej podzieleni co do wyniku.

Australijczyk był płaski i spadł o 0,4% w stosunku do dolara na poziomie 0,6758 USD.

Indeks dolara amerykańskiego, który śledzi dolara względem koszyka walut innych głównych partnerów handlowych, wyniósł ostatnio 102,16.

Dolar wzrósł o 0,2% do 132,68 w stosunku do jena japońskiego, podczas gdy wspólna waluta europejska zyskała 0,5% w ciągu miesiąca do 1,0893 USD.

Złoto lekko spadło. Złoto spotowe kosztowało 1980,59 USD za uncję.

