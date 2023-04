Wojna Rosji na Ukrainie: aktualizacje na żywo

10:46 ET, 4 kwietnia 2023 r

Światowi przywódcy reagują na przystąpienie Finlandii do NATO



Od pracowników CNN



Po tym piętrzą się reakcje światowych przywódców Finlandia oficjalnie przystępuje do NATO We wtorek. Oto kilka najważniejszych informacji:

Prezydent USA Joe Biden: „Siedemdziesiąt cztery lata temu – kiedy Stany Zjednoczone i 11 innych krajów zjednoczyły się, by utworzyć Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego – prezydent Truman powiedział: „Jeśli jest coś nieuniknionego w przyszłości, jest to wola ludzi na świecie” O wolność i pokój” — napisał Biden w oświadczeniu. „Dzisiaj Finlandia przystępuje do NATO. Dzięki włączeniu to pragnienie jest silniejsze niż kiedykolwiek”.

Powiedział też, że „nie może się doczekać” powitania Szwecji „wkrótce” w NATO.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Pogratulował Finlandii i jej prezydentowi Sauli Niinistö Pogratulował Finlandii i jej prezydentowi Sauli Niinistö Tweet . „W samym środku rosyjskiej agresji NATO stało się jedynym skutecznym gwarantem bezpieczeństwa w regionie. Oczekujemy tego Szczyt #NATO „Ukraina zbliży się do naszego euroatlantyckiego punktu docelowego w Wilnie” – dodał.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg: Prezydent Rosji Władimir Putin „nie powiódł się” w próbie „zamknięcia drzwi NATO” podczas inwazji na Ukrainę, powiedział szef sojuszu wojskowego kierowanego przez USA. „Prezydent Putin chciał zamknąć drzwi do NATO. Dziś mu się nie udało, a my pokazujemy światu, że agresja i zastraszanie nie działają. Zamiast mniej NATO, osiągnął coś przeciwnego – więcej NATO – a nasze drzwi pozostają mocno otwarte, Stoltenberg powiedział Niinisto na konferencji prasowej w Brukseli.

Finlandia ma teraz „najsilniejszych przyjaciół i sojuszników na świecie”, oświadczył Stoltenberg.

Brytyjski premier Rishi Sunak: „Finlandio, witaj w NATO” – napisał na Twitterze.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz:To dobra wiadomość i wygrana dla bezpieczeństwa transatlantyckiego” – powiedział To dobra wiadomość i wygrana dla bezpieczeństwa transatlantyckiego” – powiedział Tweetowane . „Dzięki #Finlandii nasz sojusz bezpieczeństwa zyskał silnego przyjaciela”. Scholes również zaoferował swoje wsparcie Oferta Szwecji Dołącz do sojuszu wojskowego. „Mamy pełne poparcie dla zbliżającej się akcesji Szwecji!”

Chorwacki premier Andrej Blenkovic: „Gratulujemy i serdecznie witamy w Finlandii jako naszym nowym partnerze @NATO! To historyczny dzień, który wzmacnia nasz sojusz. Mamy nadzieję, że wkrótce powitamy Szwecję jako nowego członka sojuszu” – powiedział „Gratulujemy i serdecznie witamy w Finlandii jako naszym nowym partnerze @NATO! To historyczny dzień, który wzmacnia nasz sojusz. Mamy nadzieję, że wkrótce powitamy Szwecję jako nowego członka sojuszu” – powiedział Tweetowane

Premier Republiki Czeskiej Piotr Fiała: „Gratulacje dla Finlandii za przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie to wielki atut. To historyczny moment dla Europy i jej bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że Węgry i Turcja zaakceptują przystąpienie Szwecji, która wkrótce stanie się członkiem NATO” – powiedziała Fiała. „Gratulacje dla Finlandii za przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie to wielki atut. To historyczny moment dla Europy i jej bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że Węgry i Turcja zaakceptują przystąpienie Szwecji, która wkrótce stanie się członkiem NATO” – powiedziała Fiała. W tweecie