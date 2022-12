Iran rozwiązuje policję moralną, rozważa zmianę przepisów dotyczących hidżabu, mówi urzędnik

Prokurator generalny Iranu twierdzi, że kraj się rozpadł To się nazywa nadzór moralny i rozważa zmianę wymogu, aby kobiety zakrywały głowy w miejscach publicznych, co według analityków ma na celu usunięcie poparcia dla tego ruchu. Protesty przeciwko rządowi.

Mohammed-Jaber Montessori przedstawił kroki w sobotę Prawo wymagające zasłonięciaHidżaby, znane jako hidżaby, są poddawane przeglądowi przez irański parlament i sądownictwo Moralna policja Odwołany, według państwowych agencji informacyjnych.

Prezydent Ibrahim Raisi powtórzył swoje poglądy w telewizyjnym przemówieniu w sobotę, mówiąc, że islamski system Iranu jest zapisany w jego konstytucji, ale „metody wdrażania konstytucji będą elastyczne”.

Według Henga, kurdyjskiej grupy praw człowieka w Norwegii, protesty trwały w miastach Mahabad i Bukhan w kurdyjskim regionie Iranu, z pożarami i blokadami dróg.

Pan. Analitycy stwierdzili, że nie jest jasne, czy komentarze Montazeri odzwierciedlają decyzję wysokiego szczebla podjętą przez władców Iranu o wprowadzeniu znaczących zmian w systemie egzekwowania prawa dotyczącego hidżabu, czy też były to wypowiedzi ad hoc mające na celu stłumienie protestów.

Atena Damy, działaczka na rzecz praw obywatelskich w Teheranie, powiedziała, że ​​policja moralna od początku protestów jest mniej skłonna do egzekwowania prawa dotyczącego hidżabu. Dodał, że jeśli protesty ucichną, rząd prawdopodobnie wznowi korzystanie z policji lub stworzy inny mechanizm nacisku na kobiety, by zakrywały głowy w miejscach publicznych.

„Będą nadal zajmować się ludźmi, którzy nie noszą islamskiego hidżabu” – powiedział, dodając, że nie wierzy w twierdzenia, że ​​policja moralności została rozwiązana.

Decyzja o formalnym rozwiązaniu policji moralności może dotyczyć najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, który w ostatnich latach zaciekle bronił obowiązkowego hidżabu, oraz twórcy policji, Mr.

„Problem ludzi w Islamskiej Republice to nie tylko hidżab” – powiedział Azam Jangrawi, więziony w Iranie za kampanię przeciwko zasłonom, a obecnie mieszkający w Kanadzie. „Nawet jeśli hidżab zostanie usunięty, ludzie chcą zmiany reżimu”.

Zalecenia dotyczące zmian w ustawie o hidżabie zostaną przedstawione jeszcze w tym miesiącu, Mr. — powiedział Montazeri. „Pracujemy szybko nad kwestią hidżabu i próbujemy zastosować inteligentne rozwiązanie” – powiedział.

Powiedział, że rozwiązanie policji moralności, utworzonej w 2005 roku, zostało przeprowadzone przez grupę urzędników państwowych, ale nie podał żadnych innych szczegółów. Powiedział, że sądy islamskie w kraju będą nadal monitorować zachowanie publiczne, zgodnie z przekazami medialnymi dotyczącymi jego komentarzy.

Przeforsowano przepisy dotyczące nakryć głowy kobiet Ogólnopolski ruch protestacyjny Zaczęło się po śmierci 22-letniego Mahsy Amini Zmarł w areszcie po aresztowaniu Przez strażników morale za to, że nie nosiła hidżabu. Ona jest śmiercią Dotknął nerwu W wielu irańskich rodzinach członkowie płci żeńskiej są celem władz egzekwujących surowe islamskie przepisy dotyczące ubioru i zachowania. Wśród protestujących są konserwatywne kobiety i mężczyźni, a także młodzi sekularyści, którzy twierdzą, że egzekwowanie zasad jest często kapryśne.

Od początku protestów niektóre kobiety paliły hidżaby i unikały ich noszenia w miejscach publicznych. Wielu młodych demonstrantów twierdzi, że ich celem jest nie tylko usunięcie hidżabu, ale także obalenie teokratycznego rządu Iranu.

Rządzący zdają się sprawdzać, czy takie ustępstwa można odebrać Szerokie poparcie dla demonstracji Wśród innych Irańczyków, mówią analitycy.

Iranem wstrząsają protesty od miesięcy.

„Prawdopodobnie są zmęczeni i myślą, że takie małe, powierzchowne ustępstwa stłumią powstanie przeciwko nim” – powiedział Mahza Alimardani, starszy badacz w Article 19, londyńskiej grupie zajmującej się prawami człowieka. „To posunięcie z pewnością nie powstrzyma protestujących ani nie ułagodzi tych, którzy domagają się całkowitej zmiany reżimu”.

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że ruch Teheranu będzie pozytywną odpowiedzią na protesty. „Ale musimy zobaczyć, jak to działa w praktyce i co myślą Irańczycy” – powiedział w niedzielę

„Zmierz się z narodem”. Zapytał, czy sądzi, że ten ruch zakończy miesiące protestów Siły rządowe próbowały to stłumićPan. Blinken powiedział: „Chodzi o nich, to zależy od nich”.

We wrześniu i październiku administracja Bidena nałożyła na kraj kolejne sankcje Zgony, w tym dzieci, powstał z ucisku. Osoby objęte sankcjami obejmują policję moralności, jej wyższe kierownictwo oraz wielu najwyższych urzędników Iranu odpowiedzialnych za krajowe więzienia, siły bezpieczeństwa i siły zbrojne.

Od początku protestów policja moralna złagodziła egzekwowanie prawa dotyczącego hidżabu i innych przepisów regulujących ubiór i zachowanie kobiet w miejscach publicznych, twierdzą Irańczycy i analitycy. ale panie Poza komentarzami Montessori nie było oficjalnego ogłoszenia, że ​​policja została rozwiązana.

The Szerokie poparcie dla protestów Analitycy twierdzą, że może to zmusić rząd do zaprzestania egzekwowania prawa dotyczącego noszenia hidżabu w większości miejsc publicznych, z wyjątkiem budynków rządowych, oficjalnych wydarzeń i innych głośnych sytuacji.

Poparcie dla prawa dotyczącego hidżabu pozostaje silne wśród męskich konserwatystów i duchownych, co komplikuje wszelkie posunięcia twardogłowych przywódców Iranu zmierzające do jego usunięcia. Kilka tygodni przed rozpoczęciem protestów p. Według relacji państwowych agencji informacyjnych sam Raisi publicznie wezwał do surowszego egzekwowania prawa.

Według irańskich mediów, Aliaskar Anabestani, konserwatywny poseł do parlamentu, w zeszłym tygodniu wezwał do odmowy rządowych świadczeń kobietom zatrzymanym za nienoszenie chusty na głowie.

Były prezydent Mahmoud Ahmadineżad zaostrzył przepisy i egzekwowanie przepisów dotyczących hidżabu podczas swojej kadencji w latach 2005-2013, tworząc nowoczesną wersję policji moralności i wzmacniając ją.

Ich białe furgonetki stały się znajomym i przerażającym widokiem w całym kraju. W Teheranie zespół często przeprowadza naloty w zatłoczonych obszarach i poza stacjami metra, aby zabrać kobiety z powrotem do aresztu Vosara, ponurego dwupiętrowego budynku naprzeciwko porośniętego sosnami parku, który odwiedzają lokalne rodziny i turyści.

Kobiety, które przyłapano na tym, że nie noszą chusty nawet podczas jazdy, mogą czasem zostać wezwane na przesłuchanie przez policję moralności, która czasami monitoruje tablice rejestracyjne samochodu i wysyła SMS-y na ich telefony.

Jednak w 2021 r. Ich obecność na ulicy zmniejszyła się, dopóki Raisi nie objął urzędu, a ich agresywność w egzekwowaniu zasad ubioru wzrosła, powiedział Sanam Vakiel, zastępca dyrektora programu na Bliski Wschód i Afrykę Północną w Chatham House. Think tank z siedzibą w Londynie. Z tego powodu usunięcie siły może być opcją, którą mogą zaakceptować nawet konserwatyści.

„To prawdopodobnie najmniej owocna i najłatwiejsza zmiana, jakiej może dokonać Republika Islamska” – powiedział. „Odczytuję to jako symboliczne, z pewnością niewystarczające do odbudowy mostów lub uspokojenia przeciwników”.

—Benoit Faucon przyczynił się do powstania tego artykułu.

